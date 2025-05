Las lágrimas de José Coronado o el emotivo abrazo de Massiel y Ayuso: todas las anécdotas del Día de la Comunidad de Madrid

Ni la lluvia ni la tormenta eléctrica que caía en la capital a primera hora de la mañana de este viernes, 2 de mayo, ha impedido que la Comunidad de Madrid celebre su gran día. Como cada año, el Gobierno madrileño, encabezado por Isabel Díaz Ayuso (46 años), ha reconocido a distintas personalidades patrias que han destacado en los últimos 12 meses.

Durante la mañana, en la Real Casa de Correos, se han entregado las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo. Este año se ha elogiado el trabajo del actor José Coronado (67), al músico José Mercé (70), a la cantante Massiel (77) o al boxeador Ilia Topuria (28). También al futbolista Dani Carvajal (33).

El momento más emotivo lo ha protagonizado José Coronado, tras ser galardonado por su contribución al arte y la cultura en España. El intérprete, quien suma así un nuevo reconocimiento a su impecable trayectoria, no ha podido evitar las lágrimas después de recibir la medalla de manos de Isabel Díaz Ayuso. "Algo bueno he tenido que hacer en otra vida para que se me premie tanto en esta", ha expresado el artista al comienzo de su discurso.

José Coronado, conmovido en su discurso. Gtres

"Ser de Madrid y venir a recoger esta gran Cruz del Dos de Mayo es el máximo honor al que puede aspirar un gato enamorado de su ciudad. Madrid es el escenario donde he protagonizado mi película más importante, que es la película de mi vida. Aquí nací, en la Plaza de Chamberí; aquí crecí, viví épocas tan maravillosas (...)", ha continuado Coronado.

Tras ello, ha expresado: "Me estoy haciendo mayor aquí. He tenido a mis hijos, que me he encontrado que están ahí..." En este punto, el actor ha hecho una breve pausa y, conmovido, ha confesado: "Me hacen llorar". Para el intérprete ha sido una sorpresa estar arropado por sus dos vástagos, Nicolás (37) y Candela (22), quienes han seguido sus palabras desde el público congregado en la Puerta del Sol. En la carpa también ha estado la novia del actor, Irene López.

Nicolás Coronado, arropando a su padre en el Día de la Comunidad de Madrid. Gtres

"Me he sentido muy orgulloso de ser madrileño", ha relatado José Coronado. El intérprete también ha agradecido a Isabel Díaz Ayuso y al Gobierno madrileño por esta distinción. "Siempre que me necesitéis, aquí estaré. De Madrid al cielo", ha concluido el artista en medio de una gran ovación.

Aunque sus hijos y su actual pareja han estado presentes en el acto, José Coronado llegaba al escenario de la Puerta del Sol junto a la cantante Massiel, otra de las famosas galardonadas. Ambos han caminado bajo el mismo paraguas.

La intérprete de La, la, la ha sido otra de las grandes protagonistas de este viernes, 2 de mayo. A pesar del complicado momento de salud que atraviesa -fue el pasado febrero cuando anunció que padece cáncer de pulmón-, Massiel se ha mostrado contenta y agradecida con la Comunidad de Madrid. A su llegada a la Puerta del Sol, ha sido recibida entre vítores y aplausos.

Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado especialmente cariñosa al momento de entregar la medalla a la cantante, intercambiándose un abrazo. Massiel, además, le ha dado un beso en la mejilla a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

A la lista de VIPs que este 2 de mayo han acudido a la entrega de medallas otorgadas por el Gobierno de la capital se suman Diana Navarro (47) o la socialité Paloma Segrelles.