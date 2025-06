Así es José Manuel, el exmarido de Nuria Fergó y padre de su hija que quiso obtener la custodia total de la menor

El pasado lunes, 2 de junio de 2025, no fue un día cualquiera para Nuria Fergó (46 años). La malagueña decidía hacer un repaso por su vida y ordenarla, negro sobre blanco. Poner nombre y apellido a cada uno de los pasajes que han compuesto su existencia.

El sitio que ha escogido para abrirse en canal ha sido Madres: desde el corazón. En este espacio, emitido en Mitele PLUS y presentado por Cruz Sánchez de Lara (52), vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Fergó ha abordado un episodio nunca antes tratado a nivel público.

Se trata de su romance con el empresario mallorquín José Manuel Maíz Chacón, el que fue su marido, padre de su única hija, Martina, y también representante. Nuria y José Manuel se conocieron en el año 2007. Ella venía de triunfar en Operación Triunfo cuando el amor la sorprendió.

De acuerdo a los tiempos, aquel fue un flechazo -hoy, Nuria hace un retrato muy diferente- que culminó con su gran boda en 2010. La pareja se dio el 'sí, quiero' con el Palacio de la Almudaina. Un, en aparente, excelso día que recogió la revista ¡HOLA! en su portada.

"Rodeada por Rosa, Chenoa y Gisela, sus amigas de Operación Triunfo: boda de Nuria Fergó y José Manuel Maíz, en Mallorca", titulaba la publicación. "Es un día muy especial para mí, para mi familia, para mi madre y para la novia, que vendrá muy nerviosa, seguro", dijo José Manuel a las puertas de la iglesia.

Nuria llegó de la mano de su padre. La estampa no podía ser más idílica. Aquella historia de amor se selló el 17 de julio de 2011, cuando llegó Martina, su primera hija en común. Cuenta hoy Nuria Fergó, en el programa de Cruz Sánchez de Lara, que se mudó a Mallorca, a la tierra natal de su esposo.

Allí, trató de edificar una nueva vida. Pero aquella suerte de castillo de naipes cayó. "No fue la boda de mis sueños. Fue la boda de los sueños de otra persona. Cuando una no está bien, te crees que con esto -casarte- vas a estar bien, hasta que aprendes que eso no te da la felicidad", relata hoy Fergó.

En octubre de 2011, la cantante anunció su separación vía comunicado: "Quiero manifestar mi ruptura matrimonial con José Manuel Maíz. Por consejo de mis abogados se decidió no hacerlo público de forma inmediata, si bien el cariz que han tomado los últimos acontecimientos, me obligan a adelantar el presente comunicado".

Y agregó Fergó: "Es mi deseo manifestaros que no haré ningún otro tipo de declaración al respecto, por lo que os pido el respeto y la atención que siempre se me ha demostrado desde los medios de comunicación. Muchas gracias por vuestro apoyo y comprensión".

Tal y como relata hoy la propia Nuria Fergó, a los 10 días de dar a luz a su hija hizo las maletas y se fue a Nerja con la pequeña, a casa de su madre. Se fue para no volver. También, en ese tiempo, José Manuel dejó de ejercer como representante de Fergó. No fue una separación modélica.

Los problemas por la custodia de su hija comenzaron. "Teníamos un convenio. Cuando nos divorciamos no hubo juicio, hubo un convenio entre los dos. Yo tenía la custodia y él, un fin de semana al mes. Él puso que quería ver a su hija un fin de semana al mes", explica la cantante en Madres: desde el corazón.

Y añade: "Con lo cual, yo me considero madre soltera. A la niña la estoy educando yo. Él cumple con su manutención y con su fin de semana al mes, pero ya está". Precisamente, por la custodia de la menor, en mayo de 2019, Nuria y José Manuel se vieron las caras en el juzgado de Palma de Mallorca.

¿El motivo que se esgrimió entonces? Según aseveró Última Hora, Fergó decidía mudarse a Madrid con su hija sin ponerlo en conocimiento de Maíz. Un extremo que hoy desmiente de pleno la malagueña en Mitele PLUS.

"Me lleva a juicio y sale en prensa que Nuria va a los juzgados de Palma de Mallorca porque su ex la ha denunciado porque se ha llevado a su hija a Madrid sin su consentimiento. Y eso era falso. No he salido a hablar de eso por no querer entrar al trapo. Llevo con eso guardado ocho años. Y han conseguido dañar mi imagen, tú te metes en Google y eso sale", sostiene Nuria.

Cuando la menor cumplió ocho años, José Manuel Maíz pidió la custodia completa. "Fue un mazazo. He tenido que aguantar muchas cosas porque esto es una cosa que tengo dentro. (..) Decidí tirar la toalla. No podía más".

"Me dijeron que pensara en la niña y tiré adelante, pero llegué a plantearme que no quería ser solo madre, quería tener mi vida. No me dejaban avanzar. Pensé que el destino quería que no tuviese a mi hija y que siguiera mi vida. Hablé con los abogados y dije que no podía más con esa lucha. Al final mi niña tenía que estar conmigo y ya está", concluye la nerjeña.

La versión de él

Este pasado miércoles, 3 de junio, José Manuel Maíz ha roto su silencio y lo ha hecho en el programa TardeAR, en Telecinco. "Si no quieres ser madre soltera, no te vayas de casa al nacer tu hija", sostiene él, en conversación con el espacio de Mediaset.

Añade: "Es poco agradable lo que está sucediendo. Considero que a mi hija ya se le ha hecho daño haciéndole lo que se le ha hecho. (...) Lo que ya ha visto es poco agradable para ella. (...) Yo tengo una relación estupenda con mi hija. Es raro todo esto porque han pasado 14 años. (...) Si te vas y dices que no vas a volver, es que me estás engañando".

Quién es José Manuel Maíz

En el plano profesional, José Manuel Maíz Chacón cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de la producción televisiva en España. Chacón es CEO de Backstage Producciones, y ha dirigido una de las productoras más destacadas de Baleares, logrando posicionarla entre las 40 más influyentes de España.

Su enfoque se basa en la creación de contenidos originales, adaptados a las necesidades de las cadenas y plataformas de televisión. Uno de sus mayores éxitos ha sido el programa Un País Mágico, emitido en La 2 de RTVE, que ha superado los 100 episodios y ha sido galardonado con el Premio Internacional de Periodismo Ciudad de Guadix.

Este formato combina entretenimiento y cultura, recorriendo la geografía española con un enfoque dinámico y educativo. Además, ha producido otros programas como Trabajo Temporal, donde famosos desempeñan labores fuera de su entorno habitual, y Tierra de Sabores, un espacio gastronómico emitido en Canal Sur.