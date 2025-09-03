El significativo movimiento en las redes sociales de Daniel Sancho en un día importante para su padre, Rodolfo

Daniel Sancho (31 años) ha cumplido un año en la prisión de Surat Thani. El cocinero ingresaba en agosto de 2024 en una de las cárceles más peligrosas de Tailandia tras dictar la Justicia cadena perpetua para él por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta.

A lo largo de estos más de 365 días, las novedades con respecto al mediático caso no han dejado de sucederse. De hecho, numerosas han sido las informaciones acerca de la vida del hijo de Rodolfo Sancho (50) en prisión. Una serie de datos que han apuntado a un posible trato de favor hacia Daniel.

Desde España, han sido sus padres, Rodolfo y Silvia Bronchalo (50), quienes han ido actualizando en ciertas ocasiones acerca de la vida de su vástago. Ellos mismos, así, han sido protagonistas indirectos del mediático caso. El actor, además, atraviesa ahora otro conflicto judicial.

Rodolfo Sancho junto a su abogado este martes, 3 de septiembre, en los Juzgados de Puerto del Rosario. Gtres

Rodolfo Sancho ha comparecido este miércoles, 3 de septiembre, en los Juzgados de Puerto del Rosario en calidad de querellado. El actor, sonriente, se ha dejado ver ataviado con una camisa azul y unos pantalones de traje.

Cabe recordar que Nilson Domínguez, quien fuera testigo de la familia de Daniel Sancho, acusó al entorno de comprar su testimonio. Así, interpuso una querella al reconocido intérprete por coacciones. Una petición que finalmente ha sido admitida a trámite.

En medio de todo este revuelo judicial que pone a Rodolfo en el más absoluto foco, se ha producido un significativo y revelador movimiento en las redes sociales de su hijo, Daniel.

Según ha comprobado EL ESPAÑOL, el perfil de Instagram del joven se encuentra de nuevo abierto. Así, todo aquel que lo desee puede echar un vistazo en su cuenta. Una página que cuenta con más de 25.000 seguidores y repleta de carpetas destacadas destinadas a su faceta culinaria.

Unos meses atrás, este portal publicó que Sancho había dado un inesperado giro en su perfil de Instagram al eliminar buena parte de su feed y conservar únicamente cuatro publicaciones. Todo aquello forma parte del pasado.

Daniel Sancho, tras ser detenido en Tailandia en agosto de 2023.

Cero posts se vislumbran al cierre de este artículo en la plataforma online del vástago de Silvia Bronchalo. Su fotografía de perfil, cierto es, continúa siendo la misma. Se trata de una instantánea en la que Daniel Sancho aparece de espaldas y ataviado con ropa de baño.

No ha sido el cocinero el único que se ha convertido en noticia este año con motivo de los movimientos en sus redes sociales. Rodolfo Sancho, así, sorprendía a propios y extraños el pasado mes de marzo tras reaparecer después de 17 meses de ausencia en Instagram.

El actor hacía uso de su plataforma online para comunicar a sus seguidores que había sido nominado a Mejor Actor en el Kraken International Film Festival 2025 en la película Un paseo por el Borne. Un importante reconocimiento que aplaudieron rostros reconocidos como Paula Echevarría (48) o el actor Víctor Clavijo (51).

Además de esta suerte de reconocimiento, Sancho padre confirmaba su participación en la segunda temporada de la serie Entre tierras, cuyas grabaciones comenzaron a principios de año y donde comparte protagonismo con Megan Montaner (38).

Rodolfo Sancho en su última aparición pública este martes, 29 de julio, en Madrid. Europa Press

Una realidad -la de Rodolfo- que difiere -y mucho- de la de su exmujer, Silvia. Bronchalo, cabe apuntar, ha optado por un bajo perfil público y escasas son las informaciones que se conocen con respecto a su paradero actual.

Las últimas novedades de Daniel Sancho

El pasado mes de agosto, nuevas informaciones salpicaron de lleno al entorno de Sancho. En concreto, se señaló que el joven había ofrecido unas presuntas declaraciones a un periodista. Una situación que llevó a su equipo jurídico así como a su familia a tomar acciones.

Rodolfo, así, envió un escrito al programa TardeAR de Telecinco desmintiendo tal información. De acuerdo a la información proporcionada por el actor, "Daniel no ha mantenido ninguna entrevista con periodista alguno o con otra persona".

En otro orden de cosas, la familia de Edwin Arrieta también ha recibido un nuevo varapalo judicial en las últimas semanas. El entorno del cirujano, cabe recordar, presentó un extenso recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Tailandia para demostrar que el crimen no fue premeditado.