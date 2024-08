Dámaso Angulo, de 'GH 12', intenta ser padre a través de una amiga: "Al ser gay, no puedo por la vía tradicional"

Dámaso Angulo, el concursante de Gran Hermano 12, tiene un gran sueño por cumplir. El toledano, que entró en la casa de Guadalix de la Sierra queriendo ser cura, lleva mucho tiempo apartado de la televisión. Ha sabido reinventarse, pero hace unos días reapareció en el espacio Socialité.

En dicho formato, amén de hacer balance sobre su actual vida, Angulo desveló que está intentando ser padre."Estoy intentando ser padre. A ver si se da, ¿por qué no? Ya os contaré si sale la cosa", ha apuntado.

Tras esto, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Dámaso, quien, muy ilusionado, amplía la información. "Quiero ser padre con una amiga mía desde hace años. Ella lleva años soñando con ser madre. Lo ha intentado varias veces a través de la Seguridad Social, sin éxito", comienza explicando Dámaso.

[Qué fue de Dámaso Angulo, el concursante de 'GH 12' que quiso ser cura y ahora echa las cartas en TikTok]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dámaso Angulo (@damasoangulo)

"Un día me lo ofreció y yo acepté, ya que siempre quise ser padre. Estoy buscando una clínica que quiera colaborar conmigo. No tengo para cubrir los gastos y siendo homosexual tengo complicado utilizar el método tradicional", agrega este toledano que se convirtió en todo un fenómeno televisivo de la mano de Mercedes Milá (73).

Sostiene Dámaso en su charla con EL ESPAÑOL que es el momento, ahora o nunca: "Tengo mi casa pagada, mi trabajo y puedo llevar al bebé a una vida digna. Y ser felices". Quiere dejar claro Angulo que esta aventura la desea vivir en solitario a nivel sentimental: está soltero y así quiere seguir.

"He sufrido mucho por amor. Y tengo una coraza que me impide conocer a alguien de momento. No me crea confianza nadie de momento", reflexiona, para matizar al cabo: "Si es de aparecer, y es bueno, ¿por qué no?".

Enfermedad y tarot

Tras su paso por GH12, y después de un tiempo de silencio por motivos personales, el manchego participó en el programa de Cuatro First Dates, con la intención de encontrar el amor. Su cita con el estilista y personal shopper Fran Aguilera es una de las más divertidas que se recuerdan.

Dámaso en una fotografía de sus redes sociales.

La presencia de Dámaso en el formato de Warner fue una alegría para todos aquellos que le recordaban: la señal de que todo iba bien en lo relativo a su salud. Y es que tan sólo dos años antes de esta reaparición en el grupo que le dio la fama, Mediaset España, Dámaso afrontaba uno de los momentos más difíciles de su vida.

En su cuenta de Twitter, el exconcursante de Gran Hermano 12 desvelaba que padecía cáncer. "Dios mío, danos fuerza y dame salud, es un tumor malo", escribía poco después de que Lydia Lozano (63) informara en el extinto Sálvame sobre su enfermedad. "Un beso para Dámaso Ángulo de Gran Hermano, a quien se le ha detectado un tumor en la cara. Ánimo y mucha fuerza", decía la tertuliana.

En los últimos tiempos, Dámaso se ha convertido en un gran luchador de los derechos del colectivo LGTBIQ+ a través de sus redes sociales. Además, ha mostrado su fanatismo y apoyo por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (45). En última instancia, Angulo ha desarrollado su parte más esotérica y de martes a domingo, a las 22 horas de la noche, echa las cartas en directo en su cuenta oficial de TikTok.

"Hola, chicos. Mirad, ya tengo todo listo para hacer el directo de TikTok de esta noche. Tengo a todos mis santitos preparados para leeros las cartas esta noche, a partir de las 22 horas, en TikTok", comentaba Angulo en su cuenta personal de Instagram para que todos sus followers estuvieran atentos y alerta o por si tuvieran alguna pregunta relativa a su futuro y que él se la pudiera resolver.