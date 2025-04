La importante razón por la que Ana Obregón dejará de exponer a su nieta justo el año que viene: qué hará y una preocupación

No están siendo unas horas fáciles para la actriz y presentadora Ana García Obregón (70 años). Ella, que desde que vino al mundo su nieta, Ana Sandra (2), trata de sonreír y de imprimirle a su vida esa alegría que el 13 de mayo de 2020 perdió, está "afectada" y, sobre todo, "muy triste" después de que se haya puesto en duda la paternidad de su nieta.

Así se traslada a EL ESPAÑOL. Ana no está bien, aunque procura que nadie lo note. Una revista del corazón, con la ley española en la mano, plantea "dudas" en el proceso de gestación de la hija biológica de Álex. Lecturas habla de un "limbo legal" acerca del esperma del vástago de Obregón que hizo posible la llegada de Anita por gestación subrogada.

Además, el semanario apunta: "No se puede decir que Ana sea madre adoptiva de la menor en España. (...) La ley impide las adopciones cuando hay más de 45 años de diferencia. Ana le saca 68 años a la niña". Ante estas informaciones, García Obregón ha dicho basta y va a emprender acciones legales de la mano de su letrada, Teresa Bueyes.

Ana Obregón junto a su nieta, su sobrina, Celia, y una de sus hermanas, en una celebración familiar.

"Todo tiene un límite en esta vida", ha asegurado en las últimas horas la guionista de Ana y los 7 a la salida del centro comercial de La Moraleja, donde reside. Ese límite que expresa Obregón obedece única y exclusivamente al bienestar de la pequeña, a su derecho a la intimidad y a preservar su honor.

Porque se habla de un menor y siempre hay que protegerlo. "Aquí se olvida con mucha facilidad que se habla de una niña de dos años, que no puede defenderse. Y que se hará mayor y verá esos titulares", se apunta. El contenido, aquello que se sostiene en las páginas de la mencionada revista, el entorno de Ana lo califica de "despropósito".

"Apoyarse en la ley española es un sinsentido, porque aquí la gestación subrogada no es legal. En Estados Unidos todo está en orden y perfectamente legal. Anita es americana de nacionalidad. Es una niña americana que vive en Madrid. Fin de la historia", agrega alguien perfectamente cualificado para hacerlo.

También se deja cristalino: "Álex congeló su esperma también en Nueva York", en referencia a aquellas informaciones que apuntan a que el joven emprendedor sólo lo hizo en Madrid antes de comenzar su tratamiento contra el cáncer. Dejó sus deseos bien dictados.

La actriz junto a su nieta, Ana Sandra, en el jardín de su casa de La Moraleja.

Se insiste en que Ana ha encajado con estoicismo etapas muy convulsas, como cuando se anunció que se convertía en madre en Miami por gestación subrogada. Aquello fue un tsunami que abrió telediarios aquí y allende los mares. De todo se dijo y a Obregón "se la peló", como reconoció en el programa de Mitele Plus Madres desde el corazón.

Le hace "cosquillas" todo. Eso sí, con un límite. Porque todo tiene un límite. Hace unos días, Ana reveló en el programa Y ahora Sonsoles, donde colabora semanalmente, que ha tomado la determinación que a partir del año que viene, 2026, no va a exponer más a su nieta en los medios de comunicación. ¿Por qué?

Por una razón, principalmente, según conoce EL ESPAÑOL: porque el año que viene Ana tiene la intención de llevar a Anita a Preescolar. Si bien es cierto que Ana Sandra ya podría estar cursando el primer ciclo de Educación Infantil, de momento no ha dado el paso. Quiere la actriz seguir disfrutando de la menor en casa. Eso sí, es consciente de que es bueno para Anita comenzar a socializar.

Y relacionarse con otros niños. Ana tiene la intención y el deseo. Por supuesto, sería en algún centro de La Moraleja. La presentadora ha manifestado en alguna ocasión que pretende que Ana Sandra siga la estela de su padre a nivel académico y no sería de extrañar que también se formara en los mismos centros educativos.

Lógicamente, también hay preocupación en Ana. No quiere que su nieta viva lo mismo que su hijo Álex, cuando éste era pequeño: aquella persecución diaria de paparazzi que padeció el también hijo de Alessandro Lequio (64) mientras acudía al colegio y en su día a día.

El enfado de Ana

Tras la portada de Lecturas con las "dudas" sobre la paternidad de Ana Sandra, la actriz no tardó en manifestarse. Respondió en la revista ¡HOLA!: "Primero, me deja alucinada la cantidad de tonterías que tengo que aguantar. Segundo, la primera y más evidente prueba biológica es que Anita es calcada a su padre. Una calcomanía exacta".

Y añadía: "Tercero, que esto atenta contra mi inteligencia, como titulada en Biología. Porque lo primero que hice con Anita después de salir del hospital fue una prueba de ADN, porque yo también quería quedarme tranquila".

"Cada cosa que hago se convierte en revuelo. Hay una falta de empatía y de sensibilidad total. Que levante la mano la madre que no hubiese cumplido el último deseo de su hijo. (...) Yo no hago daño a nadie. Es mi nieta, mi hija adoptiva y hago con mi vida lo que me da la real gana. ¡Se acabó! ¡Y al que le pique, que se rasque!", aseveró en Antena 3.