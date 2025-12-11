Jorge Javier Vázquez amplía su patrimonio: crea una empresa que lo aleja de la tele y las otras dos sociedades con su ex, Paco

El presentador Jorge Javier Vázquez (55 años) está viviendo una época personal y profesional serena, tras un tiempo marcado por profundos cambios laborales. Ahora, el catalán puede decir que ha alcanzado cierta estabilidad en la tarde de Telecinco con el espacio El diario de Jorge.

Ha costado, no ha sido fácil, pero Jorge Javier ha encontrado su oasis, su formato ideal tras el ruidoso cierre del inolvidable Sálvame. Jorge sigue siendo, pese a todo y la crisis que afronta Mediaset España en cuanto a sus audiencias, el rey Midas, en este caso de la franja vespertina.

Hace unos días fue el invitado de ¡De Viernes! y habló, entre otras cosas, de su último retoque estético, que tantas críticas despertó el pasado mes de septiembre. En el plano del amor, el presentador sigue, oficialmente, soltero, desde que en 2018 rompió con Paco, su última pareja.

El presentador Jorge Javier Vázquez, durante la última promoción de 'Supervivientes', en noviembre de 2025. Gtres

Eso sí, pese a aquel quiebre sentimental, Jorge Javier y Paco -cariñosamente, el catalán se ha dirigido a él en público como 'Pe'-, siguen librando una excelente relación. Han conseguido ambos transformar su amor y convertirlo en cariño, en profundo afecto.

Son familia. Paco está en el día a día de Jorge, y viceversa. También están unidos en el plano societario, como ha podido conocer en primicia EL ESPAÑOL. De acuerdo a los datos que facilita Investiga Pro, la expareja está al frente de la sociedad Laboratorio de la Voz S.L.

Esta empresa, constituida en 2012, tiene como Objeto Social "la organización y producción de espectáculos y artísticos de toda índole, realización de toda clase de representaciones, galas, conciertos y giras artísticas y promoción y divulgación de actividades artísticas".

En esta sociedad, Jorge Javier figura como Administrador Único y su expareja, Paco, como Apoderado. No es la única unión entre ambos en la vertiente societaria. En el año 2003 se fundó Jorge Javier S.L, donde Paco ejerce como Apoderado; y el catalán, como Administrador Único.

Jorge Javier Vázquez y su ex Paco en Marruecos en el año 2009. Gtres

Esta empresa también está relacionada con la promoción y divulgación de actividades artísticas. En paralelo a lo anterior, este año 2025 que está a punto de tocar a su fin Jorge Javier ha añadido una novedad a su entramado empresarial.

Se trata de una entidad que, a priori, no está relacionada directamente con el plano artístico con el que Jorge Javier ha conformado su vida. El pasado 19 de mayo de 2025, Jorge Javier se convirtió, según el Registro Mercantil, en socio de una sociedad llamada Investigaciones Smyslov AIE.

Esta empresa fue constituida en 2022. Con sede en Madrid, es una entidad sin ánimo de lucro. Su Objeto Social es "el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación. (…) Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas".

En esta empresa, que, de algún modo, lo aleja de la televisión, no figura su expareja en ningún de los cargos. EL ESPAÑOL contacta con una persona que conoce bien a Jorge para saber si en la intención de éste está retirarse paulatinamente del medio audiovisual.

Se descarta de pleno: "En absoluto. Jorge no está en ese plan ahora. Es verdad que no volvería a un ritmo diario de cuatro horas como en Sálvame, pero él no puede vivir sin tele". La creación de esta empresa, pues, no es más que una ampliación de sus horizontes.

Paco, al lado de Jorge siempre

El amor entre Jorge Javier y 'Pe' experimentó un importante cambio en enero de 2018. Profesional incombustible, en aquel momento presentaba la mayoría de tardes de Sálvame, casi la totalidad del prime time de Telecinco y, entre tanto, ponía en pie su segunda obra de teatro musical.

Jorge Javier Vázquez y su ex Paco en Marruecos en el año 2009. Gtres

A su lado, siempre, la incansable y reservada compañía de su pareja, Paco, a quien él siempre ha llamado cariñosamente 'Pe' por intentar mantener su anonimato.

Días antes del 15 de enero, instante clave para Jorge, que estrenaba su gran apuesta teatral en el Teatro Rialto, el que fuera su novio durante diez años decidía acabar con todo y marcharse de casa.

Tras el tsunami mediático, el de Badalona rompía su silencio: "A mis compañeros y a los que me siguen por aquí sólo les puedo decir que no voy a negar la evidencia, pero que, por ahora, no estoy capacitado para compartir lo que me está sucediendo".

Y agregó: "Entiendo que la revista lo publique si tiene esa información y me parecería de muy mal gusto y de muy mal compañero desmentir algo que es verdad".

Y aunque los motivos de su separación sentimental definitiva parecen haber quedado para siempre entre ellos, hubo un momento en el que Paco lo dejó todo para volver, sin rencores, al lado de Jorge.

Paco, en una de sus visitas a Jorge Javier al hospital, en 2019, cuando le dio un ictus. Gtres

En marzo de 2019, el también escritor era ingresado de urgencia para ser operado de un ictus que había sufrido: su expareja demostró ser un apoyo fundamental.

Desde entonces, y Jorge nunca lo ha negado, a ambos se les ha visto mucho más unidos. Vázquez siempre ha dejado claro que quiere a Paco a su lado, lo necesita, aunque ya no como el gran amor que fue.

"Somos como hermanos, es uno más de mi familia. No sé dentro de un tiempo cómo será, pero él es ya de mi familia. Es uno de los hombres de mi vida, pero tengo 50 años y cuantos más haya, mejor", declaró.

En estos últimos años de intensidad laboral y algunos baches de salud, Paco ha permanecido siempre a su lado, cuidándolo constantemente. Pero no sólo ha estado en las malas, la expareja ha llegado a pasar algunas de sus vacaciones juntos.