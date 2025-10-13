Quién es quién en la familia de Morante de la Puebla: de su segunda y discreta mujer, Elisabeth, a su hijo futbolista

Morante de la Puebla y Elisabeth Garrido, en una imagen de archivo.

Multitudinaria e inesperada despedida a Morante de la Puebla (46 años). Este domingo, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, el diestro, entre lágrimas, se cortó la coleta y puso fin a su carrera llevándose dos orejas en Las Ventas. Un sorpresivo adiós en el que estuvo arropado por conocidas figuras patrias.

Otros famosos y personas de su entorno se han hecho eco de su despedida a través de las redes sociales, dedicándole emotivos mensajes. Entre todos ellos destaca el de su primogénito, José Antonio Morante Jr. (18).

"Bueno, llegó el día. Hasta aquí ha llegado tu carrera profesional, pero sé lo mucho que te ha costado llegar hasta donde has llegado. Y te admiro en cada paso que das y aquí estaré siempre para acompañarte porque eres lo más grande que me ha pasado en la vida. Te quiero mucho, guerrero de la vida", ha escrito el joven futbolista en su perfil de Instagram.

Morante de la Puebla, tras cortarse la coleta en Las Ventas. Gtres

José Antonio es el primogénito del torero, fruto de su primer matrimonio con Cynthia Antúnez, con quien se dio el 'sí, quiero' en 2005.

Estuvieron juntos hasta 2008, solo un año después de que naciera su único hijo en común. Entonces, el diestro atravesaba una fuerte depresión que lo obligó, incluso, a retirarse de los ruedos de manera temporal.

Morante Jr., como se hace llamar en sus redes sociales, ha elegido el fútbol como carrera profesional. Juega como delantero en la cantera del Real Betis, club del que su padre es aficionado. El pasado mes de abril, además, fue convocado para la selección española Sub-18.

Aunque no ha seguido el camino de su progenitor, sí lleva en su ADN el "atrevimiento" del diestro. Así lo contó hace unos meses a los medios de la Real Federación Española de Fútbol.

Pese a que no eligió los ruedos, en su día, Morante Jr. consideró dedicarse a la tauromaquia. Pero el sacrificio de la profesión le hizo decantarse por el fútbol.

"De pequeño, hasta después de la Comunión, quería ser torero. Ya te vas dando cuenta de lo que hay... A mi padre le cogió el toro y vi lo que era, la recuperación y todo... Yo decía que el balón da menos cornadas", relató en aquella charla.

A día de hoy, Morante de la Puebla comparte su vida sentimental con Elisabeth Garrido, natural del mismo pueblo del que es originario el diestro, La Puebla del Río, en Sevilla. Tras un año de relación, el 2 de noviembre de 2010, se casaron por lo civil.

Se conocían desde que eran niños y se dieron el 'sí, quiero' en la Hacienda Los Ángeles, en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, ante 150 invitados.

Morante y Elisabeth, así, están próximos a celebrar sus 15 años de matrimonio. Una unión sólida, marcada por la discreción, pues el diestro siempre ha llevado su vida privada en la más absoluta intimidad. Eso sí, se conoce que su mujer ha sido su gran apoyo al momento de afrontar sus problemas de salud.

El diestro padece una enfermedad que arrastra desde hace décadas. A comienzos de este año, en una entrevista para ABC, el propio Morante explicó que padece "un trastorno disociativo que, sinceramente, casi no tiene explicación. Una enfermedad muy compleja, triste y dolorosa".

Estas dolencias han rebrotado en los últimos tiempos obligando al matador a seguir un estricto tratamiento y, en ocasiones, a mantenerse alejado de los ruedos.

Tal y como informaron a EL ESPAÑOL hace un año, cuando el 12 de octubre Morante causó baja en La Maestranza, el torero y Garrido son un equipo de vida. En lo sentimental y hasta en lo profesional. Ambos son propietarios del bar de copas La Capilla, ubicado en su pueblo natal.

El diestro Morante de la Puebla junto a su esposa, Elisabeth Garrido, en una boda en 2016. Gtres

Morante de la Puebla y Elisabeth Garrido tienen dos hijas adolescentes, María (14) y Lola (12). El matador, así, es padre por partida triple.

Su mujer y sus tres hijos forman su red de apoyo. Son ellos quienes siempre han estado a su lado, arropándole en sus mejores y en sus peores momentos. Así seguirá siendo ahora, tras su retirada. Este domingo, 12 de octubre, el sevillano se sobrepuso a una cogida y se llevó dos orejas que le permitieron salir de su última faena por la puerta grande, entre aplausos y gritos de "¡torero, torero!"