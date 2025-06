La "inexistente" relación entre Pilar, viuda de Manolo Zarzo, y Flavia, la hija de él: "Ni ella me aportaba nada a mí ni yo a ella"

El fallecimiento del actor Manolo Zarzo, a los 93 años, este pasado lunes, día 16 de junio, ha traído consigo no sólo el entendible dolor por la pérdida -y esas sentidas condolencias que aquellos que lo quisieron han enviado a la familia-, también una suerte de guerra familiar.

Unos desacuerdos, discrepancias o rencillas entre los vástagos del intérprete, con Flavia, la primogénita de Zarzo, a la cabeza. En concreto, en las últimas horas se ha sabido que ese escollo familiar encontraría una ramificación en la relación entre Flavia y su hermano David.

También se ha puesto el foco, al principio tan sólo de forma sucinta, en la difícil relación que han librado a lo largo de los años Flavia y Pilar Alonso, la hoy viuda de su padre. Se ha asegurado en distintos medios que no habría entre ellas precisamente cordialidad.

Manolo Zarzo en un acto público. Gtres

EL ESPAÑOL, en su afán por saber la verdad, ha vuelto a contactar con Flavia. Ella, generosa y amable, pese al evidente cansancio emocional que acarrea en estas horas tan lacerantes, aclara, contundente, el alud de informaciones que se están conociendo en torno a su familia.

En primer término, Flavia desea despejar todas las dudas acerca de cuál ha sido el trato que se han dispensado ella y Pilar, la viuda de su padre, en estas dos décadas de historia de amor. "Nuestra relación es inexistente, ésa es la verdad. Es que yo a Pili no la he tratado", aclara.

Añade: "Nos llevamos cuatro años. Cuando papá se fue con ella yo tenía 17 años. Ella, 20. Ni ella me ha aportado nada a mí ni yo a ella. Nunca hemos tenido una palabra de más; ni ella conmigo ni yo con ella. Jamás. Nos hemos ignorado: así ha sido la vida y así hemos seguido".

Lejos de buscar la confrontación, Flavia ensalza la figura de Pilar en lo que respecta a los cuidados que le brindó a su padre en sus últimos años. La dedicación de Pilar fue absoluta y abnegada. "Pilar ha llevado mucha carga al atender a mi padre con 93 años".

Flavia Zarzo, atendiendo a la prensa, este pasado martes, día 17, en Madrid. Europa Press

Apunta en esa línea: "Hay que ponerse en el lugar del otro, y ella se ha pegado buenas palizas. Es normal. A mí me pasará con mi marido. Es ley de vida". En otro renglón, Flavia también abunda sobre sus hermanos, ¿qué hay de cierto en que no se habla con ellos?

"Mi relación es maravillosa con ellos. Mario, por ejemplo, es el padrino de bautismo de mi hijo. Mario me ha escrito ahora para decirme que qué tal me encontraba, que no ha podido hacerlo mejor porque se ha puesto nervioso. Se ha disculpado conmigo por haberme llamado esta mañana, y no anoche", asegura.

"Mi relación con Mario y con Hugo -sus hermanastros- es excelente. A David lo he visto un momento en el tanatorio. (...) Nos tratamos mucho. Casi todas las semanas hablo con Mario y con Hugo. Tengo una relación preciosa con ellos", incide.

"También tengo una sobrina de seis meses. Se llama Gloria. Es la única nieta que tenía mi padre", sigue explicando Flavia. Sobre su progenitor, se deshace en halagos: "Siempre he estado con mi padre, ahí hay una hemeroteca. Durante 30 años hemos ido juntos a eventos".

Manolo Zarzo junto a su última esposa, Pilar, y una amiga, en un acto público. Gtres

"La relación con mi padre ha sido maravillosa. Últimamente llamaba muchas veces al teléfono de mi padre y es verdad que no me lo cogía. Hablaba no con la frecuencia que lo hacía con mis hermanos, pero claro que sí. Estaba ya muy mayor", apostilla.

"Y me daba rabia que no me cogieran el teléfono. No sé si porque ponía 'Flavia' en la pantalla del móvil". Pero Flavia no quiere enrocarse en lo negativo: "¿Que me han llamado tarde? Sí. Que me han dicho ahora 'siento no haberte llamado anoche, perdóname, estaba muy nervioso'. Sí".

Flavia termina reflexionando, con gran pesar: "Estoy agotada. Ya soy huérfana del todo, no tengo ni a mi padre ni a mi madre".

Tensión en el tanatorio

Este pasado martes, día 17, Flavia acudió al tanatorio de Pozuelo de Alarcón para despedir a su padre. Un gesto, en aparicencia lógico y dentro de la normalidad, que provocó momentos de tensión con dos de sus hermanos, David y Mario.

"Ha habido momentos de tensión. Dentro, la situación ha cambiado completamente. Hemos visto cómo discutían tanto Mario como David con Flavia. Los amigos han hecho una especie de pared humana para que no captásemos nada", informó la periodista Pepa Romero, desplazada allí, en Y ahora Sonsoles.

"Le han dicho -Mario y David- que qué hacía aquí. Y también le han dicho que como hable con nosotros -la prensa- rompen todos los lazos con ella", añadió esta profesional. EL ESPAÑOL pudo confirmar que así acontecieron los hechos.

"Los hermanos han visto como una gran provocación el hecho de que ella haya ido. La cosa familiar es complicada. Esta es una historia de mucho atrás, de muchos años", se deslizó a este medio.