Una mansión en Madrid y una empresa con activos valorados en 20 millones de euros: así es el patrimonio de Los Javis

Javier Ambrossi y Javier Calvo en el Festival de Cine de Málaga 2025. Gtres

Este pasado martes, 11 de noviembre, se ha hecho pública la ruptura sentimental de Javier Ambrossi (41 años) y Javier Calvo (34). La dupla ha puesto fin a su historia de amor después de 14 años juntos.

Tras meses de rumores y una serie de gestos públicos que no habían pasado desapercibidos, EL ESPAÑOL ha confirmado el quiebre sentimental, tras el avance de El País. Ahora, la pregunta parece inevitable: ¿qué ocurrirá con el patrimonio en común de Los Javis?

Según se ha podido confirmar, la que fuese pareja artística continuará trabajando en sus proyectos cinematográficos, por lo que su relación profesional y su marca conjunta seguirán activas.

El patrimonio de Los Javis es, además, una suma considerable de bienes inmobiliarios, empresas audiovisuales y otros negocios que reflejan el éxito que ambos han alcanzado dentro de la industria cultural española.

Viviendas, sociedades y derechos de autor que, con el paso de los años, han contribuido a consolidar la fortuna del dúo creativo más influyente del panorama nacional.

Javier Calvo y Javier Ambrossi en un acto público. Gtres

La última de sus grandes adquisiciones fue una imponente mansión en Pozuelo de Alarcón (Madrid), una de las zonas más exclusivas de la capital, valorada en torno a los 2,.

Una vivienda que cuenta con piscina, sala de cine, discoteca e incluso una biblioteca de dos pisos que dio mucho que hablar cuando abrieron por primera vez las puertas de su casa.

Además, se trata de una residencia que ya ha sido escenario de la visita de grandes estrellas del panorama nacional y que ha acogido algunas de las fiestas más reconocidas del cine español.

La más reciente, la celebración del cumpleaños de Javier Ambrossi, el pasado verano. Esta casa de tres plantas está presidida por un amplio jardín principal que puede contemplarse desde casi cualquier estancia.

En la planta baja se encuentran las zonas más públicas: el salón, el comedor, la cocina, el estudio y las habitaciones de invitados, todos ellos espacios decorados con un estilo minimalista y exquisito.

En la planta superior se ubica el dormitorio principal, con baño en suite, vestidor y una terraza independiente. Un auténtico paraíso del que aún se desconoce qué ocurrirá tras la separación.

Antes de establecerse en una de las áreas más exclusivas de Madrid, los creadores residían en un discreto piso del barrio de Malasaña, concretamente en la calle de la Paz.

Un inmueble también de alto valor -superior al medio millón de euros-, famoso por su animada vida nocturna, donde, tras una profunda reforma, imprimieron su característico gusto por el diseño y los detalles cuidados.

Empresas de éxito

Por otro lado, el boom mediático de Los Javis les ha llevado a convertirse en una de las parejas de directores y productores más demandadas de la industria audiovisual española.

Ese éxito les impulsó a crear su propia productora, que ya ha dado vida a grandes proyectos como Veneno, Vestidas de azul o su primera película, La llamada.

Javier Calvo y Javier Ambrossi en el Festival de San Sebastián. Instagram

Suma Content es la principal productora audiovisual de la que fuese pareja, y se ha consolidado como una de las más influyentes de su sector en España.

Con el paso del tiempo, la compañía absorbió otras productoras, como Superstar Producciones S.L. o Mi Querida Señorita Producciones S.L., con el objetivo de formar un equipo sólido y multidisciplinar.

Actualmente, la empresa gestiona fondos y activos valorados en torno a los 20 millones de euros y, según cifras recientes, contaría con casi 3 millones de euros en fondos líquidos.

Suma Content emplea a más de 60 profesionales y se ha convertido en una pieza clave en el desarrollo de series de éxito nacional e internacional, con colaboraciones con plataformas como Atresmedia o Netflix.

Además, al conglomerado se sumaron Suma Latina y una Agrupación de Interés Económico destinada a proyectos teatrales, entre ellos el musical La llamada, que continúa representándose con gran éxito en el Teatro Lara de Madrid.

Con esta productora, Los Javis se encuentran actualmente inmersos en su proyecto más ambicioso hasta la fecha: La bola negra, una película de carácter internacional protagonizada por Guitarricadelafuente (28), Glenn Close (78) y Penélope Cruz (51).

Ingresos indirectos

Su patrimonio continúa en aumento y el valor de su fortuna crece cada día. Los Javis han sabido diversificar sus fuentes de ingresos a través de distintas actividades, entre ellas la producción de series, la gestión de su productora y los derechos de autor.

Proyectos de éxito como Paquita Salas, Veneno o La Mesías les han reportado beneficios millonarios gracias a la venta de derechos y la distribución de sus obras a plataformas internacionales y otros países.

Javier Calvo y Javier Ambrossi en el Festival de Málaga. Gtres

Estos ingresos anuales son difíciles de calcular con precisión, ya que cada proyecto, país o producción establece sus propios cánones, dependiendo de los contratos firmados en el momento del acuerdo.

La pareja artística también ha incrementado su proyección pública al participar en programas de televisión como Mask Singer o Drag Race España, donde su presencia como jurado o presentadores les genera ingresos adicionales y consolida su influencia dentro del panorama televisivo nacional.

Además, en 2019, los propios Ambrossi y Calvo reconocieron que sus ingresos personales rondaban los 300.000 euros cada uno, una cifra que, sin duda, ha aumentado de manera considerable con el paso del tiempo y el crecimiento de sus proyectos profesionales.