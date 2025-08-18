Juan del Val (sin barba) y Nuria Roca se van de vacaciones con sus hijos a Marbella: sus fotos más cómplices en la playa

El verano sigue su curso y los famosos de nuestro país siguen inmersos en sus vacaciones estivales. Una suerte de escapadas con las que pretenden desconectar de la rutina y de las que suelen presumir en sus redes sociales.

Tras un curso académico marcado por sus incesantes colaboraciones en El Hormiguero y en La Roca, Juan del Val (54 años) y Nuria Roca (53) han sido captados en las playas de Marbella disfrutando de una agradable jornada.

El matrimonio, al igual que buena parte de la sociedad española, ha aprovechado las vacaciones de verano para vivir un grato momento en familia.

Juan del Val y Nuria Roca, en Marbella en verano de 2025. Gtres

La valenciana, haciendo alarde de su exquisito gusto por la moda, ha sido inmortalizada en la playa malagueña enfundada en una camiseta de tirantes blanca y un pareo color teja. Del Val, por su parte, ha acudido ataviado en una camiseta blanca de rayas verdes y un bañador azul marino.

Una vez instalados en la playa y aprovechando las altas temperaturas que acontecen en la mayor parte del país, Nuria Roca y Juan del Val se han dirigido al mar.

Mientras que ella se ha decantado por un bañador con estampado floral, el escritor ha lucido una pieza de baño blanca con rayas verdes. Ambos, además, han protagonizado tiernas escenas envueltos en risas y muestras de complicidad.

Juan del Val y Nuria Roca, cómplices en la playa de Marbella. Gtres

No ha sido el estilismo de la dupla o sus incontables gestos de afecto lo único que ha llamado la atención de su jornada en Marbella. El nuevo look de Juan del Val también ha dado mucho que hablar.

Y es que el comunicador se ha dejado ver luciendo un rostro afeitado y sin muestra alguna de su característica barba. Una situación sobre la que se pronunció hace unas semanas en sus redes sociales.

Pau y Olivia del Val Roca, en Marbella en verano de 2025. Gtres

"Siempre hay apuestas que se pierden", escribió el comunicador en su perfil de Instagram tiempo el pasado 10 de agosto. Una fotografía en la que Del Val aparecía sin su barba, su seña de identidad más reconocible.

La afamada pareja de comunicadores no ha estado sola en su día de playa marbellí. Sus dos hijos pequeños, Pau (18) y Olivia (13), han sido inmortalizados entrando en las inmediaciones de la costa. Juan (23), el mayor de sus vástagos, no ha resultado fotografiado por los paparazzi en ningún momento de la jornada.

Marbella no es sino uno de los varios lugares de ensueño a los que se ha trasladado este verano la familia Del Val-Roca. Tras pasar por Valencia y Cáceres, Juan y Nuria se encuentran actualmente en Sancti Petri (Cádiz), hospedados en el lujoso Palacio de Sancti Petri Gran Meliá, con acceso directo a la playa de La Barrosa.

Juan del Val, Nuria Roca, Patricia Cerezo y Kiko Gámez, en una fotografía de sus redes sociales. Instagram

Están disfrutando de la compañía de sus tres hijos y de su buena amiga Patricia Cerezo (53), quien acompaña a su pareja, Kiko Gámez (50). "Un año entero esperando esto", ha escrito Nuria Roca recientemente en su perfil de Instagram. Una publicación que cuenta ya con numerosos likes y comentarios y que deja entrever la agradable escapada que están haciendo frente.

Sus próximos proyectos

A partir de septiembre, Atresmedia ha reforzado su apuesta por La Roca, el magacín de actualidad y entretenimiento que Nuria presenta en laSexta. Tras cuatro temporadas, el formato se ampliará y pasará a emitirse también los sábados por la tarde, además del habitual hueco dominical.

Juan del Val, jurado del programa, ha desvelado que Nuria participaría en la próxima temporada de El Desafío. Aunque la presentadora no ha confirmado nada públicamente -comentó con una sonrisa "no voy a comentar nada"-, dejó abierta la posibilidad de asumir un reto dentro del programa.