Lucía Villalón visibiliza la malformación de su hijo Diego en el Día Internacional de la Gastrosquisis

Lucía Villalón (36 años) ha tenido que hacer frente a dos situaciones adversas: las dolencias de sus pequeños. Los dos hijos de la periodista, Diego y Lucas, han nacido con serios problemas de salud que han requerido atención médica especializada y operaciones desde bebés.

En el caso de su hijo mayor, nacido el 29 de agosto de 2022, tuvo que ser intervenido nada más nacer para introducirle parte de los intestinos en su abdomen. El niño padece gastrosquisis, un defecto congénito de la pared abdominal que se presenta cuando el bebé nace con los intestinos u otros órganos (como el estómago o el hígado) fuera del cuerpo debido a un orificio en la zona del vientre.

Con el fin de concienciar sobre este tipo de enfermedades, la presentadora ha compartido un post en el que muestra impactantes imágenes de su hijo Diego recién nacido. "Hoy es el Día Mundial de la Gastrosquisis", empieza diciendo en su cuenta de Instagram. La gastrosquisis de Diego que nos cambió la vida a todos… Y hoy puedo decir claramente que para bien. Y no me cansaré nunca de enseñar imágenes… porque sé que gracias a ellas hemos podido ayudar a muchas familias".

Imagen de Lucía Villalón de sus redes sociales. Instagram

En las conmovedoras fotos que ha publicado en sus redes se aprecia de manera clara cómo parte de los órganos del pequeño Diego no estaban cubiertos de ninguna membrana cuando llegó al mundo. Una malformación por la que tuvo que pasar por quirófano tras el parto y que, afortunadamente, quedó resuelta tras la cirugía.

"Hemos aprendido muchísimo"

"Nos habría gustado que nuestro hijo hubiese estado sano desde el principio… pero ahora mismo puedo decir bien alto que no cambiaría ni medio segundo de lo vivido… porque hemos aprendido muchísimo... de la vida, del amor, de lo importante", destaca Villalón.

"Nos hemos hecho más fuertes, nos ha hecho darnos cuenta de que la vida no es perfecta ni todo es precioso, sino que hay muchas dificultades y que hay que pelear… Nosotros no somos los del camino fácil. No somos de los que “se lo quitan de encima". Somos de los que peleamos hasta el final… que por un hijo lucha desde mucho antes de que nazca! ¡Y vaya si mereció la pena!", añade.

La presentadora ha explicado los motivos por los que enseña sin tapujos la cara más cruda de la enfermedad. Cree que es la mejor manera de colaborar con familias que se encuentran en una situación similar.

"Hemos podido ayudar a mucha gente, a muchas familias, madres, padres", recuerda, "que a día de hoy siguen poniéndose en contacto con nosotros y les ayudamos en lo que podemos en el proceso… aunque sea contándoles nuestra experiencia y poniendo algo de luz en momentos tan oscuros…y me hace sentir bien".

Diego, que está a punto de cumplir tres años, es en la actualidad un niño sano y recuperado, tal y como ha dejado ver en su perfil.

"Saber que de algo tan espantoso que vivimos hemos sacado tantas cosas positivas", destaca. "Gracias a toda la gente que ha estado a nuestro lado, gracias a la medicina y gracias a Dios por estar siempre a nuestro lado".

Lucía Villalón con su marido y su hijo Lucas recién nacido. Instagram

Lucía Villalón, casada con el futbolista de la UD Almería Gonzalo Melero (31), también ha tenido que lidiar con la enfermedad de su segundo hijo, Lucas, que llegó al mundo el 1 de octubre de 2024.

Durante la gestación, el bebé fue diagnosticado de una complicación renal congénita. Tres semanas después de su nacimiento, tuvo que someterse a una operación.

Su hijo Lucas, con insuficiencia renal

El retoño nació con un riñón multiquístico (también llamado displasia renal multiquística) y un ureterocele (una malformación en la vía urinaria), que le obligó a ser operado a los 20 días de vida.

Al parecer, su único riñón funcional también está afectado: solo funciona al 48-50%. El diagnóstico es de insuficiencia renal crónica, una enfermedad irreversible que puede requerir diálisis y, previsiblemente en el futuro, un trasplante de riñón.

Lucía Villalón y Gonzalo Melero en una imagen de sus redes sociales.

"Lucas tiene un problema de riñones para siempre. Ya comenté durante el embarazo que el riñón derecho era multiquístico y que seguramente no funcionaría. Y efectivamente, el riñón derecho está completamente anulado. El izquierdo... pues en una situación normal, cuando hay un riñón que no funciona, el riñón que sí está bien asume todo el trabajo. Pero ese no es nuestro caso", explicó el pasado mes de marzo.

Debido a su delicada condición, Lucas debe someterse a controles médicos constantes y ante cualquier indicio de fiebre existe el riesgo de que una infección pueda dañar aún más su frágil función renal. "Vivo preocupada y con mucho miedo, pero sé que esto es una carrera de fondo y que lo que tengo que hacer es mentalizarme y disfrutar de él, que está estable y precioso. Él es perfecto a su manera", ha confesado Villalón.

Nacida en Santander el 22 de agosto de 1988, Lucía Villalón es licenciada en Derecho y en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Se hizo popular como reportera en Real Madrid TV y, posteriormente, como presentadora de la Fórmula 1 en Antena 3, cubriendo los paddocks y entrevistando a principales figuras del automovilismo.

También ha trabajado en medios internacionales como Univision y DAZN, así como en beIN Sports cubriendo el fútbol y otros eventos deportivos de relevancia internacional. En los últimos años, ha colaborado con Movistar Plus+ presentando su propio programa deportivo.

En verano de 2022, poco antes del nacimiento de su hijo Diego, se casó por lo civil con el futbolista Gonzalo Melero.