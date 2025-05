Hablamos con Rosa Villacastín un año después de jubilarse: "Cuesta dejar tu vida. Lleno las horas con amigas y en pilates"

En los últimos años de vida de María Teresa Campos sus hijas repitieron públicamente, en distintas ocasiones, que el estado anímico de su madre cambió cuando se quedó sin trabajo y se vio encerrada en casa, sin nada que hacer. Con horas por delante sin planes ni objetivos: porque la Campos pertenecía a esa generación sin pasatiempos fuera del trabajo.

No sabía estar ociosa o disfrutar de un hobby. Esas personas que viven por y para el trabajo, que conforman su vida en torno a la profesión. Algo parecido le pasó hace un año a la respetada periodista Rosa Villacastín (77 años). Fue en mayo de 2024 cuando Villacastín hizo público que se jubilaba, que ya tocaba descansar, pisar el freno.

"Sí, ya creo que hay que irse para disfrutar de otras cosas. (...) Hay que disfrutar de todas las etapas de la vida. Te lo garantizo que no voy a trabajar más", aseguró entonces Rosa en el programa donde colaboraba, D Corazón, en TVE. "Me quedo con lo bueno. Con lo malo, se pasan muchos momentos malos. A pasarlo fenomenal en Marbella", agregó.

La periodista Rosa Villacastín en una fotografía facilitada a EL ESPAÑOL.

En su momento, EL ESPAÑOL la contactó y ella, encantadora como siempre, aseguró que fue una decisión meditada. "Quería despedirme a los 77 años, estando bien de salud, para poder disfrutar. Te voy a decir que me hice un chequeo completo y estoy en perfecto estado de revista", manifestó. A su querida Marbella no se mudó sola.

Allí la esperaba su razón de amor, el periodista vasco Miguel Larrea Zabálegui. El hecho de que él residiera allí, fue también un aliciente. Rosa adora Marbella, desde hace décadas, pero, muy especialmente, desde hace casi cuatro años. Ese es el tiempo que lleva de relación con Miguel Larrea, instalado en la ciudad andaluza, también jubilado.

¿Cómo ha vivido este año Rosa Villacastín? ¿Ha sido fácil hacerse a su nueva vida? "Cuesta, no es fácil dejar lo que ha sido tu vida a todos los niveles, e irte a vivir a un lugar que me encanta como Marbella, pero donde parece que el tiempo no pasa", empieza explicando Villacastín. En efecto, cambiar de vida no es sólo hacer unas maletas y viajar.

Implica muchísimo más: reorganizar tu calendario vital. "He optado por llenar las horas y los días haciendo pilates, masajes, reuniones de amigas, lo que es la vida de una jubilada. Lo positivo, me he quitado el estrés, casi el insomnio, y llenando las horas y disfrutando de mi vida personal", agrega Rosa. Ella es positiva y asevera: "Me voy adaptando".

Rosa Villacastín junto a su marido en la imagen que compartió de él en 2022.

Hace un año, Rosa hablaba así de cómo sería su nuevo día a día. Sin duda, otro, distinto, al que había llevado hasta ahora. "Quiero hacer gimnasia, hacer pilates. Me voy a apuntar a clases de cocina. ¡Que no sé hacerme ni un huevo!", deslizó, entre risas.

Añadió: "Me levantaré por las mañanas temprano, iré a andar con mi marido y con un amigo fotógrafo que tengo en Marbella. Después desayunaré y me leeré los periódicos. Me gusta leer la prensa impresa. (...) Voy a vivir, a quedar con mis amigas, a estar con mi gente. Yo no tengo hijos y sólo tengo buenos amigos, a mi marido y a mi hermana".

Los amigos dan sentido a la vida de Rosa: "Tomarte un café con una buena amiga es mejor que ir al psicólogo". Esa costumbre no cambiará, hasta que se lo permitan, "hasta que desaparezcan los periódicos", matiza Villacastín. Su historia de amor con Miguel Larrea es bellísima, digna de ser contada, y Rosa se sorprendió con EL ESPAÑOL ante el hecho de que esa historia despertara tanto interés. "Miguel y yo llevamos 34 años, en realidad. Empezamos a vivir muchos antes de casarnos", dijo hace un año.

Miguel Larrea Zabálegui se destacó en el mundo empresarial desde joven, mostrando habilidades para los negocios y la gestión.

Villacastín junto a su razón de amor, Miguel Larrea Zabálegui, en una imagen facilitada a EL ESPAÑOL.

Su romance con una popular Rosa Villacastín en nada afectó a su discreción. También la que fue conductora del programa Extra Rosa es muy celosa de su intimidad. Por este motivo, a lo largo de tantas décadas de exposición pública ha evitado hablar de su parcela más íntima y privada. No obstante, en diciembre de 2022 hizo una excepción.

Rosa desveló en su perfil de X -antes Twitter- que su corazón estaba ocupado desde hacía casi 20 años. Villacastín se convirtió en protagonista de dicha red gracias a una inesperada foto junto a su marido, a quien no suele mostrar mucho en público. La ocasión lo merecía, pues la pareja festejaba su 19 aniversario de bodas.

"Hace 19 años que contraje matrimonio con el hombre de mi vida. Se cumplían 25 años de la Constitución, y qué mejor lugar para sellar nuestro amor que el Ayuntamiento de Cádiz", rememoró Rosa.

A raíz de aquel post, la periodista recibió muchas felicitaciones de amigos famosos y de muchas personas desconocidas, y en los comentarios de este tuit se deslizaron más datos sobre el enlace. Por ejemplo, los casó Teófila Martínez, según se reveló en uno de ellos, y tras el enlace fueron a cenar a un restaurante del puerto llamado El Faro.

Larrea, entre otros cargos de responsabilidad, ha ejercido como director de publicaciones de Taller de Editores, empresa que publicaba distintas revistas como, por ejemplo, El Semanal. Miguel Larrea es el hombre que conquistó el corazón de Rosa, y entiende su pasión por el periodismo y se ha convertido en su compañero más fiel.

Su vínculo con Rubén Darío

El matrimonio no ha tenido hijos. La vida de Rosa Villacastín no es sólo interesante por su historia de amor: pocas personas conocen que su abuela, Francisca Sánchez del Pozo, fue el último amor del famoso escritor Rubén Darío.

"Mi abuela tenía 73 años cuando nací yo; ya se había muerto José Villacastín, su segundo marido y mi abuelo. Dos años después fallecía Rubén Darío Sánchez en Managua, el único hijo que le quedaba de los tres que tuvo con el poeta. Fue un golpe muy duro. Recuerdo a mi abuela rota de dolor. De los cinco hijos que tuvo, solo le quedaba mi madre y vivió con ella hasta su muerte, en 1963, en Madrid", recordó en una entrevista en el Blog Oficial del Ejército de Tierra de España.

Francisca Sánchez conoció al poeta en 1899 y juntos vivieron una tórrida historia, un amor prohibido que duró 16 años y del que nacieron cuatro hijos, pero todos fallecieron. Cuando murió el escritor, Francisca se casó y a los 52 años dio a luz a la madre de Rosa Villacastín.