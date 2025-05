Qué fue de Javier Calle, el empresario sevillano que enamoró a Alba Díaz y salvó la vida a un anciano en Marbella

Podría decirse que el mes de mayo ha estado protagonizado por mujeres. Los nombres Melody (34 años) y Berrocal han estado en los últimos días en boca de buena parte de la sociedad española. Mientras la cantante ha sido objeto de miradas por su participación en Eurovisión, la mediática familia ha vivido el estreno de su docuserie en Movistar Plus+.

Las vivencias más íntimas en la vida de Vicky (52) y su familia se encuentran recogidas en Las Berrocal. Un reality que, entre otros aspectos, narra los infortunios de las cuatro mujeres de la saga en el amor. Una especie de mala suerte con los hombres que Alba Díaz Martín (25) ha roto por completo.

La benjamina de las Berrocal ha encontrado en el músico Marcos Terrones (30) una nueva razón para sonreír. Ambos mantienen una sólida historia de amor desde hace más de un año y el de Parla parece haber encontrado un respetado hueco en la familia. Tanto que la propia Vicky se deshacía en halagos hacia él unos días atrás en sus redes sociales.

Alba Díaz y Javier Calle en una imagen de sus redes sociales.

La diseñadora onubense rescató una fotografía de la première de su docuserie y dedicó unas bonitas palabras al novio de su hija en su perfil de Instagram. "El único hombre de esta familia", escribió Martín Berrocal en un story.

Cierto es que Terrones es el único hombre actualmente en el entorno directo de las Berrocal. No obstante, no es el primer amor público que se conoce de Alba, pues la joven ya fue protagonista de medios de la crónica social tiempo atrás con motivo de su relación con el empresario Javier Calle.

Corría el año 2017 -concretamente el mes de octubre- cuando España se preparaba para asistir a una ceremonia que reuniría a buena parte de la jet set del país: la de Coki Prieto Pareja-Obregón y el sevillano Javier Calle Mora. Un acontecimiento de renombre en el que la dupla se juró amor eterno ante los ojos de Dios tras más de tres años de relación. Entre los invitados, cabe mencionar, se encontraba la propia Alba.

Coki Prieto Pareja-Obregón y Javier Calle Mora en su boda en Sevilla. Redes Sociales

No duró mucho el matrimonio entre Coki y Javier. Es más, en noviembre 2018, menos de un año después, decidieron separarse y firmar el divorcio. Aunque tan solo bastaron dos meses para que el empresario sevillano ocupara de nuevo titulares de la prensa rosa.

En diciembre de 2018, la revista Diez Minutos publicó en su portada a modo de exclusiva unas imágenes que mostraban a Javier Calle Mora y Alba Díaz Martín de lo más cómplices en el coche de él. Unas fotografías que hacían saltar los rumores de una posible relación sentimental.

Muchas fueron las críticas vertidas hacia Javier entonces. Sin embargo, él mismo repitió en diversas ocasiones que su matrimonio estaba roto cuando comenzó una historia de amor con la hija de Vicky Martín Berrocal, que por aquel entonces tenía 18 años.

Viajes a Bali o Portugal y una vida a caballo entre Marbella y Madrid fueron algunos de los aspectos que marcaron la historia de amor entre Javier y Alba. El andaluz, pese a la diferencia de edad -se llevaban más de 14 años- encontró en las Berrocal una segunda familia y se mostró siempre de lo más integrado.

Volvió a repetirse la misma situación y la relación entre Calle y Díaz no duró más de un año. Fue la propia influencer quien comunicó la triste noticia a través de una publicación en sus redes sociales. "Te quiero más que a mi vida, mi pollo. Y siempre voy a ser tu familia. Es una decisión que he tomado yo, ¿me duele? Claro que me duele. Pero a veces hay que sacrificar", espetó el 1 de diciembre Alba en su Instagram.

Si bien la primogénita de Manuel Díaz 'El Cordobés' (56) ha sabido crearse un espacio como influencer gracias a su espacio en redes sociales como Instagram, lo cierto es que nada parecía ser la situación de Javier.

EL ESPAÑOL publicó en exclusiva en el verano de 2021 que el empresario había mediado entre una mujer que intentaba apuñalar a un anciano. Tal y como informó este medio, Calle "se enfrentó valientemente a ella poniendo en peligro su propia vida". Poco tiempo después, escasas son las informaciones que han trascendido sobre él.

Un simple vistazo al perfil de Instagram del empresario sirve para comprobar que se encuentra atravesando un grato momento a nivel personal y profesional. Actualmente figura como CEO de Costa Este Marbella, un club de playa y restaurante llamado Opium Beach. Además, comparte su vida con una periodista llamada Angie Benavides Castillo, de quien presume frecuentemente en sus redes.

No es Javier Calle el único que atraviesa un buen momento. Coki, quien fuera su mujer antes de empezar una relación sentimental con Alba Díaz, ha contraído recientemente matrimonio con el portavoz del Partido Popular en el Parlamento Andaluz Toni Martín Iglesias. Un enlace que tuvo lugar en plena Sierra Morena y en el que la interiorista y el político estuvieron arropados por su entorno más íntimo.