Pepe Navarro e Ivonne Reyes, a escasos días de su cita en los juzgados de Ibiza: la fecha y la verdad de una "reconciliación"

Gran sorpresa, y un punto de incredulidad, es lo que ha sentido el entorno de Ivonne Reyes (56 años) cuando EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto para saber qué había de cierto -y qué de malentendido- en un reciente artículo de prensa que sostenía que ella "dejaba la puerta abierta a una reconciliación" con Pepe Navarro (72).

Se basaba el escrito de marras en una entrevista que la agencia Europa Press realizó hace unos días a la presentadora venezolana, durante su asistencia al estreno de Walking Dead': Daryl Dixon-the book of Carol, en Madrid. Reyes, que no suele acudir a demasiados actos públicos, hizo acto de presencia y, tras posar en el photocall, accedió a atender a los reporteros.

Ivonne, entre otras cuestiones que abordó, deslizó lo que sigue sobre Pepe y un posible puente o suerte de entente entre ellos, los padres de Álex Reyes (24): "Las familias son las familias, hasta el final. (...) No lo sé, la vida puede dar muchas vueltas. (...) Yo no tengo ningún problema, yo estoy en otra fase. Si llama a su hijo, sí, claro".

¿Con qué intención manifestó esto Ivonne? ¿Está en su ánimo "reconciliarse" con Pepe y dejar "la puerta abierta" para una relación más fluida y acaso cercana? Una persona próxima a Ivonne directamente se carcajea ante la cuestión que EL ESPAÑOL le plantea. No, rotundamente no.

Ivonne ni cierra ni abre puertas. La propia Reyes, en comunicación con este medio, sostiene que "la única reconciliación es que él -Pepe- asuma la paternidad y se deje de pruebas". Insiste la conductora de El premio justo que sólo debería existir esa cordialidad entre padre e hijo: ella nada figura en ese vínculo paternofilial.

Ivonne, en su último acto en Madrid, donde atendió a los reporteros y habló de Pepe Navarro, el pasado día 2. Gtres

Aclarada esta cuestión, a EL ESPAÑOL se traslada, cambiando de tercio, que Ivonne y Pepe volverán a verse las caras -no ellos directamente- en los juzgados de Ibiza. Hay que recordar que los progenitores de Alejandro Reyes, entre otros litigios que suman décadas, recrudecieron su guerra el pasado 15 de julio.

En concreto, en aquella ocasión, el contencioso lo libraban, en contra de la venezolana, los vástagos que Navarro engendró fruto de su historia de amor con Eva Zaldívar (54): Andrea (29) y Marlo (23). La historia se remonta a dos años atrás, a marzo del año 2022. Ivonne acudía como invitada al cancelado espacio Deluxe, en Telecinco.

Durante el transcurso de la entrevista, capitaneada por Jorge Javier Vázquez (54), Eva Zaldívar intervino telefónicamente para defender la imagen de su familia. "Ivonne sabe perfectamente que Alejandro no es hijo de Pepe. Ella lo tiene claro, pero no lo quiere decir", ratificó, a su modo de ver, Zaldívar.

Ivonne saltó y le interpeló en primer lugar: "¿De qué hijo no es padre Pepe? ¿Del mío o del tuyo? (...) Cuenta, cuenta, porque tú también tienes muchas cosas que callar. (...)". Todavía prosiguió: "Pídele la prueba a tus hijos, habla de tus hijos. (...) ¿Es verdad que Navarro te pidió un día que le hicieras la prueba a tus hijos? Porque eso me lo dijo él a mí".

El presentador Pepe Navarro en un evento, en Madrid, el pasado mes de enero. Gtres

No quedó ahí aquel cruce, en un plató: Zaldívar manifestó que sus abogados estaban estudiando la situación para tomar medidas legales. EL ESPAÑOL publicó el pasado 6 de junio que, en efecto, así se hizo: se celebraría un juicio porque los hijos de Pepe y Eva decidieron dar un paso al frente y demandar a la venezolana.

También emprendieron acciones contra Mediaset y la productora del programa. Todo ello por vulneración del honor e intimidad personal y familiar. El juicio iba a tener lugar el pasado 15 de julio, a las doce de la mañana, en Ibiza. No obstante, el juicio se retrasó porque así lo determinó una jueza.

Así lo corroboró el letrado de Ivonne, Ricardo Ibáñez. "Es más común de lo que se piensa", agregó. Si bien se barajó el mes de octubre para una nueva vista, ahora este medio puede confirmar que será el día 28 de octubre, en la isla balear. Los hijos de Pepe Navarro piden 50.000 euros en calidad de indemnización.

Aseguró, el pasado mes de julio, el abogado de Ivonne que la defensa se basará en que la venezolana y Eva protagonizaron una "tertulia" y Reyes se limitó a expresar lo que, según ella, le contó en su día el propio Pepe Navarro. Hace unos meses, el propio presentador calificó de "barbaridad" las palabras de Ivonne y todo lo que dio a insinuar.

"Es una barbaridad lo que dijo"

El presentador en su último acto público, celebrado el pasado lunes, 30 de septiembre. Gtres

El pasado mes de febrero, Pepe acudía a un acto y fue entrevistado. "Esa barbaridad que dijo, que uno de los hijos no era mío. Fíjate las barbaridades que llega a decir esa señora. Es inmoral, es totalmente inmoral". Y añadió, visiblemente indignado: "Esto no se puede quedar así, que una persona se pegue 12 años machacándote y calumniándote... y todo basándose en una mentira".

"Una persona que es capaz de hacer lo que está haciendo: engañando a su hijo. Es moralmente impresentable. Por una razón muy sencilla, porque ella sabe que es mentira y no es capaz de solucionarlo. Podemos entender que casi está engañando a la justicia. O se está aprovechando de la justicia. En fin, es una persona que deja mucho que desear. Con ese tipo de personas es difícil solucionar las cosas", añadió el presentador.

Sostuvo el que un día fue la estrella de Telecinco que sus hijos lo apoyan y están con él, y que anímicamente no le afecta: "A mí no me afecta, son muchos años en esto. No me afecta. ¿No me veis más guapo? (...) Me preocupan mis hijos, pero ellos lo saben todo. Están al tanto. Uno de mis hijos me dice 'te ha salido un grano en el culo'. Y yo le digo 'pues sí, sí'".