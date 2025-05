El día que Victoria Martín Serrano, madre de Vicky Martín Berrocal, descubrió que su 'marido' tenía otra familia

Victoria Martín Serrano. Movistar Plus+

En tan solo ocho días (el próximo 20 de mayo), el docureality Las Berrocal verá la luz en Movistar Plus+. En él Vicky Martín Berrocal (52 años), su hermana Rocío (43), su madre, Victoria Martín Serrano (78) y su hija, Alba Díaz Martín (25) relatan la historia de sus vidas y se dejan ver como nunca lo han hecho.

Al más puro estilo Kardashian, estas cuatro mujeres abren las puertas de su universo al gran público para mostrarse tal y como son, a la vez que repasan algunos de los capítulos de su historia más complicados. Uno de ellos fue, sin duda, el día que descubrieron que su padre, José Luis Martín Berrocal, tenía una doble vida.

"Menudo era mi padre. Nos marcó a fuego a todas", comienza diciendo Vicky, quien lleva la voz cantante al menos en este primer episodio, de cuatro que conforman el proyecto audiovisual. "Mi padre vivía dos historias paralelas: una en Huelva y otra en Madrid. Era el primer amor de mi madre, mi madre no había tenido un novio, no había besado a nadie. Era una de las mujeres más guapas", continúa.

Cartel del docureality de 'Las Berrocal'. Movistar Plus+

Lo de José Luis Martín Berrocal y Victoria Martín Serrano fue amor a primera vista. La pareja se conoció en Huelva, de manera fortuita, cuando la madre de Vicky iba caminando por la calle Concepción y él circulaba por la carretera con su descapotable. "Yo me enamoré perdidamente de él. No sé cómo puede ocurrir esas cosas", asegura Victoria.

"Era un hombre de negocios, le gustaban todos los deportes y tocó todos los palos. Era ganadero, se quedó con la plaza de Las Ventas en Madrid, fue presidente del Recreativo de Huelva, después se dedicó al boxeo... Era muy conocido en todos los ámbitos y era un hombre que daba juego", le describe la que fuera su mujer, aunque nunca llegaron a casarse.

Para cuando Victoria se enteró de la traición de su pareja, ya era demasiado tarde. "Me enteré que José Luis tenía otra pareja por la mujer de un arquitecto. Fuimos a cenar, después fuimos a tomar una copa... José Luis y el arquitecto se sentaron en la barra y nosotras en otra mesita y entonces me dice: '¿Tú sabes que José Luis tiene una niña?' me quedé...", explica la madre de Vicky Martín Berrocal, quien rápidamente pidió explicaciones a su pareja.

"Y cuando vamos en el coche le digo: '¿Tú no me tienes que contar una cosa?' y me dijo que sí, pero otro día. Entonces yo le dije: 'Tú tienes una hija...', se quedó blanco".

José Luis Martín Berrocal junto a Victoria en SIMOF 2007. Gtres

En aquellos años Victoria vivía en un ático en Las Colonias de Huelva con sus padres. Intentó continuar con su vida hasta que se dio cuenta que estaba embarazada. Primero llegó Vicky y años más tarde lo hizo Rocío. Ambas cuentan que apenas veían a su padre cuando eran pequeñas porque él iba y venía cuando le parecía. "¡Cuántas navidades solas!", se lamenta Victoria.

Sin embargo, reconoce que cuando José Luis regresaba eso le llenaba todo el vacío que había sentido antes. "Yo me mentalicé y me dije 'en este carro vamos dos familias', la que quiera que se baje".

Y así fue. José Luis Martín Berrocal tiene una gran estatua en el patio de la casa familiar de El Rocío. "Por lo menos le veo todas las mañanas cuando me levanto. Le digo buenos días", dice Victoria. A los pies del 'monumento' hay una inscripción que dice: "Para mis hijos: ser buena gente y ser envidiados".