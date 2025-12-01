Eugenia Osborne: "El coparenting está de moda. Hay personas que no encuentran pareja, pero quieren ser padres"

Eugenia Osborne en la inauguración de NUGA Castellana. Cedida a EL ESPAÑOL

"¿Cuántas veces nos hemos visto este año?", con esta pregunta ha comenzado Eugenia Osborne (38) una charla con EL ESPAÑOL, encarando la última etapa del 2025.

A escasas semanas de la Navidad, con las luces típicas de estas fiestas alumbrando la Castellana y en plena inauguración de NUGA Castellana, el nuevo place to be de Madrid, situado a escasos minutos andando de la Plaza de Castilla, este medio se encuentra con la hija de Bertín Osborne (70).

Rodeada de figuras mediáticas como Carmen Lomana (77), Alejandra Rubio (25) o la influencer Melyssa Pinto (34), la hija del cantante ha entablado una conversación con este periódico.

Ha contado de sus planes de cara a la Navidad, si la pasará con su padre y si conocerá finalmente a su hermano pequeño, el hijo que ha tenido su progenitor junto a Gabriela Guillén (33).

Además, la modelo revela a EL ESPAÑOL que tiene un nuevo proyecto para el año que viene, dispuesta a arrasar con un modelo de negocio relacionado con la psicología, una faceta que recupera después de haberla estudiado durante años en la universidad.

¿Cómo está usted? ¿Cómo afronta usted la recta final del año?

Pues bien, muy contenta, con ilusión, con proyectos para el año que viene… Sí, muy contenta, de verdad.

Eugenia Osborne

¿Hay algo que nos pueda contar, algo nuevo?

No, porque hasta que no lo ponga en pie, que espero que sea después de Navidad, no voy a decir nada. Tengo que ponerlo en pie antes de que termine el año. Es un proyecto personal, propio.

¿Va usted a fundar una empresa de inmobiliarias?

No, no. Eso es algo de una amiga, a la que le estoy echando una mano, pero no, nada que ver.

Pero usted ha hecho hasta repostería, ¿tiene algo que ver?

No, nada. Tiene que ver con la psicología, con mi carrera, lo que yo estudié.

Entonces está usted descubriendo una nueva faceta suya

Sí. Bueno, más bien recuperando una, que al final es lo que más me gusta. Lo que más me gusta es la psicología, siempre me ha gustado. Nunca ejercí porque no creía que podía ayudar, porque tenía mis 'traumitas' también y decía: 'Yo no voy a poder ayudar a nadie si no arreglo lo mío'. Pero ahí estoy, recuperando un poco esa parte olvidada.

"Nunca ejercí porque no creía que podía ayudar, porque tenía mis traumitas también"

Pero, ¿le apetecería ejercer?

No, no, ejercer yo no. Me da miedo no saber hacerlo. Y luego porque, a estas alturas, si quisiera ejercer, tendría que hacer un máster o algo de psicoterapia para actualizarme. Habrán salido mil historias nuevas.

La psicología es algo que se va investigando cada año, salen cosas nuevas, y si yo no estoy al tanto, puedo fastidiar a alguien más que ayudarle.

En cuanto a Navidad, su familia es muy grande y con muchos artistas, ¿cómo organizan las fiestas?

Pues mira, ahí tenemos a nuestra tía Lucila, que es la hermana mayor de mi madre, que es la mejor, como nuestra segunda madre. Es la que lo organiza todo. Ella y Nian, que es la mujer de mi tío Beltrán, las dos.

Nos reunimos todos en casa de mi tía Lucila. Se encargan de hacer la comida; nosotros, de ayudar, y ahí nos reunimos.

¿Y cómo pasan los niños estas fiestas? ¿Les gusta?

Les encanta, hombre. A todos los niños les encanta la Navidad: la ilusión de Papá Noel, de los Reyes, de fin de año, de ponerse guapos, de sentirse mayores cuando aguantan hasta las 12 de la noche para tomarse las uvas. Todo.

Eso con la familia de su madre. Y con su padre, ¿también se unen o lo hacen por separado?

Mi padre también se viene el 24 a Jerez de la Frontera con la familia de mi madre, porque al final también son como una familia para él. O sea, su familia, vamos.

Antes de continuar, me gustaría recuperar una declaración que me dio usted este año. Hablamos de que estaba a favor de que su pareja tuviese hijos sin usted. ¿Podemos aclarar cómo sería esto?

El coparenting está ahora muy de moda. De hecho, hay una aplicación de coparenting, no sé si lo sabíais, pero existe. Hay muchas personas que a lo mejor no encuentran a la persona perfecta con la que pasar el resto de su vida, pero no quieren perderse el ser padres y conocen o tienen un amigo de toda la vida… Bueno, se han hecho hasta películas de esto.

Pero hay gente que considera que eso es infidelidad.

A ver, existe una cosa que es la inseminación artificial y no hace falta que haya una infidelidad. Entonces, yo eso lo aceptaría, lo otro no. Lo otro es: 'Oye, pues entonces quieres tener un hijo…' (entre risas). Claro, pero si tiene una amiga de toda la vida y quieren ser padres juntos, yo creo que es incluso sano.

¿Y le daría a usted miedo el vínculo que puede llegar a causar eso?

Hombre, es un riesgo. Pero también es un riesgo para él decidir no tener hijos por mí, y el día de mañana, si no funciona, él no ha tenido hijos. Yo no le puedo pedir que arriesgue algo tan grande como eso.

Entonces yo estoy… Yo lo apoyo, decida lo que decida, tanto si quiere tener como si no quiere tenerlos. Lo que pasa es que yo ya tengo una edad. Yo ya tengo niños que están entrando en la adolescencia.

Yo ya lo he pasado mal en el embarazo, he tenido mis problemitas y no quiero arriesgarme a pasar por ahí.

Además es algo de lo que ha hablado usted últimamente más que nunca. Se ha abierto. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo ha sido el feedback?

Pues mira, la verdad es que muy bien, porque hay muchas personas que han pasado por algo parecido y me escribieron muchísimo por Instagram, que habían pasado por lo mismo o por algo parecido. Que les había ayudado mucho hablar conmigo.

Me escribían, me pedían consejo, me preguntaban dudas que tenían, y ahí está un poco mi parte de psicología, que digo: 'Pues mira, a lo mejor con esto puedo ayudar de alguna manera'.

Eugenia Osborne, sobre su hermano pequeño: "Si me llaman para conocerlo mañana: si puedo ese día voy, y si no, le digo que otro día"

Por último, su hermana Alejandra dijo hace poco que le gustaría conocer a vuestro hermano pequeño, el que ha tenido con Gabriela Guillén. ¿Tiene usted ganas de conocerlo? ¿Qué opina al respecto?

Ni el ser humano ni las relaciones son blanco o negro. Las circunstancias de cada uno son las circunstancias de cada uno, y eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí hay muchos factores que tienen que coincidir y funcionar, y bueno… eso es lo que quiero.

¿Pero lo han hablado en casa?

Bueno, eso sí. No lo quiero comentar ahora mismo, pero sí, puede ser. Hablamos de muchas cosas entre todas, y también de este tema, pero no voy a decir lo que hablamos.

Y si pasa el tiempo, no lo conocen y él cumple 18 años y quiere conoceros, ¿tendría usted algún problema?

Por supuesto que no, claro. Igual que si me llaman para conocerlo mañana: si puedo ese día voy, y si no, le digo que otro día. Pero se tienen que reunir muchas cosas.

O sea, en su caso hay ganas, ¿no?

Yo creo que es lo más sano.