Las vacaciones familiares de Ion Aramendi y su mujer en Canarias tras 'Gran Hermano': hotel de ensueño y complicidad

La tercera edición de Gran Hermano Dúo ya ha bajado la persiana. Tras la ajustadísima victoria de Marieta frente a Maica Benedicto, la casa de Guadalix de la Sierra vuelve a apagar sus luces de nuevo. Así, el horario del reality estará ocupado de nuevo por Supervivientes 2025.

Una apoteósica edición de GH ha llegado de nuevo a su fin tras cosechar unos buenos y merecedores datos de audiencia. Una entrega que, en esta ocasión, ha contado con dos presentadores de renombre al frente de la conducción. Por un lado, Carlos Sobera (64 años) ha pilotado las galas semanales de los jueves. Ion Aramendi (48), por su parte, se ha encargado de llevar los programas de los domingos y martes.

Con la agenda profesional algo más despejada, el también presentador de Reacción en cadena se ha embarcado ahora en un viaje de ensueño en Canarias junto a su mujer, María Amores (46), y sus tres hijos, Ion (12), Lucas (7) y Marieta (2). Una aventura de la que han presumido a través de su perfil de Instagram.

Ion Aramendi y María Amores en una imagen reciente. Gtres

"Mientras podamos, nos iremos de viaje una semana de vacaciones después del cumple de mi hijo Ion. Es una tradición y una suerte poder continuar con ella año tras año. Me da igual que los niños pierdan colegio". Así titula María Amores, mujer de Aramendi, una de sus últimas publicaciones en Instagram. Un post en el que ha acompañado las emotivas palabras junto a momentos en familia durante sus vacaciones en Meloneras, una elegante zona turística famosa por el faro de Maspalomas.

María Amores e Ion Aramendi han compartido detalles de su viaje fuera de la península con sus miles de seguidores en redes sociales. Desde su traslado en avión hasta su llegada al hotel. Además, escenas de complicidad en familia componen la mayor parte del vídeo de un minuto que ha compartido la periodista en su perfil de Instagram.

Si hay algo que caracteriza a la afamada pareja es su carismático sentido del humor. Un estilo de vida del que presumen constantemente en sus redes sociales. En esta ocasión, Amores ha capturado a Aramendi en bañador tras un grato momento en la piscina. "¿Hola, estás solo?", escribía, en tono irónico, María.

Ion Aramendi, en un 'stories' de su Instagram.

Unas vacaciones familiares como las que han vivido María Amores e Ion Aramendi junto a sus hijos no podían darse en un sitio al uso. Precisamente por ello, la dupla se ha instalado en uno de los hoteles más exclusivos de la comarca. Se trata nada más y nada menos que el Lopesan Baobab Resort.

El emplazamiento se define en su web como un "hotel de inspiración africana en el corazón de Gran Canaria". Una de los detalles más característicos es que se encuentra envuelto en un majestuoso palacio, donde sus ventanas y pórticos reciben a los miles de huéspedes que se alojan diariamente en sus instalaciones.

El jardín de más de 75.000 metros cuadrados y las 800 palmeras forman la entrada del recinto. Un complejo que cuenta con distintos tipos de estancias y cuyo precio varía en función de los requisitos exigidos. Teniendo en cuenta la duración y la época en la que han viajado María Amores e Ion Aramendi, el precio total de sus vacaciones se encuentra en torno a los 4.000 euros.

A pesar de que Ion Aramendi se ha convertido en un rostro recurrente de la pequeña pantalla, lo cierto es que su razón de amor puede presumir de haberse convertido en una influencer de renombre en Instagram. Bajo el término generouser, la periodista comparte asiduamente contenido sincero y honesto ante sus más de 40.000 seguidores.

Si bien el de San Sebastián no saca a relucir su vida privada tan frecuentemente como su mujer, lo cierto es que varias de sus últimas publicaciones han permitido conocer una faceta más íntima del comunicador.

El pasado mes de enero, Ion Aramendi compartía una instantánea sin camiseta junto a un escrito en el que revelaba los detalles de su pérdida de peso. "He perdido 11,7 kilos y 12 centímetros de cintura desde septiembre. Me siento mejor que nunca, recuperar la rutina deportiva y sentirse bien es uno, ver cómo tu cuerpo va cogiendo forma y perdiendo grasa es una satisfacción", confesaba el presentador. Además, aprovechaba para agradecer el apoyo constante de su mujer. "No hubiera hecho nada de esto sin el impulso y determinación de María".

En la misma línea, hace unas semanas el conductor de Reacción en cadena revelaba una faceta que hasta el momento había permanecido oculta. Se trataba de su papel como cantante en una banda de chicos. Bajo el nombre Pinone Band, el comunicador dejaba en el aire su vínculo con mundo de la música.