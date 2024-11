Consuelo Berlanga revela cómo se encuentra tras la muerte de su marido, Ricardo Pita: "Sigo por él. Creía que no iba a poder"

El pasado jueves, 14 de noviembre, Nieves Herrero (67 años) presentó su nuevo libro, Luna Roja, rodeada de amigos. Entre ellos, Consuelo Berlanga (69), quien hace apenas cinco meses perdió a su marido, Ricardo Pita. Aunque el pasado octubre se sentó en el plató de Y ahora Sonsoles, este encuentro ha sido su primera aparición en un acto público tras la muerte de su esposo.

La periodista ha confesado que se encuentra "bien" y sobreponiéndose al dolor. "Dando pasitos. Esto es poquito a poco, poquito a poco", ha comentado ante los micrófonos de Europa Press.

Pese al dolor, Consuelo Berlanga prefiere quedarse con los recuerdos de los buenos momentos que vivió junto a su marido, quien falleció el pasado junio. "He tenido a mi lado un disfrutón, a alguien que se comía la vida, me ha enseñado a amar la vida, y yo sigo por él, todo lo hago por él, porque sé que él quiere que yo siga", ha expresado la que fuera una de 'las chicas Hermida'.

Consuelo Berlanga junto a Nieves Herrero en la presentación de su nuevo libro. Gtres

En estos meses tan difíciles la emblemática presentadora ha estado arropada por sus seres queridos, quienes la han ayudado a sobrellevar el dolor: "Mi hijo, mis hermanas, que me están apoyando mucho". Consuelo Berlanga, no obstante, ha encontrado la fortaleza en sí misma. "Soy más fuerte de lo que pensaba, fíjate, yo creía que no iba a poder con esta historia, y me estoy dando cuenta de que sí puedo, de que podemos", ha confesado en el acto de presentación del nuevo libro de Nieves Herrero.

Rememorando a su marido, con quien estuvo durante 39 años, Consuelo Berlanga ha compartido la siguiente reflexión: "Era una persona que amaba todo lo que hacía, disfrutaba de todos los momentos. Me da rabia que gente que se aferra a la vida, que le gusta vivir, que disfruta de la vida, se vaya, y gente que a lo mejor está mal, dice 'yo no quiero vivir', porque pienso, '¿pero cómo puede decir alguien que no quiere?"

Fue el pasado 4 de junio, días después del triste desenlace, cuando se conoció públicamente que la presentadora había perdido a su marido, odontólogo de profesión. La información la compartió la periodista Alicia Senovilla (55) en el espacio de Telemadrid Juntos, pues quien fuera una de 'las chicas Hermida' había querido llevarlo con discreción.

"Quiero mandar un beso enorme y nuestro más sentido pésame a nuestra compañera Consuelo Berlanga que ha perdido a su marido. Lo ha querido llevar en la más estricta intimidad. Pero sabes que te queremos y desde aquí te queríamos mandar un beso y un abrazo de corazón", notificó entonces Alicia Senovilla.

Consuelo Berlanga conversando con la prensa en la presentación del libro de Nieves Herrero. Europa Press

Ricardo Pita fue velado en el Tanatorio Norte de Madrid y enterrado en la más estricta intimidad en el cementerio de El Espinar, en Segovia. Demostrando la gran amistad que conservan con Consuelo, décadas después de trabajar juntas en el programa de Jesús Hermida, Nieves Herrero, Irma Soriano (60) o Mariló Montero (58) habrían estado a su lado en este complicado momento.

Consuelo Berlanga y Ricardo Pita se conocieron en un crucero, gracias a la intermedicación de una amiga en común. Fruto de su historia de amor, nació su único hijo, que recibió el nombre de su progenitor.

Tras el fallecimiento de Ricardo Pita, Consuelo Berlanga vivió unos días muy difíciles. "Está hundida", aseguró una fuente cercana a EL ESPAÑOL. Pero con el paso del tiempo, la presentadora ha logrado sobreponerse y poco a poco comienza a retomar su rutina y la vida pública.