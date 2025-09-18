Álex García reaparece tras la muerte de Verónica Echegui y habla de su duelo: "Estoy en un proceso de aceptación"

Cerca de un mes ha transcurrido ya del 24 de agosto de 2025. Aquel funesto día, la actriz Verónica Echegui perdía la vida a los 42 años tras un tiempo ingresada en el hospital a causa del cáncer que padecía.

Su repentina muerte dejaba desolado a todo un país. Numerosos rostros reconocidos del mundo de la interpretación lloraban públicamente la pérdida de Echegui. También así sus familiares y entorno más cercano. Especialmente Álex García (43 años), quien fuera su pareja desde 2010 hasta 2023.

Aunque discreto en lo personal, el afamado actor rompía su silencio una semana después de su muerte a través de un desgarrador escrito. Ahora, cuando han pasado cerca de tres semanas, Álex ha concedido su primera entrevista tras la pérdida de Verónica Echegui.

García ha acudido este pasado miércoles, 17 de septiembre, a En clave de Rhodes, el programa de James Rhodes (50) en Cadena Ser. Así, el Auditorio de Tenerife Adán Martín ha sido testigo de sus primeras declaraciones públicas tras el deceso de la que fuera su pareja más de una década.

Ante la atenta mirada del afamado escritor y pianista y todos los presentes en el teatro, Álex García ha reconocido estar pasando por "un proceso de aceptación" tras el repentino fallecimiento de Verónica. Así, el amor ha sido un tema que ha ocupado buena parte de la grabación del programa.

No ha visto la luz la entrevista íntegra que ha concedido el actor isleño -presumiblemente saldrá publicada de forma inminente-. Sin embargo, el intérprete de Kamikaze ha aprovechado su encuentro con James Rhodes para verbalizar sus propias emociones con respecto a uno de los pasajes más difíciles de su vida.

En esta línea, Álex García se ha sincerado acerca del duelo. Uno de los procesos psicológicos más costosos ante la pérdida de un ser querido. El afamado actor, así, ha reconocido que "me estoy escuchando a mí mismo".

Si bien es esta la primera vez que el intérprete concede una entrevista tras la pérdida de Verónica Echegui, lo cierto es que Álex ya concedió sus primeras palabras una semana después de su muerte.

El afamado actor envió un desgarrador escrito a El País en el que recogía algunos capítulos de su historia de amor con Echegui. Así, García sacaba a la luz sus sentimientos sobre su expareja.

"Te has tenido que marchar para que una ola de amor recorra España. Para que esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo. Para que mi móvil explote de amor", subrayó Álex en un momento determinado de la conmovedora carta.

La muerte de Verónica dejó a Álex sumido en la más profunda desolación. De hecho, el intérprete tinerfeño fue captado por los medios de comunicación en el Tanatorio de La Paz, en Madrid. Aunque evitó hasta el último momento ser fotografiado, no logró conseguirlo.

Destrozado y cabizbajo, García optó por mantenerse en silencio ante las cámaras presentes. Sin embargo, tal y como aseveraron varios portales entonces, Álex no se separó del féretro en ningún momento.

Su historia de amor

Verónica Echegui y Álex García iniciaron su historia de amor en 2010, cuando coincidieron en el rodaje de Seis puntos sobre Emma. Desde entonces, dieron paso a una relación basada en el hermetismo y la discreción.

Más de una década después, en 2023, su noviazgo llegó a término. No obstante, ambos siempre mostraron un mutuo respeto y agradecimiento personal y profesional.