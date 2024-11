La intensa ruta de Zeus Tous, hijo de Sara Montiel, en México: reencuentros, promoción en medios y sus dos acompañantes

Zeus Tous (41 años) busca abrirse camino en Latinoamérica. En concreto en México, donde precisamente se encuentra promocionando su nuevo proyecto musical. Se trata de La noche está buena, un single "enérgico", con una mezcla "entre pop y latino" y "toques folk", tal y como él mismo explicó en una entrevista con EL ESPAÑOL, previo a su viaje transatlántico.

El hijo de Sara Montiel ya se encuentra en México, donde sigue una intensa ruta que va más allá del trabajo. Eso sí, sin descuidar que su principal foto es dar visibilidad a su nuevo proyecto musical. Aunque llegó hace unos días, no fue hasta este pasado lunes, 11 de noviembre, cuando tuvo su primera entrevista en un periódico local, tal y como ha replicado en sus redes sociales.

Zeus, que artísticamente ha adoptado el apellido de su madre, llamándose Zeus Montiel, no está solo. Lo acompañan dos mujeres que son clave en la promoción del single.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zeus Montiel (@zeusmontiel_)

Desde España ha viajado Vanessa Pérez, influencer y fashion stylist, con la que viene trabajando desde hace semanas en Madrid. A la travesía, además, se ha sumado Gaby Reinoso, relaciones públicas y gestión de talentos en Latinoamérica. Ambas han estado a su lado en el comienzo de su promoción en los medios. "Comenzamos la promo", se puede leer junto a una instantánea publicada en Instagram, en la que aparecen los tres minutos antes de que Zeus charlara con el periódico Diario Basta.

En sus primeros días en México, Zeus también ha podido recorrer algunos de los rincones más míticos de la capital, Ciudad de México, además de reencontrarse con amigas que también se dedica a la industria musical.

"Visitando mi querido México con mi amiga y artista Jennifer Rojo, y nos arrancamos por sus calles en el Palacio de Bellas Artes, con un trozo de mi single La noche está buena", escribió el hijo de Sara Montiel junto a un vídeo en el que se le ve interpretar su canción en las inmediaciones de uno de los puntos más turísticos de Ciudad de México.

Tal y como ha revelado en sus redes sociales, Zeus también ha tenido tiempo libre para mantener su rutina deportiva. "Seguimos con el entreno aquí en México", escribió junto a un story captado en el gimnasio.

Zeus Tous en la promoción de su nueva canción en México. Instagram

Una semana antes de su viaje, Zeus Tous aseguraba a este periódico que afrontaba esta nueva oportunidad con ilusión. "Tengo que abrirme mercado en Centroamérica. Siempre he tenido muy buena referencia de ese público, también por mi madre", indicaba el artista, quien mantiene muy presente el legado de su progenitora.

"No sé qué me deparará. Voy allí a presentarme como en sociedad. Quiero que la gente me conozca y me descubra. Y me escuche, sobre todo. Me voy a allí con La noche está buena y con un tema que tiene también toques y guiños hacia México. Voy a estar allí durante tres semanas. Será como una toma de contacto, para ir presentándome", añadía el artista.

Zeus se mantiene imparable y tras su viaje a México continuará con otros proyectos profesionales. "No paro, ojalá siga este ritmo, que para mí es frenético pero bonito. Estoy enfocado en seguir trabajando, cuando vuelva de México tengo otras cosas. Esta profesión es así: estrenas una canción y ya tienes que pensar en la siguiente", decía en su entrevista con este periódico.