María Pombo, tajante sobre la guerra familiar: "No me voy a callar, llevamos muchos años sufriendo y no es justo"

Está siendo un mes repleto de emociones para María Pombo (30 años). La creadora de contenido y también empresaria continúa reafirmando el buen momento que está atravesando en lo que respecta a sus proyectos laborales y también que la suerte le sonríe en el plano personal.

No se ha cumplido ni una semana desde el estreno de la tercera temporada de Pombo, la docuserie de Prime en la que muestran el lado más personal de una de las familias españolas más seguidas en redes sociales. Estos nuevos episodios han puesto sobre la mesa la guerra abierta que existe con una parte de su familia paterna.

Este martes, 29 de octubre, la it girl acudió junto al resto del clan Pombo a los premios Vanitatis, donde fueron galardonadas por la docuserie. EL ESPAÑOL estuvo presente en la cita y pudo hablar con ella sobre la nueva década que acaba de iniciar y cómo se encuentra de salud.

¿Cómo se encuentra? Han sido unas semanas cargadas de celebraciones.

Estoy muy feliz por el recibimiento que está teniendo todo y felices toda la familia. ¿Cómo vamos a estar?

Acaban de estrenar, además, la tercera temporada de Pombo. ¿Cómo ha sido ese recibimiento?

Ha sido un recibimiento muy bueno, muy positivo y eso también hace mucha ilusión. De verdad, estamos felices porque hemos estado muchos meses grabando y que el resultado sea bueno es increíble.

Usted también dijo que era una temporada mucho más personal, más vosotros... y tenía razón.

Es completamente nosotros al cien por cien. Creo que eso también es lo que ha funcionado y de ahí el éxito que ha tenido.

¿Cuesta exponeros? Aunque lo hacéis habitualmente por redes, aquí es diferente.

La verdad es que nos sentimos muy cómodos. El equipo de grabación es casi familia, con lo cual es como una charla entre amigos. Es verdad que luego no pensamos tanto en la repercusión que va a tener, sino más en el momento que estamos viviendo.

¿Con qué parte del documental se queda?

Pues no lo sé. Me quedo en que hemos sido muy nosotros y lo hemos disfrutado. No estábamos ahí forzados haciendo planes que no solemos hacer y así ha sido como un disfrute. Creo que es una temporada en la que ha habido salseo, momentos más emotivos, momentos más de tensión... está todo muy completo.

María Pombo y Pablo Castellano en el estreno de 'Pombo'. Gtres

Acaba de cumplir 30 años. ¿Qué le pide a esta nueva década?

Le pido que todo siga un poco como está, con la máxima normalidad posible y sin mucha novedad. Eso es lo que me gusta a mí, que la vida esté tranquila, no quiero emociones fuertes. Que mis hijos estén sanos y mi marido también. Y la familia unida.

Hace unos días mostraba sus sesiones de tratamiento para la esclerosis múltiple. ¿Cómo lleva que haya quiénes juzguen lo que sube sobre el tema?

La verdad es que me gusta compartir ese tipo de cosas porque al final recibo mucho más amor que crítica. Todo eso compensa, por eso sigo aquí, es que el amor que recibo es gigante.

En la docuserie tiene mucha relevancia la relación que tiene su familia con sus primos. ¿Cómo está ahora?

Lo que habéis visto en el docu. La verdad que a mí me da mucha pena. Jamás voy a hablar mal de ellos porque quien ha vivido mi etapa de YouTube sabe que mis primos han sido mis hermanos y saben lo mucho que les quería, bueno les quiero. Jamás va a haber una palabra mala hacia ellos. Vi que Blanca puso que esto no era un patio de colegio. Eso me sorprende porque realmente recibir una carta como la que recibimos en marzo, que solo leí una pequeña parte... eso sí que me parece de patio de colegio.

Ha habido críticas por esa exposición.

Sí, hay gente a la que le parece grave que yo lo haya contado en un documenta sobre mi vida. Esta es mi vida y es mi realidad y fue como lo visteis. Espero que ellas vean que esto va a seguir pasando si nos llegan cartas, siguen mirando mal y siguen haciendo daño a la familia. Espero que esto sirva para poner un punto final. Ya no me voy a quedar más callada, que llevamos muchos años sufriendo ciertas cosas que creo que no son justas. Hasta aquí. Este es un buen punto final para las dos familias y ya está.

María Pombo y Blanca Pombo en un fotomontaje de JALEOS.

¿Qué opina su padre?

Mi padre no opina. La verdad es que a mí no me gusta verle triste. Después de leer esa carta se ha quedado muy triste y no me gusta verle así.

El lunes Ester Expósito pronunció un discurso en el que hablaba del tema físico y la reivindicación de la mujer. ¿Cómo vive todo eso?

El discurso de Ester me parece supernecesario y me gustó mucho escucharla, encima con lo bien que habla. Creo que todas las personas que estamos en redes nos sentimos un poco así muchas veces, pero yo suelo ver siempre el vaso medio lleno y me quedo siempre con lo más positivo. Me aporta una tranquilidad, aunque lo negativo duele mucho.

¿Ha habido algo que le ha hecho sentir mal?

Siempre hay comentarios de: "Has engordado, no has engordado, estás más fea..." Llega un momento en el que creo que te haces una coraza tan fuerte. Lo trabajo con mi psicóloga y llega un momento en el que entiendo que las frustraciones de la gente las pagan en las redes. Me encantaría que dejase de pasar.