El día que Marisa, la hermana paterna de Vicky Martín Berrocal, estalló: "Hay dos vidas; la real y la que se han inventado"

"Estoy dolida. No tendrían que salir hablando. Personas que no conocieron ni siquiera a mis abuelos, que salgan diciendo chorradas. Yo no doy un minuto de gloria a la querida de mi padre y a sus hijas", aseguró en 2020, dolida, Marisa Martín del Molino Berrocal, hermana mayor de Vicky Martín Berrocal (52 años) por parte de padre.

En aquel año pandémico, conviene puntualizar, Vicky Martín Berrocal reabrió un suceso familiar doloroso y lacerante en el espacio Mi casa es la tuya: la doble y secreta vida que protagonizó su padre, José Luis Martín Berrocal, pasaje del que ella se enteró a los 21 años. José Luis vivía en paralelo con dos familias.

Por un lado, la oficial, la que formó junto a una mujer llamada Marisa del Molino González; y la otra, la de tapadillo, que vivió con Victoria Martín Serrano (78), madre de Vicky y de la hermana de ésta, Rocío (43). Un escándalo para la época, que se trató de silenciar al principio y que, pasados los años, las Martín Berrocal admitieron y trataron de normalizar.

'Las Berrocal', el día en que se presentó la premiere de su docureality. Gtres

Hoy, en 2025, la controvertida intríngulis familiar vuelve a ser analizada y debatida a raíz del estreno del docureality Las Berrocal, protagonizado por Vicky, su hermana Rocío (43), su madre, Victoria Martín Serrano (78), y su hija, Alba Díaz Martín (25), y emitido en Movistar Plus+. Claro está, la matriarca de la saga, Victoria, aborda esta cuestión.

"Yo me enamoré perdidamente de él. No sé cómo pueden ocurrir esas cosas. Yo me mentalicé y me dije 'en este carro vamos dos familias', la que quiera que se baje. (…) Mi vida es de rosas y espinas", ha manifestado la madre de Vicky en el proyecto audiovisual.

También relata Victoria cómo se quedó embarazada y la forma en que engendró a su primogénita, Vicky: "Yo estaba enamoradísima. Loca de amor hice el amor en el coche. Él siempre se quitaba y ese día no se quitó porque no le dio la gana". Una serie de manifestaciones que, indirectamente, colocan al apellido Molino en el foco informativo.

Para tratar de contextualizar, Marisa es hija de José Luis Martín Berrocal y Marisa del Molino González, con quien el empresario estuvo casado desde 1966. De esta unión nacieron tres hijos: Marisa, José Luis y David.

Marisa Martín, hermana de Vicky, junto a su marido, el torero Juan Mora. Gtres

Durante años, la existencia de Marisa y sus hermanos fue prácticamente desconocida para el público. No fue hasta que Vicky Martín Berrocal habló abiertamente sobre la compleja historia de su familia que los nombres de sus hermanos por parte de padre comenzaron a resonar en los medios.

A diferencia de Vicky y Rocío, quienes han construido carreras en el mundo de la moda y el entretenimiento, Marisa ha mantenido una postura de total discreción. En una entrevista, expresó su rechazo a la exposición mediática de su historia familiar, asegurando que no quería "dar un minuto de gloria" a la otra familia de su padre.

"Estoy dolida porque a estas alturas de la historia, no tendrían que salir queridas e hijas hablando. Personas que no conocieron ni siquiera a mis abuelos, que salgan diciendo chorradas, no lo entiendo. Yo no doy un minuto de gloria a la querida de mi padre y a las hijas", manifestó Marisa en 2020 para la revista Semana.

"Estoy hablando desde el corazón y lo hago en mi nombre. (...) Estoy enfadada porque ya está bien. Toda la vida aguantando esta historia y ahora, ¿a qué sale?", agregó la hermana de padre de Vicky, haciendo referencia a la charla que ésta tuvo con Bertín Osborne (70).

En esa línea, apuntó: "Ellas se creen su realidad, pero no tiene nada que ver con la mía. Mi familia conoce la existencia de estas señoras desde que aparecieron en nuestra vida. Yo quiero parar esto y que no salpique a mis hermanos".

En aquella dura pero valiente interviú, Marisa desmintió que ambas familias tuvieran trato, ni que éste fuera cordial: "¿Y alguien se cree eso? A mí lo que diga la gente no me importa, yo sé mi verdad. Ni la conocí en su boda ni nada por el estilo. Yo tengo mi vida y estoy súper a gusto con mi familia".

Vicky junto a su madre, Victoria, su hermana, Rocío, y su hija, Alba. Gtres

"Y la culpa a lo mejor la tiene mi padre por haberse ido, pero que no cuenten la historia de que él se fue a Huelva… Vicky se ha montado una historia de Sissi Emperatriz que no tiene nada que ver con la realidad. Hay dos historias, la real y la que ella se ha inventado", deslizó la primogénita de José Luis Martín Berrocal.

"Nosotros siempre hemos estado al margen. No voy a dar publicidad a la querida de mi padre ni a sus hijas. La gente que me quiere y mi familia conoce la realidad de esta historia, y no voy a entrar en detalle, que ella haga muchos programas. Ni mis hermanos ni yo ni, por supuesto, mi madre, a ella ni tocarla", concluyó su descargue Marisa en la citada revista.

En el plano más personal y familiar, Marisa está casada con el torero Juan Mora, y ha construido su vida lejos de los focos, enfocándose en su familia y en mantener la privacidad que siempre ha defendido.

Por las palabras de Marisa, entonadas en 2020, se podría colegir que la relación entre ella y sus hermanas nacidas de la relación de su padre con Victoria Marín Serrano es inexistente. Sin embargo, según la versión de Vicky, el contacto con sus hermanos de padre no es diario, pero sí es bueno.

"Yo me fui a Suiza a estudiar, le escribía cartas a mi hermano. Cartas que nunca le mandé. Le conocí al poco tiempo de yo casarme, porque mi padre entendió que yo tenía que conocerlos. Estuvieron el día de mi boda. Somos cinco hermanos, de dos ganaderos", le narró Vicky a Bertín, en aquel espacio emitido en 2020.

Y remachó: "Una camada de tres y otra de dos. Una chica y dos chicos, y luego mi hermana y yo. Mi madre se enteró de que tenía una mujer más, pero le quería tanto que le fue imposible separarse de mi padre. Llegó un momento en que él deja a su mujer de Madrid y ya comparte la vida con mi madre".