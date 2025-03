Moncho Borrajo se retira de los escenarios y revela sus severos problemas de salud: "Tuve una depresión nueve meses"

"Es mejor irse a que te echen. He vivido bien, no me puedo quejar. Y he sufrido también. Pero el tiempo que me queda quiero disfrutarlo". Con estas palabras, Moncho Borrajo (75 años) ha anunciado su retirada de los escenarios. Después de 53 años de carrera artística, el actor y comediante cree que ha llegado el momento de decir adiós a la profesión que tanto ha amado.

"Me di cuenta un día a las doce de la noche, que estaba en casa abriendo cajones, que no sabía lo que tenía en mi casa. Había cambiado cinco veces de casa y no las había disfrutado nunca", ha confesado el intérprete en el plató de Fiesta, en Telecinco. Tengo 75 años y a los 75 años hay que pensar no en vivir atrás... Quiero llorar viendo una película porque me da la gana. Quiero levantarme a las diez de la mañana y no correr. No quiero ver más un hotel en mi vida. Ir a casa de mis amigos y poder estar con ellos. Y que ellos vengan a la mía, sin tener que decir: 'Me tengo que marchar mañana'."

Pero el verdadero motivo por el que Moncho Borrajo se despide del teatro tiene que ver con varias experiencias que le han provocado un gran impacto. Una de ellas fue la caída que sufrió y que le causó una herida en la cabeza. "Me pusieron 14 puntos en la cabeza... Por ir deprisa a coger un coche. Había llovido y resbalé al poner la mano en el coche. Y la cabeza: allá".

Moncho Borrajo, en su charla con Emma García en el plató de 'Fiesta'. Mediaset

Otra de las vivencias que le hicieron reflexionar sobre su futuro fue la muerte de su amiga, Mari Carmen y sus muñecos, que tuvo lugar seis meses antes de su aparatosa caída. Así ha recordado Borrajo el fallecimiento de la ventrílocua: "Pasó algo muy triste. Y es que tres chalets más abajo del mío vivía Maricarmen la de los muñecos. Yo fui el que me la encontré en la calle tirada. Le dio un infarto. Se pegó con la cabeza contra una papelera y allí quedó".

"Para mí fue un impacto tremendo porque fue darme de golpe con una realidad cruel de la vida. Haces reír a todo el mundo durante tantos años y luego caes de un salto en la calle", confesaba en el programa de Telecinco. "Yo soy médico del alma. Porque he hecho reír mucho a la gente. Y eso cura".

"Una depresión de no salir"

Pero se produjo otra muerte, la de su amigo y compañero Arévalo, que fue el varapalo definitivo para tomar la decisión de retirarse: "Dije: 'Moncho, márchate, que te están mandando señales, guapo'. Porque si no te marchas te van a dar un palo".

En su encuentro con Emma García (51), Moncho Borrajo ha recordado que superó problemas emocionales "en silencio" hace nueve años. "En 2016 tuve una depresión de nueve meses, de no poder salir de casa. El problema es que no lo contamos. Mis amigos no lo supieron".

El próximo domingo, 30 de marzo, Moncho Borrajo presentará su último montaje, Se acabó, en el teatro Alcázar de Madrid. El 12 de abril estará en el Teatro Colón de A Coruña.