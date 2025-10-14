Beatriz Luengo: "En EEUU lo que vivimos los hispanos es terrible. Están vaciando el país de gente que no ha hecho nada"

Beatriz Luengo (42 años) viaja a España en uno de los momentos más complicados de Estados Unidos. La cantante, que lleva años casada con Yotuel Romero (49), ha contado en una entrevista con EL ESPAÑOL cómo está la situación en Miami con las personas inmigrantes que forman parte del mundo del espectáculo.

Luengo, que es una persona muy comprometida con las causas sociales, y más cuando se trata de inmigración, no ha querido silenciar su voz y ha querido dejar clara cuál es su posición en uno de los momentos más duros.

Además, la cantante, que ha desaparecido de las redes sociales durante varios meses después del estreno de su documental Patria y Vida en cines, ha vuelto con más fuerza que nunca y ha querido explicar el motivo de su despedida en redes. "La última vez que nos vimos me hiciste llorar", así ha comenzado su entrevista con EL ESPAÑOL.

No solo ha sido importante hablar de su situación actual, sino también de cómo está su relación con su marido, de la importancia de las raíces en su vida, en su música y en la creación de su personalidad, haciendo alusión a la reciente presencia de Gloria Estefan (68) en España.

Beatriz Luengo en el evento de Personaje del Año de Vanity Fair. Gtres

Hemos visto que ha estado desaparecida de las redes sociales. ¿Cómo se encuentra ahora mismo?

Sí, desaparecí un rato. No ha pasado nada en concreto. Necesitaba conectarme con el mundo, meditar. Ha sido muy fuerte todo lo del documental Patria y Vida para mí. Todo lo que ha supuesto para nosotros, para nuestra vida: la inseguridad, la presión… Entonces, bueno, no sé, fue como que cuando el documental ya cogió su rumbo, ya estaba en cines y todo, me cayó una ficha que tenía que recolocar en mi cabeza.

Me sentí muy insegura. No sé, iba a postear algo y no me sentía tan segura como normalmente soy, porque yo soy muy transparente. Cuando subo algo en redes es porque lo quiero decir con todas las consecuencias, y empecé a no sentirme así. Entonces dije: "No voy a poner algo de lo que no estoy segura". No me merece la pena fingir que estoy contenta si no lo estoy, y el mundo está como está… tampoco voy a estar contando un drama. Así que decidí que cuando estuviera bien, cuando me sintiera con la seguridad de volver y poder contar algo interesante, volvería.

Fue algo espontáneo. La gente lo anuncia como "me voy a retirar", pero yo no lo hice. Simplemente desaparecí un rato, y cuando regresé dije: "Oye, que he vuelto". Porque claro, no iba a aparecer de la nada después de nueve meses sin escribir, diciendo "aquí, comiéndome unos macarrones".

Ha dicho la frase "tal y como está el mundo". ¿Cómo le afecta a usted todo esto?

Hombre, yo creo que nos afecta a todos. Pones las redes, pones la televisión y al final... Yo, de repente, me veo aquí con un vestido, y es muy difícil en realidad. El mundo está como para que todos nos metamos en casa, respiremos profundo y deseemos con todo el corazón que esto pase. Cada uno, desde su universo, debe intentar sumar, si es que hay alguna manera de hacerlo.

Beatriz Luengo en el evento de Personaje del Año de Vanity Fair. Gtres

¿Qué papel cree que tienen los artistas en este contexto?

Siempre he pensado que los artistas -y las personas que tienen la oportunidad, como ustedes, de tener un altavoz- deben ejercer una responsabilidad de vuelta. No se trata solo de recibir likes y corazones, sino de dar algo para hacer del mundo un lugar mejor.

Claro que hay que decir las cosas. Lo que pasa es que también hay que hacerlo en el momento adecuado, cuando se entienda la seriedad del asunto. A veces, ves a alguien en Instagram hablando de un tema muy serio vestida de cierta forma y dices: "Bueno, ¿y esta?". También hay contextos. Pero considero que los artistas tenemos que estar ahí, alzar la voz y desear, por favor, que esto acabe. No se puede más.

Imaginaros, vivo en Estados Unidos, y lo que estamos viviendo los hispanos es terrible. Es como una persecución. Se están vaciando los Estados Unidos de gente que no ha hecho nada malo, que vinieron a trabajar. Los artistas no pueden hacer giras porque el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) hace redadas. Es un tema muy complicado.

De hecho, el ICE ha anunciado que estará presente en la Super Bowl de Bad Bunny (31). Muchos artistas han dejado de hacer giras por Estados Unidos, Benito el primero.

¿Cómo vive usted esto con sus compañeros, con su marido, con su banda?

Nosotros estrenamos el documental Patria y Vida en julio, y la gente nos preguntaba en redes si iba a haber redadas del ICE. Imagínese… ¿qué contestas? ¿Qué vas a decir, que no? No lo sabes. Nadie está a salvo de que eso no pase.

Es terrible, porque además nadie -al menos, nadie con quien yo haya hablado- esperaba que fueran a llegar a este punto. Se suponía que actuarían contra la gente que hiciera el mal, contra los delincuentes. Pero una persona que está trabajando… Estados Unidos es un país de inmigrantes, absolutamente. No se concibe el país, ni cultural ni humanamente, sin la inmigración.

No se entiende lo que está pasando. Es un momento muy triste. De verdad, en los 15 años que llevo allí, desde 2010, nunca había visto a la gente tan triste, con tanto miedo. Esto tiene que pasar.

Beatriz Luengo y Yotuel Romero en un posado durante la presentación de 'Patria y Vida' en el Festival de Málaga. Gtres

Por otro lado, su marido Yotuel acaba de cumplir años y usted está en España, ¿cómo lo ha vivido? ¿tiene algo que decir sobre él?

¿Qué le voy a decir de Yotuel? Que está increíble, ahí él, con sus músculos y sus cosas (ríe). Nada, ahora estamos separados (en distancia), pero él sigue igual que el primer día. Me preguntan cuál es el secreto… Ese hombre está tallado por los dioses, ¿qué le voy a decir?

No lo pasé con él, me dio mucha pena, pero bueno, estaba empezando el rodaje de Maestros de la Costura Celebrity y con todo eso no coincidimos. Pero le voy a preparar una ropa buenísima.

Las raíces para Beatriz Luengo siempre han sido muy importantes, y ahora que Gloria Estefan ha visitado recientemente nuestro país, le pregunto: ¿Le ha inspirado a usted como artista?

Yo creo que hay muchos artistas que luchan por un éxito individual en su vida, para ellos, su familia y su entorno. Gloria ha sido una mujer que, a partir de su éxito personal, ha creado un género entero del que todos nos alimentamos, porque en los años 80 los latinos -especialmente en Estados Unidos- no existían como tal: los hispanos, la música en español; y ella ha ido abriendo camino. Es una artista semilla. No solamente ha sido su éxito, sino que ha provocado que muchas cosas pasaran para todos. Tanto es así que fue la primera artista latina en cantar en un Super Bowl.