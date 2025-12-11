Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya rompen por sorpresa su relación tras 11 meses juntos

Manuel Filiberto de Saboya y Adriana Abascal, en una imagen de sus redes sociales.

Inesperada noticia la que se ha conocido este jueves, 11 de diciembre, en la crónica social: Adriana Abascal (55 años) y Manuel Filiberto de Saboya (53) han roto su relación sentimental tras 11 meses juntos y a punto de cumplir su primer aniversario.

Así lo ha hecho público la propia exmodelo en su cuenta de Instagram. En uno de sus stories, y junto a una fotografía de la hoy expareja, Abascal postea: "Comparto, con el corazón encogido, que, como a veces debe ser, nuestro camino juntos ha llegado a su fin".

Y concluye: "Los próximos capítulos permanecen sin escribir, sostenidos suavemente entre lo que fue y lo que pueda venir". Este quiebre sentimental acontece en un momento que se presuponía plácido para la empresaria y el jefe de la Casa de Saboya.

Adriana y Manuel Filiberto en un acto público. Gtres

Vivían ambos un período excelso, marcado por los actos públicos y los viajes. Prueba de ese buen trance fueron las palabras que Manuel Filiberto dedicó hace escasos meses sobre cómo conoció a la mexicana: "Unos amigos en común nos presentaron. Una noche la invité a cenar a Fagnoli’s".

"Y conectamos enseguida. La vida sigue. Adriana y yo somos felices, nos vemos a menudo, aunque ella vive en Francia por trabajo y yo en Montecarlo. Pasamos el verano juntos. Se lleva bien con mi madre y, creo, también con mis hijas", agregó el príncipe sin trono.

El post que ha compartido Adriana Abascal.

Adriana también ha ensalzado, en este tiempo, las virtudes del también príncipe de Venecia y Piamonte. Al hablar de él, lo ha descrito como "un ser humano extraordinario, dotado de grandes cualidades".

Así lo explicó la fundadora de la firma de calzado Skorpios en una reciente entrevista con la revista mexicana Quién.

"Entre nosotros hay un respeto y una admiración mutuos que lo impregna todo, así como una complicidad que hace que las cosas más sencillas y las más grandiosas vivan con la misma intensidad", destacó ella.

"Con él, disfruto tanto yendo a la panadería o al supermercado como asistiendo a una gala de la Orden Dinástica de la Casa de Saboya en Italia o a un evento oficial en el Parlamento de Roma", agregó.

El pasado mes de noviembre, la hoy exdupla derrochó amor en su último viaje -público- de ambos a Bangkok, Tailandia. Aquella escapada, que todavía seguía siendo romántica, tuvo lugar tan sólo unos días después de que Abascal alcanzara sus 55 años.

Su primera aparición pública como pareja fue en el desfile de la diseñadora Rocío Peralta en Sevilla. Desde entonces han aparecido juntos en diversos eventos.

Y aunque inicialmente llevaron la relación con la mayor discreción posible, una vez se hizo pública trataron de imprimirle la mayor normalidad.

Relaciones anteriores

Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya, en una fotografía de sus redes sociales. Instagram

En el plano amoroso, Adriana y Manuel Filiberto sumaban a su hoy maltrecho amor otras experiencias matrimoniales. Manuel es hijo de Víctor Manuel de Saboya (hijo del último rey de Italia, Umberto II) y Marina Doria.

Está separado de la actriz francesa Clotilde Courau (56), con la que contrajo matrimonio el 25 de septiembre de 2003. Ambos son padres de dos hijas: Vittoria Cristina (21) y Luisa de Saboya (19).

Adriana Abascal, por su parte, se ha casado tres veces.​ Su primer marido fue el magnate de la televisión mexicana Emilio Azcárraga, 40 años mayor que ella, y fallecido en 1997.

Su segundo marido fue el empresario español Juan Villalonga, con el que tuvo tres hijos: Paulina (25), Diego (21) y Jimena (18).​ Su tercer matrimonio fue con el empresario francés Emmanuel Schreder; del que se separó en enero de 2022.