Nuria Fergó emite un rotundo comunicado "para dejar de lado las especulaciones" tras su sonada entrevista en televisión

Nuria Fergó (46 años) ha tomado una drástica decisión. Después de casi dos semanas copando todos los titulares a raíz de sus declaraciones en su entrevista con Cruz Sánchez de Lara (52), vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, ha enviado un rotundo comunicado.

En su escrito, la cantante malagueña hace alusión a su encuentro con la abogada y presentadora en el espacio de MiTele, emitido el pasado lunes 2 de junio.

Asegura que después de su comentada aparición en la pequeña pantalla, algunas de sus palabras han sido interpretadas de manera incorrecta. Esto es lo que detalla en su escrito:

"A raíz de mi entrevista en el programa Madres desde el corazón se han ido produciendo una serie de comunicaciones, tanto en prensa escrita como en formato audiovisual que no se corresponden en absoluto con la realidad", comienza diciendo su misiva.

"Quiero con este comunicado aclarar que todas esas publicaciones que se refieren a palabras “supuestamente” mías con posterioridad a esa entrevista son falsas", añade.

"No me he pronunciado"

Por último, destaca que "no he efectuado declaración alguna, y es por ello que he creído necesario emitir este comunicado para dejar de lado todo tipo de especulaciones. Reitero que hasta la fecha no me he pronunciado en ningún momento y ante ningún medio". Y concluye: "Atentamente, Nuria Fergó".

Cabe recordar que en su entrevista con Cruz Sánchez de Lara, Nuria Fergó realizó unas sorprendentes declaraciones sobre su exmarido y padre de su única hija, José Manuel Maíz.

Nuria Fergó, primera protagonistas de la segunda temporada de 'Madres: desde el corazón'

Por ejemplo, reveló que su enlace no fue tan idílico como hubiera podido parecer: "No fue la boda de mis sueños, pero vamos a dejarlo ahí. Fue la boda de los sueños de otra persona. Cuando una no está bien, te crees que con esto -casarte- vas a estar bien, hasta que aprendes que eso no te da la felicidad. Por eso es importante conocerse y estar bien con uno mismo".

"Tenía 22 años, venía de un pueblo, había salido de un programa. Era una niña que quería ser perfecta y no fallar en nada", recordaba ante las cámaras.

Sus palabras sobre su exmarido

También explicó los motivos de la ruptura: "No estábamos bien y Marina vino porque el universo quiso que yo fuera su madre, y ella mi hija. El embarazo como madre no fue bonito para mí. Me sentí muy sola, porque no estábamos bien".

Nuria Fergó y José Manuel Maíz, en una foto tomada en 2011. Gtres

Tras poner punto y final a su relación, su hija fue el principal motor para salir adelante: "Martina me dio la fuerza para irme de ahí. A los 10 días de haber parido me fui a la casa de mi madre. A los tres meses, salió el divorcio y me separé".

Poco después de deslizar estas confesiones en televisión llegó una oleada de reacciones. Uno de los primeros en responder fue el propio aludido. Este dio su versión de los hechos en TardeAR de Telecinco. "Si no quieres ser madre soltera, no te vayas de casa al nacer tu hija", aseguraba.