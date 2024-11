Carla Vigo defiende a los Reyes tras su visita a Valencia: "No es justo cargar contra ellos y me entristeció cómo les trataron"

Siempre ha intentado mantenerse en un discreto segundo plano en lo que respecta a su familia materna. Pero esta vez, Carla Vigo (24 años) no ha dudado en defender a su tía Letizia (52) tras su duro recibimiento en Paiporta, el pasado 3 de noviembre. Lo ha hecho en un breve encuentro con la prensa, en un acto público que ha tenido lugar en Madrid.

Carla Vigo, sincera, ha hablado con los medios de comunicación y ha desvelado qué opinión tiene sobre los altercados sucedidos con los reyes Felipe VI (56) y Letizia en la zona cero de la DANA.

"Entiendo la crispación de la gente, que estuviesen enfadados y todo eso", ha comenzado diciendo la actriz. "No creo que sea justo cargar contra ellos y me entristeció mucho cómo les trataron, la verdad", ha añadido la joven ante los micrófonos de Europa Press, defendiendo la actitud de Sus Majestades.

Las palabras de la hija de Érika Ortiz llegan cuando está a punto de cumplirse dos semanas de la controvertida visita de los Reyes a Paiporta. Entonces Felipe y Letizia se mostraron como nunca antes. Manchados de barro, abrazados a las víctimas y la Reina al borde de las lágrimas tras ser recibidos entre gritos e insultos junto a Pedro Sánchez (52) y Carlos Mazón (50).

Este pasado martes, 12 de noviembre, el monarca se volvió a desplazar a Valencia, aunque esta vez sin su mujer. En cambio, si está previsto que la Reina acuda a la Comunidad Valenciana esta próxima semana, junto a Felipe VI, para visitar distintas localidades afectadas por la DANA.

En cuanto a Carla Vigo, en su breve y reciente encuentro con la prensa, también ha sido preguntada pos sus primas Leonor (19) y Sofía (17)."Es una relación de primas como todas", ha comentado, parca en detalles. A la Princesa de Asturias y heredera al trono de España, en concreto, la percibe como "una mujer preparada".

Carla Vigo, por su parte, insiste en labrarse su propio camino, aunque su apellido y su vínculo directo con la Corona le otorgan una visibilidad especial. Lejos de los títulos nobiliarios y el protocolo estricto que marca La Zarzuela, la nieta de Jesús Ortiz (74) y Paloma Rocasolano (72) desea ser reconocida por su talento y no por ser la sobrina de la Reina. Por ahora, sigue luchando para cumplir su sueño de convertirse en actriz, una meta que aún se le resiste.

Desde hace años, la joven ha manifestado públicamente su deseo de dedicarse a la interpretación, un camino que no ha sido fácil y que, a pesar de su esfuerzo y perseverancia, no ha terminado de materializarse en grandes oportunidades. Si bien ha participado en diversos talleres de actuación y ha colaborado en pequeños proyectos -obras de teatro y algún cortometraje-, el papel que marque un antes y un después en su carrera todavía no ha llegado.

Entre los amigos personales de Carla Vigo se encuentran el bailaor Rafael Amargo (49), con quien compartió escenario en Yerma y otras funciones, y la popular actriz Josele Román (77), con la que protagonizó algunos proyectos. Ambos, según pudo confirmar EL ESPAÑOL hace escasos meses y través de fuentes de total solvencia, están intentando ayudar a la sobrina de la reina Letizia en cuestiones personales y laborales, dentro del ámbito de la actuación.