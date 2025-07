Primeras palabras de Inma, la madre de Michu: "Han sido varios infartos. Estaba duchándose y se puso mala"

Este martes, 8 de julio de 2025, será un día que quedará para siempre grabado en la memoria de los Ortega-Mohedano. Michu, la expareja de José Fernando (32) y madre de su única hija, Rocío (8), ha fallecido a los 33 años de edad en su domicilio de Arcos de la Frontera, Cádiz.

Un trágico suceso que deja a su entorno más cercano sumido en el más profundo dolor. Especialmente a su madre, Inma, quien ahora encara la pérdida de una hija.

Con lágrimas en los ojos y aún en shock por la situación, Inma ha concedido sus primeras palabras tras la muerte de María Jesús Rodríguez Gamaza -nombre real de Michu-. "Yo no lo tengo asimilado. Creo que todavía eso no ha pasado", ha explicado, visiblemente emocionada, ante los micrófonos de Europa Press.

Inma, la madre de Michu, en la tarde de este martes, 8 de julio. Europa Press

Aturdida por la pérdida de su hija, ha confesado que "han sido varios infartos" los que han acabado con la vida de Michu debido a sus problemas de corazón: "Estaba duchándose, estaba contenta, estaba feliz e iba a salir, y de repente se puso mala y ya está", ha recordado su madre, aún conmocionada.

Minutos más tarde, el programa Y ahora Sonsoles ha tenido la oportunidad de hablar con Inma. "Estoy como si nada. No la he visto todavía, no me han dejado verla. Hasta mañana no me la traen", ha manifestado en el programa de Antena 3.

No ha sido Inma la única persona del entorno íntimo que se ha mostrado sumida en el dolor. José Fernando y su hermana, Gloria Camila (29), han sido captados en la mañana de este día 8 en Cádiz para despedir a Michu. Ambos, cabe apuntar, se han mostrado cabizbajos ante la pérdida de la andaluza.

Visiblemente serio y ocultando su rostro tras unas gafas de sol, el vástago mayor de Ortega Cano únicamente ha querido dar las "gracias" a la prensa por sus condolencias y confirmar con un "sí" que lo único que desea en estos momentos es estar al lado de su hija, Rocío, que con sólo ocho años encara la muerte de su madre.

Unas horas más tarde, el hijo de la malograda Rocío Jurado se ha dejado ver paseando por las calles de Arcos de la Frontera con la pequeña Rocío e Inma. Una imagen con la que transmiten unión en este delicadísimo momento.

Inma, la madre de Michu, junto a José Fernando y la pequeña Rocío. Europa Press

La discreción también ha sido llevada por bandera en el caso de Gloria Camila. La televisiva, en esta línea, ha pedido respeto para José Fernando y su familia. "Te lo agradezco, pero, de verdad, os pido respeto y privacidad. Por favor", ha expresado ante los micrófonos de Europa Press sin poder contener las lágrimas.

José Ortega Cano se ha pronunciado acerca del fallecimiento de la que un día fuera pareja de su hijo. "Ha sido una pena, una chica muy joven y, bueno, la vida. La vida", ha expresado. Además, ha confesado que se trasladará hasta el municipio de Arcos de la Frontera para arropar a su nieta en este delicado trance.

Michu era una persona muy querida en su pueblo. Así se lo ha hecho a saber a EL ESPAÑOL Hermanas Barba, la asociación de baile de Arcos de la Frontera en la que baila la pequeña Rocío: "Era como de nuestra familia. Una madre estupenda".

José Fernando Ortega, arropado por Gloria Camila, tras el fallecimiento de Michu. Europa Press

El nombre de Michu comenzó a hacerse un hueco en los medios de crónica social allá por el año 2013 cuando salió a la luz el romance con el hijo mediano de José Ortega Cano y Rocío Jurado. Su relación, no obstante, siempre estuvo marcada por las idas y venidas, especialmente como consecuencia de las adicciones. Fue en el año 2017 cuando se selló para siempre con el nacimiento de su única hija, Rocío.