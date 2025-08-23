Enrique Ponce se sincera como nunca sobre el drama que vivieron sus padres en la DANA: "Su vida corría peligro"

Enrique Ponce ha hablado en televisión de la complicada situación que vivieron sus padres en la DANA. A Punt Media.

Enrique Ponce (53 años) oficializó su retirada de los ruedos en 2024. Entonces comunicó públicamente que ponía fin a su carrera como diestro tras más de 30 años en activo. Su última corrida fue en la Monumental Plaza México el 5 de febrero de 2025. Una despedida que, según él, fue un sueño. Y de la que ha hablado ahora en televisión.

Satisfecho en esta nueva etapa fuera de los ruedos, ha concedido una entrevista a Jorge Casals (44) en el programa La Plaça, de Á Punt Media.

En el espacio ha hablado de su trayectoria profesional, de cómo se siente tras cortarse la coleta y de la difícil situación que atravesaron sus padres tras la DANA que azotó Valencia a finales de octubre de 2024.

"Yo sabía lo que era una riada"

Y es que las lluvias torrenciales que azotaron Valencia el pasado año fueron una de las peores catástrofes naturales de las últimas décadas en España. El fenómeno de Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) provocó que, en pocas horas, en algunas zonas se acumularan más de 700 litros por metro cuadrado.

Las precipitaciones causaron inundaciones súbitas, el desbordamiento de ríos y barrancos, y la destrucción de viviendas, infraestructuras y vehículos. Entre las 190.000 personas afectadas se encontraba su familia, original del municipio valenciano de Chiva.

"Yo lo viví muy de cerca porque mis padres fueron afectados en ese desastre, sobre todo material", ha recordado el exmatador de toros frente a las cámaras.

Enrique Ponce, en la televisión valenciana. Á Punt Media.

"La casa de mi abuelo se inundó hasta arriba y hubo grandes pérdidas. Lo viví muy de cerca porque yo ese día me iba para Lima y cuando me enseñaron los vídeos de cómo bajaba el barranco me preocupé mucho. En cada vídeo que me mandaban vi que la crecida era tremenda", ha confesado.

Es la primera vez que Ponce habla de manera tan explícita sobre cómo afectó la DANA a sus seres queridos: "Yo ya sabía lo que era esto. Sabía lo que era una "riá" (riada), como decimos aquí. No tan fuerte como esta. Me dijeron mis padres que el agua había inundado totalmente la planta baja y que iba subiendo por los rellanos de la escalera hacia arriba... La vida de ellos corría peligro en esos momentos".

Ponce no dudó en ayudar a sus vecinos organizando y participando en distintas corridas benéficas: "Me involucré mucho en ayudar como mejor sé hacer, que es toreando. Aporté mi granito de arena... Se recaudó un dinero importante y lo entregué al alcalde".

Enrique Ponce estaba muy unido a su abuelo Leandro Martínez, que falleció en el año 2012. Á Punt Media.

"Mi abuelo me enseñó a torear"

En su entrevista en la cadena valenciana, Enrique Ponce ha recordado con enorme cariño su infancia y a la figura de su abuelo, Leandro Martínez: "Fue el que me enseñó a torear y el que me llevaba a los toros desde chiquitito. Me inculcó la afición y lo que es la cultura taurina".

"Yo corría el toro desde bien chiquitito... Mi abuelo Leandro era muy aficionado. Respetaba mucho lo que era 'el torico de la cuerda' aquí en Chiva. Mi abuelo es uno de los fundadores del torico de Chiva", ha narrado.

"Murió con 100 años y tuvo la suerte de verme triunfar, de verme en mi esplendor. Me hubiera gustado que me viera en mis últimos años, que es donde perfeccioné todo mucho más", añadía.

También ha hecho balance sobre su trayectoria como matador: "Creo que mi toreo ha sido una evolución constante. Alcancé el torear como yo siempre soñé. Pude desarrollar el torero que tenía en mi cabeza".

Cinco años con Ana Soria

De su entrevista, por cierto, ha llamado la atención que no ha hablado en ningún momento de su relación con su actual pareja, Ana Soria (27).

Este verano se cumplen cinco años de su historia de amor con su compañera sentimental. El diestro comenzó su relación con la joven en el verano de 2020, poco después de anunciar su separación de Paloma Cuevas (52).

El comunicado oficial sobre el inicio de los trámites de separación con la cordobesa se publicó el 6 de julio de 2020, tras casi 25 años de matrimonio. Apenas un mes después salió a la luz su romance con Soria, 25 años más joven que él.

En lo personal todo va de maravilla. En lo profesional, siente que "tiene los pies en la tierra", pero es "consciente" de todo lo que ha "logrado": "Doy gracias a Dios todos los días por haber logrado eso".

Una de sus mayores satisfacciones es el cariño de su gente: "Me siento querido y muy orgulloso de mi pueblo. Siempre he llevado el estandarte de Valencia y de Chiva allí donde he ido y siempre me he sentido muy orgulloso de mis orígenes y de mi Comunidad. Siempre me he sentido valenciano".

En la actualidad, Enrique Ponce asegura estar muy a gusto con su nueva situación: "Me he ido del toreo muy satisfecho con lo que he conseguido. Me voy tranquilo. Me voy realizado al 100%".