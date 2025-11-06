Antonia San Juan, sobre su cáncer: "Lo de luchar no me gusta, no soy ninguna guerrera"

Han pasado ya dos meses desde que anunció su enfermedad, pero Antonia San Juan (64 años) sigue adelante con sus rutinas y sus compromisos de trabajo.

El pasado miércoles, 5 de noviembre, se ha dejado ver ante las cámaras presentando la Gala Break On Time 2025, que premia por segundo año los mejores guiones a nivel internacional. Allí, ha hablado de cómo está llevando su tratamiento.

"Lo tienes que ir incorporando porque si no, una cosa es estar enferma y otra es vivirlo. No hay que vivirlo, hay que compaginarlo", ha confesado. Y ha lanzado un claro mensaje. Es importante no detenerse ante el cáncer: "Tienes dos opciones, o morirte o continuar".

La actriz Antonia San Juan reapareció este martes en 'Late Xou', el programa de Marc Giró. RTVE

"Lo de luchar no me gusta"

La actriz, que a través de sus redes sociales narra cómo está siendo su día a día y cómo lleva los efectos secundarios del tratamiento, ha confesado que "no" es consciente de la ayuda que da a otros enfermos.

"Ni quiero tampoco ser consciente de nada" porque "yo no lo hago con ninguna finalidad ni con nada. De hecho, todo lo que me proponen de ser imagen, yo no quiero", añadía.

Además, Antonia San Juan ha comentado que "me podría haber quedado en mi casa cultivando la enfermedad y diciendo qué mal me encuentro y qué pobrecita de mí, pero no, no es el caso".

Por otro lado, ha dejado claro que "a mí lo de luchar y ser una guerrera, no me gusta, esos calificativos no, yo no soy ninguna guerrera, yo soy una actriz trabajando".

Sus problemas de garganta

Antonia San Juan anunció que padece cáncer el pasado 3 de septiembre, a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. En su mensaje explicaba que se retiraría temporalmente de los escenarios para centrarse en su tratamiento.



"Hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta. Siempre he tenido faringitis crónica, este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales", empezaba diciendo.

"Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer", proseguía. Desde entonces se ha mostrado confiada en la ciencia y agradecida por el apoyo recibido.