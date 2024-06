La hermética vida de Alba Santana cuando se cumplen tres años de la muerte de su madre Mila Ximénez

Pese a la popularidad de sus padres, Alba Santana (40 años) siempre ha estado apartada de los focos. Aunque en algún momento llego a pisar un plató, su vida nada tiene que ver con el entretenimiento y prefiere mantenerse en un discreto segundo plano. Ya era así cuando sus progenitores, Manolo Santana y Mila Ximénez, estaban vivos. Ahora que no están, su día a día, si cabe, trascurre en el absoluto hermetismo.

Este domingo, 23 de junio, cuando se cumplen tres años de la partida de Mila Ximénez a causa de un cáncer, es muy poco lo que se sabe de su hija. Vive fuera de España y sus redes sociales están cerradas a su círculo más íntimo. Sólo 423 personas, que nada tienen que ver con la vida pública, tienen acceso a su contenido.

La última imagen pública que se tiene de ella se produjo en diciembre de 2021, en el funeral de su progenitor, Manolo Santana. El que fuera jugador de tenis perdió la vida sólo seis meses después de la muerte de Mila Ximénez. Aunque la relación entre padre e hija fue casi inexistente en los últimos años de vida del deportista, para la joven no dejaba de ser un duro varapalo tener que despedir a ambos en tan poco tiempo.

Alba Santana y Mila Ximénez en Madrid, un año antes del fallecimiento de la presentadora. Gtres

Fue la propia Ximénez quien en su momento relató que la relación entre Alba y Manolo mermó cuando la leyenda del tenis inició su historia de amor con Claudia Rodríguez, su viuda. Antes, padre e hija estuvieron muy unidos. La separación entre Mila y Manolo no fue ningún impedimento y él, de hecho, ejerció de padrino cuando en ella se dio el sí, quiero con Aviv Miron.

Tuvo lugar en 2006. Alba sólo tenía 22 años. Pero ya sumaba 24 meses de historia de amor con un joven israelí que se convirtió en el amor de su vida. Se casaron por el rito judío en una ceremonia en Marbella y ante la mirada de sus padres.

Alba Santana y Aviv Miron ya suman 18 años de matrimonio y varios kilómetros de mudanza. Debido a la carrera profesional de él, han vivido en Londres y Ámsterdam. Según deja entrever el perfil de LinkedIn del que fuera yerno de Mila, aún mantienen su residencia en la capital de Países Bajos. Junto a ellos se encuentran su dos hijos, Alexander y Victoria.

Si bien su última aparición oficial está fechada en diciembre de 2021, meses más tarde también se tuvo noticias de ella. En febrero de 2022, Alba, quien nunca se ha querido convertir en personaje, mantuvo una conversación en directo con los colaboradores del extinto Sálvame para zanjar los rumores sobre la herencia de sus padres. "No quiero emprender ninguna medida legal. No es cierto", aseguraba la única hija de Mila Ximénez en referencia a una información que se había difundido previamente.

Alba Santana en el último adiós a su padre. Diciembre de 2021. Gtres

"Me parece que es algo tan íntimo lo que deja un padre o una madre. Por supuesto que me duele. Los he querido mucho a los dos", zanjó entonces. "Desde que nací he salido en la prensa por los padres que he tenido. Ha sido un orgullo ser su hija y por eso he intentado ser amable y tener buena relación", añadió, insistiendo en la buena relación que mantuvo con Mila y Manolo y recordando que nunca ha buscado el protagonismo mediático.

"Llevo viviendo en Holanda 15 años y normalmente se me ha respetado y he tenido cierta intimidad. Pero en las últimas semanas la situación ya no sé cómo manejarla. Ha venido prensa y eso es algo que me genera mucha ansiedad", comentó. "Quiero pedir que me dejen en paz y con la intimidad que siempre he intentado tener", sostuvo.

En esa misma charla, Alba Santana reconoció que para ella era más difícil convivir con el dolor de la ausencia de su madre. Si bien expresó que les echaba mucho de menos a ambos, recordó que la relación con su madre era mucho más "estrecha". Eso sí, el fallecimiento del tenista hizo que aumentara el dolor. "No me esperaba la muerte de mi padre y desde diciembre estoy peor otra vez", confesó entonces.

En junio de 2022, cuando se conmemoró el primer aniversario de la muerte de Mila Ximénez, EL ESPAÑOL pudo saber que Alba Santana mantenía presente el recuerdo de su madre día a día. Le hablaba a sus hijos de las anécdotas de su abuela y muchas de ellas las acompañaba de vídeos. En aquella llamada que hizo al extinto Sálvame la hija del tenista también hizo referencia a esta especie de homenaje que realizaba en la actualidad: "Me pongo muchas veces los vídeos y audios de mi madre porque me gusta mucho escuchar su voz".