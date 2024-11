La airada respuesta de Cayetano Martínez de Irujo a la pregunta de si sus hermanos irán a la misa en recuerdo de su madre

Noviembre siempre es un mes aciago y doloroso para la familia de los Alba. Un frío 20 de noviembre perdía la vida María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y de Silva​​, Cayetana de Alba, XVIII duquesa de Alba de Tormes, en el Palacio de Las Dueñas, en Sevilla, a los 88 años.

Desde entonces, y pese a las rencillas familiares, sus hijos la han recordado en cada fecha señalada. Tradicional es la misa homenaje que, cada día 20 del penúltimo mes del año, su hijo Cayetano Martínez de Irujo (61 años) le organiza en la capital hispalense. También son costumbre las marcadas ausencias que se producen en esa eucaristía de recuerdo.

El duque de Arjona, el próximo 20, continuará haciéndole ese bello tributo a su progenitora. Así lo ha confirmado este pasado jueves, 14 de noviembre, en la presentación del nuevo libro de Nieves Herrero (67 años), Luna roja, en un acto que ha tenido lugar en Madrid. En el marco de esta cita, el duque de Arjona se ha acordado de su madre, la inolvidable duquesa.

Nieves Herrero junto a su amigo, Cayetano Martínez de Irujo, en el acto de este pasado jueves, día 14. Gtres

No en vano, este 2024 se cumplen 10 años de su defunción. Una década sin uno de los pilares en la vida del jinete. Cayetano, este pasado jueves, no ha dudado en destacar la importancia de la figura de la duquesa, una adelantada a su tiempo. "Ha sido la figura femenina más importante de España del siglo XX y XXI", ha manifestado, orgulloso, Martínez de Irujo.

"Lola Flores también, pero más en el ámbito del arte. Mi madre englobaba una generalidad como nadie", ha expresado el hermano de Eugenia Martínez de Irujo (55). La misa orquestada por Cayetano se celebrará en la Iglesia de los Gitanos en Sevilla, la ciudad que su madre tanto adoraba

Cayetano Martínez de Irujo y su pareja, Bárbara Mirjan, el 20 de noviembre de 2023, en la misa homenaje. Gtres

Ahondando en las rencillas familiares, conviene matizar que en los últimos años al homenaje no ha asistido ninguno de los hermanos de Cayetano -Carlos (76), Alfonso (74), Jacobo (70), Fernando (65) y Eugenia Martínez de Irujo-, con los que, a excepción del marqués de San Vicente del Barco, Fernando, mantiene una distante relación.

Sin embargo, teniendo en cuenta que se cumplen 10 años del fallecimiento de Cayetana, una cifra muy destacada, en los últimos días se ha especulado con que, dejando sus diferencias a un lado, alguno de sus hermanos podría asistir al funeral para rendir homenaje a la figura de su madre.

Al ser interpelado en el acto por esta cuestión, Cayetano ha respondido de manera un tanto airada y rotunda: "Yo voy a hacer la misa que hago todos los años. (...) No lo sé -si acudirán sus hermanos-, usted verá, no me haga esa pregunta. Hágasela usted misma".

En los últimos años, Cayetano ha estado arropado únicamente por su actual pareja, Bárbara Mirjan, o su exmujer, Genoveva Casanova (47). "Mis hermanos cada uno tiene su conciencia, yo me he esforzado mucho para que mi familia esté unida. Creo que en la vida hay que estar unidos, quererse y apoyarse mutuamente", expresó el conde de Salvatierra hace un tiempo.

Al menos a nivel público, en los últimos meses, las tensiones se han hecho notar, especialmente, entre Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo. Si bien ambos hermanos han gozado de una excelente relación, algo se ha quebrado de un tiempo a esta parte.

"Hemos pasado varias etapas, estoy pendiente de tener una conversación a fondo con ella para empezar de cero una nueva relación. (...) Desde que murió mi madre, se ha unido a otros hermanos y ella ha prescindido de mí. (...) Ya no me necesita, está contenta con su vida, está feliz, que es lo que siempre he querido", llegó a manifestar Cayetano, hace un tiempo, en TardeAR, sobre su hermana.

Los seis hijos de la duquesa de Alba en el funeral de su madre en noviembre de 2014. Gtres

Unas declaraciones que la duquesa de Montoro no encajó bien; estalló como nunca antes lo había hecho. Eugenia se sinceró con las cámaras de las agencias a su llegada a la misa en memoria de Marta Chávarri, en la iglesia de los Jerónimos: "¿Sabes lo que le pasa a Cayetano? Pues que se aprovecha de que los demás no hablamos. Debe ser eso".

"Que yo creo que se aprovecha de que los demás hermanos no abrimos el pico. Es el problema. Es el problema", remachó, molesta, Eugenia.