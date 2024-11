La vida actual de Aitor Ocio al cumplir 48 años: de sus éxitos empresariales al estrecho vínculo con su hija, Naia

Aitor Ocio está de celebración este jueves, 28 de noviembre. El reconocido deportista está de enhorabuena porque cumple 48 años y lo hace en un momento personal y profesional de lo más satisfactorio. Y es que, desde que colgase las botas en 2012 tras su paso por el Athletic de Bilbao y el Sevilla Fútbol Club, el alavés ha demostrado saber reorientar su carrera profesional, lo que le ha servido para obtener el éxito que anhelaba como emprendedor.

Después de unos comienzos algo duros en su trayectoria como empresario, en 2012 apostó por Henao Wellnesss Clinic, un centro de belleza como proyecto inicial. Con el paso del tiempo, este local fue cogiendo más fuerza y culminó su transformación en todo un referente en la medicina estética. Además, también incluye un moderno gimnasio y tratamientos capilares, así como asesoría nutricional.

Ocio también es propietario de S'Thai, un centro especializado en la desconexión de cuerpo y mente. Asimismo, es inversor y socio del Grupo ABU y ha colaborado con algunas inmobiliarias locales en la promoción de una serie de viviendas de lujo en Donostia. Su último proyecto ha sido Roi & Co, una compañía conservera de la que forma parte desde 2023.

Al margen de su faceta como gran empresario, Aitor Ocio sigue ligado, en cierto modo, al mundo del fútbol. En buena parte gracias a su hija, Naia (18), fruto de su relación con la modelo Laura Sánchez (43), que cumplía la mayoría de edad el pasado 1 de agosto.

A través de redes sociales, padre e hija se muestran de lo más cómplices de forma frecuente y constantes son las publicaciones que dejan entrever que padre e hija mantienen una muy estrecha relación. Sobre todo, tras la marcha de Naia a Estados Unidos, país al que se mudó a comienzos del pasado mes de septiembre para jugar como delantera en el equipo de fútbol de la Universidad de Connecticut y a donde Aitor se desplaza asiduamente para disfrutar de unos días con su única hija.

A pesar de que es Aitor quien se traslada al otro lado del charco más habitualmente, lo cierto es que Laura Sánchez también realiza visitas de forma frecuente. En los primeros días de septiembre, la modelo puso rumbo a Estados Unidos junto a una amiga para ser testigo de la rutina de la joven. Allí, asistió a los entrenamientos y partidos de Naia y disfrutó de unos días de ensueño junto a ella, dejando claro que ambos progenitores se organizan a la perfección. Sin embargo, la relación entre Laura y Aitor no ha sido un camino de rosas.

Para entender esta historia hay que remontarse a 2004, cuando Laura Sánchez y Aitor Ocio comenzaron su historia de amor. Tras varios años juntos, el futbolista y la modelo decidían, en el año 2009, poner fin a su relación sentimental cuando su hija tenía Naia apenas tenía tres años. Durante un tiempo, la expareja mantuvo una dura lucha por la custodia de Naia y no fue hasta 2011 cuando Aitor solicitó la custodia completa de la entonces menor, alegando que Laura Sánchez no ejercía "su labor de madre", ya que vivía entre Madrid, Sevilla y Bilbao.

En un primer momento, el juez concedió la custodia compartida a ambos. Pero tiempo más tarde, fue el deportista el que obtuvo la custodia íntegra. La guerra entre ambos no terminó allí. La modelo no aceptó la decisión judicial y en 2019 atacó a su expareja de otra manera: denunciándolo por publicar fotos de Naia, cuando era menor de edad, sin su consentimiento. Aitor Ocio, así, tuvo que eliminar todas las instantáneas que compartía con su hija en su perfil de Instagram. No fue hasta 2022 cuando el exfutbolista volvió a mostrar el rostro de la joven en sus redes sociales.

No obstante, parece que aquellos malos años ya han quedado en el pasado. Las fotografías de la graduación de Naia,celebrada el pasado mes de junio, dejarían entrever que existe una relación cordial entre la expareja y ambos estarían únicamente centrados en el bienestar de su hija.

Naia, en medio de sus padres, Laura Sánchez y Aitor Ocio, el día de su graduación. Instagram

Vaivenes amorosos

Mientras Laura Sánchez ha vuelto a encontrar el amor de nuevo junto al torero Manuel Escribano -con quien mantiene una sólida relación desde Semana Santa-, lo cierto es que Aitor Ocio no ha tenido la misma suerte en cuanto a romances se refiere y pocos han sido los titulares que ha protagonizado en relación a sus amores.

A finales de 2014, Aitor Ocio volvió a encontrar el amor de la mano de Covadonga Riva, con quien vivió una sólida relación de amor de cinco años, terminando ésta a principios de 2019. Según apuntaron varios medios por aquella época, la ruptura vino motivada por "incompatibilidad en sus agendas profesionales". Sin embargo, ese mismo verano, ambos fueron captados disfrutando de unos días de relajación en Ibiza.

Aitor Ocio y Covi, en un crucero de Ibiza en 2017. Gtres

Tras su sonada ruptura con Covi hace ya un lustro, Aitor Ocio parece haber encontrado en el mundo empresarial su principal refugio, pues el futbolista no volvía a ser relacionado con ninguna mujer. No obstante, este último verano, Aitor era captado de forma muy cómplice en un crucero de Ibiza con una joven cuya identidad no llegó a trascender.