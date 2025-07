De su hermano Francisco a su exmujer Eva González: todas las reacciones a la detención de Cayetano Rivera en Madrid

Cayetano Rivera (48 años) se ha convertido en el protagonista indiscutible de los medios de crónica social estas últimas horas. ¿El motivo? Su altercado con varios policías en un restaurante de comida rápida en la calle Atocha en la madrugada de este pasado lunes, 30 de junio.

Un desagradable trance el que atraviesa ahora el torero. Cayetano, cabe mencionar, increpó a los trabajadores del local con una actitud desafiante y presuntamente ebrio. Una situación que lo ha llevado a pronunciarse unas horas atrás en su perfil de X. "Los hechos no ocurrieron como se ha insinuado", ha escrito Rivera en su red social.

No ha sido el hijo mediano de la malograda Carmina Ordóñez el único que se ha pronunciado. Así, las reacciones al incidente que ha protagonizado Cayetano Rivera con la Policía madrileña no han tardado en aparecer. Entre ellos, su hermano Francisco (51) o su expareja Eva González (44).

COMUNICADO



Ante determinadas publicaciones aparecidas en algunos medios, me veo en la necesidad de aclarar, que en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad.



Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones… — Cayetano (@Cayetano_Rivera) June 30, 2025

1. Canales Rivera

Cayetano y Canales Rivera en una fotografía tomada en abril de 2025. Gtres

El primo de Cayetano Rivera fue uno de los primeros en pronunciarse sobre la situación. El sobrino de Paquirri se enteró de la noticia en directo durante su participación en el programa TardeAr. "No me lo creo", comenzó relatando, estupefacto, el colaborador de televisión.

"Me sorprende mucho y me parece un poco exagerado. No digo que la noticia no sea esa, pero conociéndole, me sorprendería muchísimo que tenga que ver con que intentase agredir a las fuerzas del orden", prosiguió Canales (51). "Me sorprendería mucho que tuviera un comportamiento obsceno y maleducado, inapropiado, con la gente del restaurante", añadió en su intervención en el formato de Ana Rosa Quintana (69).

En esta línea, y confiando en su familia, Canales Rivera remarcó su postura al afirmar que "Cayetano es un tío muy centrado y muy templado". "Las injusticias le gustan poco y se manifiesta ante eso. Creo más en eso que en una metedura de pata suya", terminó relatando.

2. Francisco Rivera

Francisco y Cayetano Rivera en la Goyesca de Ronda 2017. Gtres

Menos de 24 horas después de que se produjeran los hechos, Francisco Rivera, el hermano mayor de Cayetano, también se ha pronunciado. Inmerso en una suerte de viaje a Las Vegas junto a su mujer, Lourdes Montes (41), el diestro concedió este pasado día 30 en el programa TardeAr sus primeras palabras.

"¿Que mi hermano ha sido detenido?", apostilló, sorprendido, el exmarido de Eugenia Martínez de Irujo (56). En esta línea, Francisco se mostró atónito ante las informaciones proporcionadas por los compañeros del formato de Telecinco. "No me lo puedo creer. ¿Me lo puedes repetir? Me has dejado en shock. Voy a informarme", concluyó.

3. Eva González

Eva González y Cayetano Rivera en una imagen de archivo. Gtres

La modelo, que mantuvo una sólida historia de amor con Cayetano durante más de una década y con quien tiene un hijo en común, ha reaparecido en la mañana de este martes, 1 de julio. Con gran sonrisa y llevando por bandera la discreción, Eva González ha evitado pronunciarse al respecto.

"No tengo nada que decir. Gracias. Yo es que no tengo ninguna opinión. Yo me dedico a trabajar, a cuidar de mi hijo y es a lo que voy ahora. No tengo nada más que decir", ha sentenciado la presentadora de La voz, marcando distancias con el torero en uno de sus peores momentos.

Ni su exmujer Blanca Romero (49) ni su hija, Lucía Rivera (26), se han pronunciado al respecto por ahora. Tampoco sus otros dos hermanos, Kiko (41) y Julián Contreras (39), así como su última pareja, la presentadora portuguesa Maria Cerqueira (42).

Cayetano Rivera y Maria Cerqueira, en la presentación del documental de ella. Gtres

Cabe puntualizar que Cayetano Rivera ya se había pronunciado previo al lanzamiento de su comunicado en redes sociales. Lo hizo en conversaciones con el programa Y ahora Sonsoles, donde negó la agresión. "Tuve una discusión y ya está. Pero de ahí a ser violento... eso no es verdad", aseveró el torero en el formato de Antena 3.

En la misma línea, señaló que interpondría medidas legales: "Voy a poner mi denuncia. Fue desproporcionada su reacción y me parece una barbaridad. En ningún momento me resistí a nada".