Daniel Sancho cumple un año entre rejas: comparte celda con 50 presos, sin camas y está "impaciente" por la sentencia

El 7 de agosto de 2023, Daniel Sancho (30 años) ingresó en la cárcel tailandesa de la isla de Koh Samui de manera provisional a la espera de juicio, ya celebrado, y de obtener la sentencia que se conocerá el 29 de agosto. Desde entonces no ha vuelto a salir de los cimientos de prisión. Fue tan solo cinco días más tarde de cometer, presuntamente, el macabro crimen que acabó con la vida del cirujano colombiano Edwin Arrieta cuando la Justicia dictaminó prisión provisonal para el chef español.

El hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho (49) tendrá que esperar hasta finales de este mes de agosto para poder conocer la sentencia que dictaminará su futuro y las condiciones a las que se enfrentará, si finalmente permanece entre rejas: bien en Koh Samui, bien en Bangkok Hilton, la cárcel más peligrosa del mundo y que se encuentra en la capital de Tailandia.

Desde su ingreso en prisión hace un año, muchas han sido las incógnitas que han rodeado la vida de Sancho, pasando por las visitas de sus padres hasta los pedidos de comida a domicilio que habría solicitado. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Carmen Balfagón, la abogada y portavoz de la familia Sancho para conocer de primera mano cómo ha sido este primer año de Daniel privado de libertad.

Daniel Sancho minutos antes de ingresar en prisión provisional en Koh Samui. EFE

En una celda con hasta 50 presos, practicando yoga, entrenando Muay Thai (boxeo tailandés) y leyendo. Así han sido los 12 meses de prisión a los que ha tenido que hacer frente Daniel Sancho en la isla tailandesa de Samui, a la espera de conocer la resolución definitiva.

La cárcel de Samui está rodeada por todos lados de naturaleza y ubicada en una tranquila zona de la turística isla, lo que lleva a muchos tailandeses a considerar este centro penitenciario una institución "amable". Asimismo, y a diferencia de otras prisiones del país, se encuentra poco masificada y tan solo acoge a unos 500 presos, en su mayoría hombres y con penas máximas de 15 años.

Nada más ingresar en la prisión, Daniel Sancho tuvo que desprenderse de su rizada melena por cuestiones obligatorias. Y es que es una norma fundamental de la prisión tailandesa el hecho de llevar pelo corto. Además, los presos deben utilizar un uniforme de camisola y pantalón por la rodilla de color blanco roto, aunque solo se les exige esta vestimenta en los recuentos diarios y las visitas.

Daniel Sancho en la cárcel de Koh Samui. Canal de Javi Oliveira en YouTube

Si hay algo en lo que el chef ha encontrado refugio durante este fatídico año es el deporte y la lectura. El hijo de Rodolfo Sancho ha practicado yoga a diario por su cuenta y ha entrenado con otros presos Muay Thai, deporte al que era aficionado. Además, el joven parece haber encontrado en la literatura su mejor aliado, pues ha sido un habitual en la biblioteca de la cárcel de Samui.

Allí, ha aprovechado para leer todo tipo de libros: desde las novelas del escritor peruano Carlos Castaneda, a libros sobre la Antigua Roma, cuentos de Edgar Allan Poe o El conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Y, aunque Internet no está permitido, lo cierto es que Daniel también dispone una sala común en la que ha podido estar al tanto de los canales tailandeses o escuchar música en una televisión.

Daniel Sancho, en una imagen de sus redes sociales.

"Daniel está impaciente, pero no nervioso. Al final es una situación delicada y lo único que quiere él y toda su familia es conocer ya la resolución definitiva. Pero no es nervioso como se siente". Con estas palabras la abogada de la familia Sancho ha afirmado a este periódico que el joven no siente nerviosismo ante la sentencia final del próximo 29 de agosto, pero sí impaciencia, pues de momento su futuro continúa con un enorme halo de incertidumbre.

A lo largo de los últimos meses, mucho se ha especulado sobre la vida de Daniel entre rejas y si su familia habría puesto tierra de por medio para que el chef disfrutara de algún tipo de privilegio en la prisión tailandesa. De hecho, Vanitatis desvelaba hace unos días que Sancho habría pedido comida a domicilio en más de una ocasión, algo que Balzagón desmiente pues "disfruta del menú de la prisión de mujeres". Además, ha aprovechado para utilizar el sarcasmo como rechazo ante estas afirmaciones: "No tiene un repartidor a domicilio en la puerta cada día".

Aunque bien es sabido que el joven chef no mantenía la mejor de las relaciones con sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo (49), lo cierto es que han sido varias las ocasiones que estos se han desplazado hasta el país asiático para visitar a su vástago. Sin embargo, este periódico confirma que Rodolfo no ha asistido durante estas últimas a la prisión de Koh Samui, pero "habla con su hijo frecuentemente por videoconferencia".

Rodolfo Sancho en una de sus últimas visitas a Daniel en la prisión tailandesa. Gtres

Hace apenas unos días, el abogado de la familia Arrieta, Juan Gonzalo Opsina, mandó un emotivo mensaje a la familia del médico asesinado en el que mostraba su profundo cariño y confianza plena en la justicia: "'Gracias a la familia Arrieta por su confianza con nosotros como abogados en un juicio que ya ha marcado nuestras vidas. Gratitud para tantas personas por sus mensajes de apoyo, que les hemos hecho llegar a la familia. Confiando, que muy pronto puedan encontrar paz y tranquilidad en sus corazones y en sus vidas".

Un primer año entre rejas marcado sin duda por la batalla judicial que han mantenido simultáneamente sus padres y unas declaraciones contradictorias que servirán como base al juez del caso para poder dictaminar el próximo 29 de agosto una sentencia definitiva.