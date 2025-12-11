Iñaki Urdangarin publicará sus memorias, 'Todo lo vivido': "Durante muchos años, mi vida fue contada por otros"

Impactante noticia la que se ha conocido en la tarde de este jueves, 11 de diciembre de 2025. Iñaki Urdangarin (57 años) publicará sus memorias el próximo 12 de febrero bajo el título Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes.

Según ha informado este jueves Grijalbo, sello de Penguin Random House, a través de una nota de prensa a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL, se trata de "un testimonio en primera persona sobre el éxito, la caída y la reconstrucción personal" de Urdangarin.

El que fuera marido de la infanta Cristina (60) repasará en el tomo su infancia, su trayectoria deportiva y su llegada a la Familia Real. Además, abordará su estancia en prisión al ser condenado por el caso Nóos.

Iñaki Urdangarin, en una aparición reciente.

"Durante muchos años, mi vida fue contada por otros. Periodistas, jueces, tertulianos, desconocidos... Todos parecían saber quién era yo, qué pensaba, qué hacía, por qué lo hacía. Y yo, en medio de todo eso, opté por el silencio", asegura Urdangarin, que añade que ahora quiere contar su historia con su "propia" voz.

Y añade en su libro de memorias: "No para justificarme, ni para buscar compasión, ni para maquillar errores. Al contrario: escribo este libro porque necesito mirar de frente todo lo que he vivido -las cumbres, pero también los valles- y compartirlo con honestidad".

El exduque de Palma explicará, además, su "camino de reinvención personal" tras su paso por prisión.

Urdangarin, cabe recordar, fue sentenciado por la Audiencia de Palma a seis años y tres meses de cárcel por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias.

Iñaki Urdangarin, en una fotografía reciente.

El Tribunal Supremo, cierto es, le rebajó la pena cinco meses al eximirle de falsedad en documento público.

Los rumores en torno a su libro de memorias venían resonando desde hace tiempo, aunque no ha sido hasta este jueves, día 11, cuando la noticia se ha convertido en una realidad.

Una información que, casualidades del destino o no, ha coincidido con una jornada marcada en rojo para el excuñado del rey Felipe VI (57).

En cuestión de horas, a las 22:00, Iñaki Urdangarin concederá su entrevista "más personal" en el programa Pla Seqüència de La 2 Cat.

Según informó unos días atrás este portal, el de Zumarraga se abrirá en canal ante el presentador Jordi Basté (60), quien, además, es uno de sus amigos más cercanos.

Iñaki no se encontrará solo en la que será una de las charlas más importantes de su vida. Junto a él estará su hijo Pablo (25).

La expectación con respecto a la entrevista de Urdangarin es máxima desde hace semanas. Se espera que aborde, entre otros aspectos, su historia de amor con Ainhoa Armentia, con quien comenzó una relación a finales de 2021.

La confirmación de las memorias de Iñaki Urdangarin tiene lugar una semana después de que el libro autobiográfico de su exsuegro, el emérito Juan Carlos I (87) viera la luz en España.

El pasado 5 de diciembre, Reconcicilación llegó a las librerías de nuestro país. El Emérito, cabe recordar, dedicó una breve parte de su tomo a quien fuera su yerno.