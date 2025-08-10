Qué fue de Víctor Polo, el finalista de 'Operación Triunfo' al que Soraya arrebató el premio y se hizo cantante espiritual

Corría el año 2005 cuando el nombre de Víctor Estévez (42 años) se coló en miles de hogares españoles gracias a su participación en Operación Triunfo 4. Con un estilo rockero y una voz rasgada que rompía con el molde habitual del programa, este joven catalán se ganó rápidamente el favor del público.

Fue finalista junto a Soraya Arnelas (42) y Sergio Rivero (39), y aunque no se alzó con la victoria, su actuación de Final Countdown aún se recuerda como uno de los grandes momentos de la edición.

Tras su paso por la academia, y con la visibilidad que le brindó el formato, Víctor inició una carrera musical bajo el nombre artístico de Víctor Polo. Con este nuevo apodo, dio forma a una propuesta más personal y comprometida, alejada del circuito comercial. Pero, ¿quién es realmente Víctor Estévez? Más allá de su paso por la televisión, ya era un artista con una trayectoria previa muy consistente.

Víctor Polo en una imagen de archivo.

Nació en Barcelona en 1983, desde adolescente se vinculó a la música siendo vocalista en varias bandas de funky y rock. Versionó a clásicos como AC/DC o The Police y trabajó en oficios como electricista y fontanero mientras soñaba con vivir de la música. Su perfil era el de un luchador nato, y OT fue solo una oportunidad en un camino que ya había empezado desde pequeño.

Tras su salida de Operación Triunfo, Víctor vivió una intensa etapa de éxito discográfico y exploración artística. En 2005 lanzó su álbum debut Rock & Swing, con versiones tanto en español como en inglés, logrando superar las 40..

Poco después publicó Busca’t, grabado en Londres y completamente en catalán, donde mostró una faceta más íntima entre baladas y temas más rítmicos. Durante esos años, también participó en programas de televisión como Los mejores años de nuestra vida (TVE) o volvió a dejarse ver en Ventdelplà (TV3).

En 2012 publicó el disco Tú y Marisol y protagonizó el musical Over the Moon en Barcelona, explorando así su faceta teatral. Al mismo tiempo, colaboraba en radio local, demostrando su versatilidad y compromiso con la cultura.

Víctor decidió dar un paso más allá y formar su propia banda, entre 2013 y 2016, con la que realizó la gira Picando Piedra por varias ciudades españolas. En 2016 lanzó el que sería su último disco comercial bajo el nombre de Víctor Polo, Abre tus alas. Aquel álbum marcaría un punto de inflexión: el cierre de su etapa como rockero mediático y el inicio de una transformación profunda.

Ese mismo año se estrenó nuevo proyecto: Ananda Sananda. Un negocio que Víctor había comenzado en 2013 junto a su pareja y compañera de vida, Alicia Sánchez. En este espacio encontraron un lugar desde el que ofrecer música canalizada, meditaciones, talleres, cursos y conferencias enfocadas al autodescubrimiento, la espiritualidad y la sanación emocional.

Juntos han publicado dos álbumes y han desarrollado un lenguaje propio que combina música, palabra y energía. Víctor ha continuado componiendo, pero ahora lo hace como canalizador, con un enfoque totalmente distinto al que mostró en los escenarios masivos, algo más profundo y espiritual.

Víctor en la actualidad

El que fuese conocido como Víctor Polo vive alejado del mundo musical más comercial y del recuerdo televisivo de OT. Su presente está plenamente enfocado en el su proyecto espiritual, donde imparte talleres, crea contenido de meditación y música espiritual.

Lejos del foco mediático, ha sabido reconducir su carrera hacia una vocación auténtica con su carrera personal. Junto a su pareja ha fundado una comunidad muy activa, en la que comparten enseñanzas, experiencias y herramientas para el bienestar emocional y espiritual. Aunque el gran público quizás no lo tenga ya en el radar, Víctor ha encontrado su sitio.