El emotivo discurso de Manu Sánchez al recoger un premio muy especial: "La sanidad pública me ha salvado la vida"

El pasado 8 de noviembre, la Escuela Cultura de Paz de Sevilla celebró su 25 aniversario, poniendo en valor el deporte, la música y la cultura de Andalucía. La cita tuvo lugar en la sede del Parlamento de Andalucía, donde estuvieron presentes algunos de los rostros más populares tanto de la comunidad autónoma como a nivel nacional.

Destacó la presencia de Juan del Val (52 años), Saúl Craviotto (40), Laura Pamplona (51) y Manu Sánchez (39). Todos ellos recibieron el premio Paloma de Plata. En concreto, el humorista andaluz fue galardonado por su labor en la difusión de la cultura. Ahora se ha hecho público el emotivo discurso que pronunció Sánchez ante los allí presentes.

En su sentido parlamento, Manuel reivindicó la importancia de Andalucía, de la sanidad pública y de la paz. Al subir a recoger el galardón, Manu Sánchez consiguió atrapar la atención de todos gracias a un discurso versionando a Rocío Jurado y su célebre versión de Como yo te amo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manu Sánchez (@_manusanchez_)

El comediante y presentador hizo, además, un guiño a su acento, consiguiendo dibujar sonrisas en los rostros de los presentes, y continuó con un aplaudido alegato. "No puede ser casualidad que hoy estemos recibiendo la Paloma de Plata. No hay símbolo más oportuno aquí y ahora", comenzó Manu Sánchez su discurso, que duró más de nueve minutos.

"La reconciliación y la paz representada en la paloma. No os podéis imaginar el orgullo y la responsabilidad de estar tomando la palabra en la casa de todos los andaluces y andaluzas. Hay que seguir exigiendo a nuestros políticos que sigan trabajando", agregó.

El humorista ha hecho frente este último año y medio a uno de los episodios más complicados de su vida tras serle diagnosticado un cáncer. Una noticia que le llegó dos días antes de dar la bienvenida a su segunda hija. Hizo partícipes a sus seguidores del proceso, de las operaciones y de cómo todo iba mejorando. Precisamente por este motivo, quiso contar su historia.

"La sanidad pública ha tenido el bendito detalle de salvarme la vida", afirmó de manera tajante. Y continúa: "A este servidor con 38 años le diagnostican cáncer de testículos con metástasis. Ya no era joven para nada más que para morirme. O morirme o petanca".

Manu Sánchez, el 31 de diciembre de 2023. Redes Sociales

Aprovechando su caso, el cómico expuso cómo es en realidad la vida: "Sentí como yo había tenido la prepotencia de pensar que para el examen que es la vida todos tenemos 90 años. Nadie nos ha dicho cuánto tiempo tenemos para entregarlo, yo tuve 38. No deis por hecho que esto dura. Aprovechad cada día como si fuera el último".

También quiso explicar lo que significa para él la palabra paz: "No es la ausencia de conflicto, la paz es la ausencia de injusticia. No puede ser individual, tiene que ser colectiva. Hay que luchar contra las injusticias. La paz no llega, la paz hay que hacerla. No todos los sueños se cumplen, pero puede ser si se pelea".

A los jóvenes allí presentes, también quiso enviarles un mensaje: "Os estamos mintiendo un poquito. Todos los sueños no se cumplen, casi ninguno se cumple. Y cuesta un montón de trabajo. Para que los sueños se puedan cumplir, todos podemos permitirnos soñar en el mismo colchón". Fue el 19 de abril de 2023 cuando el humorista recibió uno de los golpes más duros de su vida: era diagnosticado de cáncer.

"Era miércoles y recibí la llamada de los resultados. Cáncer, pero aún no sabíamos dónde, cuándo, cuánto, ni cómo venía. (...) Tras demasiadas semanas con un dolor de espalda que me hacía la vida normal cuesta arriba y el descanso imposible, comencé una serie de pruebas interminables para encontrar la causa. Aquel 19 de abril se confirmó, pero no fue hasta el 2 de mayo cuando supimos cuál era el alcance", desveló entonces. Se trataba de un cáncer testicular con metástasis en los ganglios.