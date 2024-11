Las lágrimas de Kiko Matamoros al llegar al funeral de su amiga María de Mora: la desgarradora imagen

Tal y como ha adelantado EL ESPAÑOL a primera hora de la mañana de este viernes, 22 de noviembre, ha fallecido María de Mora, empresaria, reconocida 'madame' y un rostro habitual de los platós de televisión en los últimos años.

Aunque se desconocen los motivos de su muerte, María hizo público que a lo largo de su vida se enfrentó a tres cánceres de mama, el último en 2014. Tras la noticia de su deceso, este día 22 se ha abierto una capilla ardiente en el tanatorio de Tres Cantos, y uno de los primeros en acercarse a darle su último adiós ha sido uno de sus grandes amigos, Kiko Matamoros (67 años).

El colaborador de Ni que fuéramos Shhh, que también ejerció de representante de De Mora, ha llegado muy afectado a la funeraria. Con el rostro atribulado y los ojos un tanto enrojecidos por la emoción, Matamoros ha ofrecido una desgarradora imagen a las puertas del tanatorio. Haciendo acopio de fuerza, ha atendido a la prensa.

Kiko Matamoros, a su llegada al tanatorio, este viernes, 22. Europa Press

"Yo creo que en la vida nos tenemos que quedar con lo que la gente ha hecho con y para nosotros. Y para mí siempre estuvo en mis momentos complicados", ha asegurado, embargado por la emoción, el marido de Marta López Álamo (27).

Kiko, además, ha recordado cómo era De Mora, su amiga: "Una mujer súper cariñosa, muy atenta, muy pendiente de todo. Y, no sé, yo la quería muchísimo y entiendo que ella también me quería por el trato que me dio y por las atenciones que tuvo conmigo siempre".

Como ha destacado Matamoros, "María fue polémica en tanto a su posición social y a lo que en su día contó públicamente, porque se vio prácticamente obligada a hablar por, bueno, una información que salió. La traición de una amiga. Yo creo que no hizo nunca daño gratuitamente. Es decir, siempre que hizo manifestaciones públicas las hizo en defensa propia", ha comentado a Europa Press.

En cuanto a los secretos que esconden todas aquellas mujeres que pertenecían a la famosa red de contactos de María de Mora, el colaborador de televisión ha reflexionado: "Se lleva o se ha llevado un montón de secretos y de historias que, de verdad, si ella hubiera querido hacer daño a gente, si hubiera sido ese tipo de persona, lo hubiera hecho y se hubiera lucrado tremendamente".

Kiko Matamoros en el tanatorio de María de Mora, en Madrid Gtres

"Creo que María de Mora forma parte de la historia del mundo del corazón de este país, porque no solo por la actividad que ella realizaba de poner en contacto empresarios con señoritas, sino por el peso que estas señoritas tenían, tuvieron luego o habían tenido en la prensa del corazón", ha añadido Kiko Matamoros antes de entrar al velatorio para despedir a su amiga.