Amador Mohedano, ingresado en un hospital de Jerez a la espera de pruebas médicas: "Hay máxima preocupación"

Duro revés de salud para Amador Mohedano (71 años). El hermano de Rocío Jurado se encuentra ingresado en un hospital de Jerez de la Frontera desde el pasado viernes, 18 de julio.

Por el momento, continúa en el emplazamiento sanitario a la espera de unas pruebas médicas. Los motivos aún se desconocen, aunque se ha descartado que su dolencia esté relacionada con sus problemas de espalda.

La noticia ha sido confirmada en la tarde de este martes, 22 de julio, en el programa TardeAr. "Hay máxima preocupación por su estado de salud", han revelado en el avance del formato. Asimismo, han aseverado que ni el propio Amador ni el centro sanitario andaluz han sacado a la luz un parte médico. Se prevé, así, que sea en las próximas horas cuando se conozcan más detalles.

Amador Mohedano, durante el verano de 2019. Gtres

No ha trascendido aún el parte médico, aunque el propio Amador, con la voz débil y cortada, ha enviado una nota de voz al programa de Telecinco. "Estoy en el hospital, estoy mejor, aquí con pruebas y todo", ha relatado el andaluz.

Fue el pasado viernes, día 18, cuando Mohedano se desplazó hasta el hospital de Jerez de la Frontera. Salvador Mohedano, uno de los hijos que Amador tiene con Rosa Benito (69), fue el encargado de llevar a su padre hasta el centro sanitario. Es él, de hecho, el único de sus vástagos que acude a verle cuando sale de trabajar.

Ni Rosario -Chayo- Mohedano (46) ni Fernando y Amador, los otros hijos que tiene el exmarido de la televisiva, se han trasladado hasta la localidad andaluza por el momento. La cantante, de hecho, ha compartido recientemente unos stories en Instagram con motivo de su último concierto. Además, ha sacado a la luz un post en el que aparece tumbada en una hamaca de playa.

La última aparición pública de Amador Mohedano tuvo lugar el pasado 9 de julio. El tío de Rocío Carrasco (48) se trasladó hasta el municipio gaditano de Arcos de la Frontera para despedir a Michu, la expareja de José Fernando (32) y madre de su única hija, Rocío (8).

Amador Mohedano, en Arcos de la Frontera el pasado 9 de julio. Gtres

Allí, Mohedano se mostró cabizbajo tras la repentina pérdida de María Rodríguez Gamaza -nombre real de Michu-. Nada hacía presagiar que menos de dos semanas después se encontraría ingresado en un hospital de Jerez de la Frontera.

Acudió Mohedano a la ciudad andaluza para mostrar sus condolencias a todos los familiares de Michu. No obstante, lo cierto es que el propio Amador se convirtió en uno de los grandes ausentes en la comunión de Antonio, el hijo de Chayo Mohedano, el pasado mes de junio. Aunque se le esperaba, finalmente no se dejó ver.

El reciente ingreso de Amador Mohedano no es el único revés de salud que el andaluz atraviesa en los últimos tiempos. En mayo del pasado año 2024, el hermano de La más Grande relató en el programa Y ahora Sonsoles que su estado era delicado. "No quiero dar la cara en ningún lado para que no me vean. Llevo cinco meses malo, me estoy recuperando, pero no estoy todavía muy visible", expresó. Al parecer, el motivo fue "una úlcera sangrante y un tratamiento muy fuerte".