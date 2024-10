Vanessa Martín no se rinde en su titánica batalla contra Pepe Navarro: nueva medida legal y la imputación de un delito

No hay paz entre Pepe Navarro (72 años) y la mujer que ocupó su corazón durante un tramo de los años noventa, Vanessa Martín. Su historia, o más bien su titánica guerra, comenzó a escribirse, muy a pesar de ambos, con el arranque del nuevo siglo. En concreto, en el año 2002 ella lo denunció por agresión y lesiones.

El tribunal, tras barajar todas las versiones, concluyó que "se otorga mayor credibilidad" a la denunciante, basándose en los partes médicos aportados por Vanessa Martín. Se dictó sentencia y el presentador fue condenado. Los años pasaron, pero lejos de prescribir todo aquello no ha hecho más que refulgir.

Abril de 2022 es la fecha en que todo se recrudeció. Navarro intervino por teléfono en un programa de televisión y descargó contra Vanessa, calificándola de "farsante", y de ser "indigna" y "repugnante". Ella, ipso facto, lo demandó en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrent, en Valencia por injurias y calumnias.

El caso, en estos largos dos años, se ha enmarañado. Se dispuso la celebración de un juicio y una jueza dictó que Pepe había incurrido en un "delito" -en un principio, se valoró como "delito leve"-. La balanza favorecía a Vanessa, pero la expareja de Ivonne Reyes (57) recurrió ese auto, con el objetivo de que se cancelase el juicio y se archivase la causa.

Finalmente, todo se sobreseyó. Es decir: Pepe ganó a Vanessa. El fallo cogió a Martín y a su letrado, Ricardo Ibáñez, por completa sorpresa: tan confiados estaban ambos, letrado y representada, de que iban a ganar. Entonces, a EL ESPAÑOL, con total discreción, se hizo constar que no todo estaba perdido.

Seguía habiendo esperanza, aunque no se especificó el movimiento legal que se iba a estudiar. Ahora, este medio puede confirmar, en exclusiva, que el equipo legal que defiende a Vanessa Martín ha recurrido el sobreseimiento. Lo hizo, en realidad, "inmediatamente" después de conocer el fallo, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido.

Detalla Ibáñez, en conversación con EL ESPAÑOL, que el contencioso sigue su curso en el Tribunal Superior de Justicia -TSJ-. Y, llegado el momento, hasta se plantean tocar la puerta del Tribunal Supremo. Este profesional de la abogacía desliza que el recurso está bien sustentado, en dos premisas fundamentales e irrefutables según esta parte.

Estas son: Vanessa "no es famosa" -no cuenta con una proyección pública, como, por ejemplo, Ivonne Reyes y en nada se parecen sus litigios-, y se debe poner el acento en la "naturaleza de los insultos". Pues, con los descalificativos de Pepe en aquella furibunda llamada al espacio Viva la vida se podría haber incurrido en una "imputación de un delito", en palabras del letrado de Martín.

No hay que olvidar que la primera batalla, la de aquel 2002, se resolvió con una sentencia firme. La justicia habló y no hubo espacio para recurso. Hace dos años, Vanessa Martín relató en Mediaset España cómo fue su relación con el presentador. Los inicios del romance se escribieron en buenos términos, de acuerdo al prisma de Vanessa, e incluso ella se enamoró "locamente de él", en sus propias palabras.

"Era como el príncipe azul con el que todas las chicas soñamos", dijo ella."Se hizo justicia legal en 2002 pero no mediática, porque yo ahora tengo que aguantar las aberraciones que él dice sobre mi persona sin poder hablar. Para mí, hay otra justicia, como muchas mujeres que pasan calamidades y que no tienen medios suficientes, y las entiendo porque yo en su momento me sentí muy desprotegida", aseguró Martín en La Razón.

28 de octubre, juicio en Ibiza

Cambiando de tercio, los tribunales también unen a Pepe y a otra ex, y madre de su hijo legal Alejandro Reyes (26): Ivonne. El próximo lunes, 28 de octubre, la venezolana y Andrea (29) y Marlo (23), los hijos de Navarro y Eva Zaldívar (54), se verán las caras en los juzgados de Ibiza.

Todo se debe a unas declaraciones públicas de Ivonne, fechadas en el 2022, en el extinto Deluxe. Reyes interpeló a Eva Zaldívar -ésta, en conexión telefónica- si los hijos que ella tiene, Andrea y Marlo, son ambos fruto de su relación con el comunicador Pepe Navarro. Una insinuación -Pepe la califica de "barbaridad"- que le valió a Reyes una demanda por vulneración del honor e intimidad personal y familiar.

Los hijos de Pepe Navarro piden 50.000 euros en calidad de indemnización. Aseguró, el pasado mes de julio, el abogado de Ivonne que la defensa se basará en que la venezolana y Eva protagonizaron una "tertulia" y Reyes se limitó a expresar lo que, según ella, le contó en su día el propio Pepe Navarro. Hace unos meses, el propio presentador calificó de "barbaridad" las palabras de Ivonne y todo lo que dio a insinuar.