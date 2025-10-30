El importante proyecto que rendirá homenaje a David Delfín y la fecha del visionado de su documental: los detalles

El 3 de junio de 2017 se apagaba para siempre uno de los diseñadores más importantes de la historia de nuestro país. David Delfín, el enfant terrible que revolucionó las pasarelas de moda, fallecía a los 46 años a causa de un tumor cerebral fulminante.

A pesar de que durante sus últimos meses de vida su rutina fue sosegada y únicamente salía de casa para ir al hospital, lo cierto es que su deceso dejaba desolado a todo un país. Compañeros de profesión, amigos, familiares y su pareja, Pablo Sáez, lloraban la pérdida de un hombre que fue pionero en lo suyo.

Ocho años han transcurrido ya desde que Delfín pereciera. Su recuerdo, no obstante, permanece vivo. No sólo es su entorno quien ha conservado su legado intacto. Aún a día de hoy, David es una inspiración en el mundo de la moda. Tanto que sigue siendo objeto de homenaje.

Este jueves, 30 de octubre, a las 20:00 horas de la tarde, se inaugura en el Museo Patio Herreriano de Valladolid la exposición David Delfín. En tránsito. Una importante colección de moda española comisariada por Josep Casamartina e Ismael Núñez Múñoz, de la Fundación Antoni de Montpalau.

La afamada muestra está producida en colaboración por el Museo Patio Herreriano y la citada fundación -que tiene sede en Sabadell-. Está formada por cerca de 200 piezas originales del malogrado diseñador y podrá verse en los espacios históricos de la segunda planta del emplazamiento vallisoletano hasta el próximo 11 de enero.

Según se refleja en la página web del museo, se trata de una exposición de fuerte carácter instalativo. Y es que la Fundación Antoni de Montpalau atesora un importante fondo de trajes, complementos y documentación de David Delfín. A partir de todo esto se estructura el discurso de una colección que incluye trajes y piezas icónicas del malagueño.

David Delfín saludando al finalizar un desfile en 2003. Gtres

No es asunto baladí el título con el que se ha catalogado la exposición. El concepto de tránsito, tal y como hacen saber los profesionales implicados, evoca a la apertura de muchas connotaciones. Sin embargo, también hay una idea de provisionalidad, desplazamiento y mudanza en el desfile de la colección que David tituló Déménagement -Emocionante, en español-.

Destacable es cuanto menos mencionar que la inauguración de este laborioso trabajo coincide en una de las semanas más importantes para el recuerdo de Delfín. Y es que este próximo viernes, día 31, tendrá lugar el primer pase del documental David Delfín. Muestra tu herida, que será visionado en el marco del Festival Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

EL ESPAÑOL ha constatado que será en torno a las 17:00 horas de la tarde de este próximo viernes cuando el Teatro Zorrilla de Valladolid acoja el estreno del documental. Unas horas más tarde, a las 10:00 del sábado, día 1 de noviembre, el Teatro Carrión hará lo propio y proyectará el filme que rinde homenaje a la vida y obra de David Delfín por segunda vez.

De la mano de RTVE Play, César Vallejo y Ángela Gallardo, junto al experto en moda Rafael Muñoz, construirán un retrato íntimo de Delfín.

Tomando como punto de partida el controvertido desfile de la colección Cour des miracles en 2002, y contando con las intervenciones de personas cercanas -su expareja Gorka Postigo o personalidades como Pepón Nieto (58), Alaska (62) o Mario Vaquerizo (51)-, el documental muestra al artista en todas sus facetas: desde sus trabajos hasta sus esferas íntimas como hijo, hermano, novio o amigo.

David Delfín, en una de sus últimas apariciones públicas. Gtres

Como se decía al comienzo del artículo, la figura de David Delfín continúa siendo fuente de inspiración para numerosos profesionales del sector textil. Aunque también sus seres queridos y cercanos siguen teniéndolo presente. De ahí que sus amigos más íntimos ya se hayan pronunciado al respecto de este importante tributo.

La colaboradora de televisión Bibiana Fernández (71), la estilista Anitta Ruiz (44) o la empresaria Fiona Ferrer (51) son algunos de los rostros reconocidos que han mostrado públicamente su agradecimiento con el Museo Patio Herreriano y la Fundación Antoni de Montpalau por rendir homenaje a David.

También ha destacado el mensaje de Pelayo Díaz (39). El diseñador ha adjuntado un emoticono de un corazón negro y una rosa. Ambos, cabe recordar, mantuvieron una historia de amor entre 2005 y 2012. Pese a la ruptura, siempre demostraron ser un mutuo apoyo.

Más de 3.000 días han transcurrido ya desde que David Delfín perdiera la vida en Madrid a causa del cáncer cerebral que padecía. Escasos meses después de que la enfermedad pudiera también con su íntima amiga y musa, Bimba Bosé.

David Delfín y Bimba Bosé en una de sus sesiones de DJ juntos. Gtres

Ocho años después, el recuerdo de ambos ha permanecido intacto. En abril de 2019, el Ayuntamiento de su Marbella (Málaga) colocó una placa con su nombre en la calle Sol. Un acto de renombre que contó con la presencia del entorno más cercano de David Delfín.

Anteriormente, en 2018, el Museo del Traje de Madrid dedicó un espacio especial a su obra dentro de la exposición Modus. A la manera de España, en la que se incluyeron algunos de sus diseños más icónicos. Ese mismo año, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid le rindió homenaje con un emotivo vídeo y una pasarela que repasó algunos de sus momentos más recordados.