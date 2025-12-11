La fortuna de Fernando Alonso antes de convertirse en padre: 4 casas por el mundo y 260 millones en activos

Fernando Alonso (44 años) se encuentra ante uno de los mejores años de su vida. El piloto de Fórmula 1 se ha convertido en noticia este miércoles, 10 de diciembre, tras confirmarse que será padre junto a Melissa Jiménez (38).

Será su primer hijo en común, previsto para la primavera del próximo año. Esta feliz noticia llega después de que Alonso afirmara que 2026 podría ser un gran año en su faceta profesional.

El piloto se enfrenta a cambios dentro de la escudería Aston Martin: para el próximo año, le están preparando un nuevo coche bajo la supervisión de Adrian Newey (66), un proyecto que, según ha señalado el asturiano, es su gran objetivo a corto plazo.

Con dos títulos mundiales de Fórmula 1, 32 victorias en Grandes Premios y 106 podios en su carrera hasta ahora, se ha consolidado como uno de los españoles más exitosos del mundo.

Tras 22 años compitiendo en los circuitos de Fórmula 1, Fernando Alonso ha logrado acumular una considerable fortuna gracias a su trabajo. EL ESPAÑOL hace un recorrido por su patrimonio, donde destacan sus propiedades y sus activos empresariales.

El patrimonio de Alonso rondaría los 260 millones, de acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, especializado en cifrar los bienes de las celebrities.

Esta cifra está basada en los logros que habría acumulado a lo largo de su carrera. El piloto habría llegado a sumar ese total a lo largo de su trayectoria en los circuitos, algo que le habría llevado a convertirse en uno de los deportistas mejor pagados de la Fórmula 1.

Ingresos extradeportivos

Cabe destacar que su patrimonio no solo procede de la Fórmula 1, sino también de los negocios e inversiones que ha desarrollado a lo largo de su carrera. Moda, automovilismo, museos y participaciones en empresas paralelas: así son los proyectos extradeportivos de Alonso.

A lo largo de su trayectoria, el asturiano se ha visto inmerso en diferentes iniciativas empresariales con enfoques muy distintos a su faceta como piloto.

Fernando Alonso en paseando por el 'paddock'. Gtres

Kimoa es la marca de ropa y accesorios que Alonso fundó en 2017, centrada en la moda urbana y con presencia en más de 100 países a través de su tienda online y de Amazon.

En 2021 vendió el 75% de la empresa a la estadounidense Revolution Brands, quedándose como embajador y conservando el 25% restante. Actualmente, la compañía se encuentra en concurso de acreedores, por lo que su valor ha disminuido, aunque Alonso continúa como accionista.

El piloto también creó FA Racing G2 (posteriormente FA Racing), un equipo de eSports y simracing desarrollado en alianza inicial con Logitech y G2 Esports. Su objetivo era competir en simuladores de Fórmula 1 y otras categorías virtuales, diversificando su presencia pública y generando ingresos a través de patrocinios y acuerdos comerciales, más que por premios.

En Llanera (Asturias), Alonso impulsó el Museo y Circuito Fernando Alonso, un complejo que incluye un museo con monoplazas, trofeos y objetos de su carrera, además de un circuito internacional de karting. Este proyecto cumple una doble función: espacio de ocio y turismo, y al mismo tiempo un refuerzo de su marca personal y de su legado deportivo.

Además, Alonso es inversor y embajador de RAW Superdrink (RAW Sport Drink), una bebida isotónica ecológica española creada en 2018, donde su participación ronda el 10% del capital, según medios especializados.

Todos estos ingresos extradeportivos forman parte del patrimonio indirecto del piloto y continúan aumentando año tras año.

Cuatro propiedades

Al patrimonio de Fernando Alonso se suman varias propiedades que reflejan el éxito y la solidez económica que ha construido durante más de dos décadas en el automovilismo.

Su gran 'joya inmobiliaria' es la mansión que posee en las afueras de Oviedo, un imponente complejo privado valorado en torno a los 10 millones de euros y concebido como su refugio más personal.

Un espacio idóneo para criar a su primer hijo junto a Melissa Jiménez, que llegará el próximo año.

A esta espectacular vivienda se suma su residencia principal en Mónaco, un enclave habitual entre pilotos de Fórmula 1 y deportistas de élite por sus ventajas fiscales y su privacidad.

Es el lugar donde pasa más tiempo a lo largo del año, combinando entrenamientos, compromisos profesionales y su vida personal, siempre marcada por la discreción.

Completan sus inversiones inmobiliarias una vivienda en Suiza -primero en Mont-sur-Rolle y más tarde en Lugano- adquirida durante su etapa en Ferrari, así como una propiedad en Dubái, sobre la que no existe demasiada información publicada.

Sin duda, este conjunto de activos coloca a Fernando Alonso entre los deportistas españoles con mayor nivel de inversión y diversificación patrimonial.