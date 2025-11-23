El mensaje de Anabel Pantoja a su hija Alma en su primer cumpleaños tras su 'annus horribilis': "Estamos a salvo"

Anabel Pantoja (39) está de enhorabuena. Su hija Alma, nacida de su relación con David Rodríguez, acaba de cumplir un año.

Para celebrar el primer cumpleaños de su pequeña, el 23 de noviembre, la sobrina de Isabel Pantoja (69) ha publicado un vídeo en el que recopila imágenes inéditas junto a la niña: desde la imagen de una ecografía cuando estaba embarazada a viajes, momentos en la playa y escenas familiares.

"Hace un año... es que no me lo puedo creer. Hace un año estabas dentro de mí en mi barriga. ¡Es que no me lo puedo creer!. ¡Cómo pasa el tiempo! Te lo cuentan, pero hasta que no lo vives, no sabes lo que es", empieza diciendo.

"Eres una loca de la playa"

"Pues sí, Alma. Naciste al lado del mar. En una isla preciosa, que es nuestro hogar y nuestra casa, bajo ese cielo... Estamos a salvo", prosigue.

"Eso sí, Alma, tienes sangre sevillana y sangre cordobesa. Y vas a vivir todo lo que hemos vivido Papi y yo. Nuestro Rocío, nuestras tradiciones... sobre todo, la Semana Santa en Sevilla y Córdoba con Papi, que le encanta", destaca en su post, donde enseña imágenes inéditas de su familia.

"Por eso siempre vamos a tener nuestro refugio y nuestro palacio para volver, que es la playa. El hogar. El mar. El sol. La arena, que tanto te gusta. Eres una loca de la playa, como tu madre. Te encanta chapotear", escribe.

Asimismo, añade que quiere enseñarle a amar el océano y todo lo que tiene que ver con él "para que lo protejas". También hace hincapié en "viajar" porque "eres la más viajera con un año que tienes que tienes. Avión, tren y hasta el crucero más grande del mundo. Hija mía, que lo has partido".

Anabel Pantoja, en la comunión de Ana, la hija de Kiko Rivera. GTRES

"Eres única, eres especial"

En su emocionada carta, que Anabel lee con la voz entrecortada, pone el foco en el valor del día a día al lado de Alma: "Yo me quedo contigo para siempre. Te quiero muchísimo, mi vida. Gracias por dejarme ser tan feliz a tu lado, por despertarme todas las mañanas de buen humor porque eres un amor".

"Y, sobre todo, los brazos de Papi siempre van a estar ahí para abrazarte, para dormirte", añade. "Ahora que estás aprendiendo a andar me tienes el lumbago perdido, pero nos da igual. Estamos deseando verte correr. Te queremos tanto".

La sevillana se confiesa enamorada de su pequeña: "Tu alegría, tus palmas, tu sonrisa. Eres única. No puedo con estas manos. Eres especial. Y estas palmas, que vuelven loco a todo el mundo que te conoce. Eres tan graciosa. Ahora nos hemos hecho fans de Aitana y ahora no hay cena ni comida que se nos resista.

"Te quiero muchísimo, mi vida. En tu segunda Navidad te vamos a cuidar, te vamos a mimar, vamos a disfrutar. Te quiero, mi vida. Eres la mejor. Te queremos", concluye.

Un año difícil

Las conmovedoras palabras de Anabel Pantoja llegan tras haber vivido su año más feliz. Y el más duro también. Y es que el comienzo de la maternidad estuvo marcado por un duro episodio.

Cuando su hija Alma tenía apenas mes y medio de vida, tuvo que ser ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Su llegada al centro se produjo el pasado 10 de enero.

Entonces, las lesiones que presentaba motivaron la activación del protocolo establecido para la protección de menores. Y tanto Anabel como su pareja, David Rodríguez, pasaron a estar bajo investigación por un presunto delito de malos tratos.

En aquel momento, la pareja optó por concentrar sus energías en la recuperación de la pequeña, que recibiría el alta médica 18 días después, el pasado 28 de enero.

Con el tiempo, la justicia decidió sobreseer provisionalmente el caso, una medida que quedará ratificada definitivamente en un plazo de cinco años.

El pasado septiembre, la jueza encargada de la investigación a la sobrina de Isabel Pantoja y su pareja archivó provisionalmente el caso y eximió a la sobrina de Isabel Pantoja y al fisioterapeuta de ir a juicio oral.

Superado aquel difícil episodio, Anabel ha preferido blindar la intimidad de Alma, evitando en todo momento mostrar su rostro en redes sociales.