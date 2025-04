Ana Obregón, segura sobre la paternidad de Ana Sandra: "Lo primero que hice fue una prueba de ADN"

Ana Obregón (70 años) se ha pronunciado rotunda sobre la paternidad de su nieta, Ana Sandra (2). La actriz ha vuelto a asegurar que su hijo, Álex Lequio, es el padre biológico de la menor.

La bióloga se ha pronunciado a través de la revista ¡HOLA! poco después de que en TardeAR se adelantara la portada de la revista Lecturas, que este miércoles, 2 abril, expone nuevas interrogantes sobre la paternidad de Ana Sandra.

La tarde de este pasado martes, día 1, Luis Pliego planteaba ciertas dudas sobre si Álex Lequio es el padre biológico de Ana Sandra. Según el periodista, el empresario debió firmar una autorización de su donación para poder trasladarla a Estados Unidos y esta no puede hacerse sin la supervisión del Ministerio de Sanidad.

Ana Obregón con Ana Sandra en brazos el día de su bautizo. Gtres

"No puede disponer su madre de él. Esto es o su pareja o su mujer, y para un uso en el primer año después del fallecimiento de la persona que ha hecho la donación", ha explicado Pliego en el programa de Telecinco. La revista, además, sentencia: "Según la ley española, es imposible que sea su hija".

Al respecto, Ana Obregón se ha mostrado firme. La actriz ha respondido en la revista ¡HOLA!: "Primero, me deja alucinada la cantidad de tonterías que tengo que aguantar. Segundo, la primera y más evidente prueba biológica es que Anita es calcada a su padre. Una calcomanía exacta".

Kiosco rosa:

Y añade: "Tercero, que esto atenta contra mi inteligencia, como titulada en Biología. Porque lo primero que hice con Anita después de salir del hospital fue una prueba de ADN, porque yo también quería quedarme tranquila".

Respecto a las medidas legales que podría tomar para dar respuesta a estas informaciones, Ana Obregón ha dicho a la cabecera rosa que se reserva "las acciones judiciales por la falsedad de estas informaciones".

La reacción de Lequio

Hace exactamente una semana, Ana Obregón y su nieta protagonizaron la portada de la revista ¡HOLA! con unas imágenes de la celebración del cumpleaños de ambas: 70 y 2 años, respectivamente. Tras la publicación, su exmarido y padre de Álex, Alessandro Lequio (64), se pronunció en Vamos a ver:

"¿De tu herencia le tocaría algo a la niña, te has informado?", le preguntó Joaquín Prat (49) al italiano. "No, me he informado muy bien. Porque no es hija de mi hijo, es hija de Ana", señaló Alessandro Lequio poniendo en duda la paternidad de Ana Sandra.

Ana Obregón, en un acto en Madrid el pasado octubre. Gtres

Al respecto, la actriz respondió en Y ahora Sonsoles: "Cada cosa que hago se convierte en revuelo. Hay una falta de empatía y de sensibilidad total. Que levante la mano la madre que no hubiese cumplido el último deseo de su hijo". Rotunda, expresó: "Yo no hago daño a nadie. Es mi nieta, mi hija adoptiva y hago con mi vida lo que me da la real gana. ¡Se acabó! ¡Y al que le pique, que se rasque!"

Y añadió: "He hecho una exclusiva, pero nadie habla de que he donado todos los derechos de autor del libro de mi hijo a la Fundación Aless Lequio. ¿Soy mala? Esa niña no puede tener más amor. Esta niña no tiene padre ni madre, tiene abuela. Yo soy consciente. Pero mi padre vivió hasta los 97 años, así que yo espero dejarle un buen legado".

Tras las críticas y la polémica que generó aquella portada, Ana Obregón tomó una decisión: "A partir del año que viene, mi niña no va a aparecer en ningún lado. Dentro de muy poquito, Anita no aparecerá en ningún lado".