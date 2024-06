"Una imagen permanente de futuro": la Casa Real se apoya en Instagram y en Leonor y Sofía para acercarse al pueblo

El 19 de junio de 2014, en su discurso de proclamación como Rey de todos los españoles, Felipe VI (56 años) anunció "una monarquía renovada para un tiempo nuevo". Una suerte de promesa que ha conseguido cumplir y que ahora, tras 10 años de reinado, llega a su versión 2.0.

Con la conmemoración de su primera década en el trono, junto a Letizia (51) como reina consorte, el monarca muestra una nueva visión de esa monarquía a la que aspira. Transparente, alejada de los escándalos y muy cercana. No está solo en el camino. Cuenta con el apoyo de su mujer y de sus dos hijas, la princesa Leonor (18) y la infanta Sofía (17). La celebración de sus 10 años como Rey fue ejemplo de ello.

El pasado miércoles, 19 de junio, Felipe VI comenzó la jornada con un saludo desde el balcón principal del Palacio Real. Se situó en el centro juno a la Reina y, como manda el protocolo, a su derecha se ubicó la heredera, la princesa Leonor. A la izquierda de Letizia, la menor de la familia, la infanta Sofía.

La Familia Real en el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI. Gtres

Tras media hora en el balcón, ya en el interior del Palacio Real, la celebración continuó con la entrega de las condecoraciones de la Orden del Mérito Civil como reconocimiento de la Corona a quienes desarrollan su vida y labor profesional ordinaria de manera ejemplar, al servicio de la sociedad. No obstante, Felipe VI era el protagonista indiscutible de la jornada. En este sentido, pronunció unas emotivas palabras que dieron la primera pista de esta monarquía renovada 2.0.

En su mensaje, el soberano hizo referencia al lema que ha escogido para conmemorar su décimo aniversario. Un gesto que no forma parte de la tradición española y con el que seguiría el ejemplo de otras casas reales, como la danesa.

Felipe ha escogido "servicio, compromiso y deber". Tres palabras que ahora están presentes en los tres canales tradicionales de la Casa Real: X -antiguo Twitter-, YouTube y la web oficial. No así en su perfil de Instagram, que estrenaron el pasado jueves, 20 de junio. Sólo un día después del décimo aniversario del monarca en el trono.

Lanzar esta nueva cuenta es, si cabe, la mayor demostración de esta monarquía renovada. Era una asignatura pendiente en el departamento de comunicación de Felipe, pero han elegido el momento justo para estrenarla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casa de Su Majestad el Rey (@casareal.es)

Responde a "la estrategia de comunicación que ha rodeado a la Casa Real en los últimos años y, sobre todo, al objetivo del acto del pasado miércoles, que no era sólo celebrar los 10 años de reinado de Felipe. También mostrar permanentemente una imagen de futuro -ese futuro de la institución, encarnado en Leonor y en la infanta Sofía-", explica a EL ESPAÑOL Marina Fernández, experta en protocolo.

Arantxa Pérez, de la agencia PR & MANAG y experta en marketing de influencers, añadía que es una forma de comunicar mucho más "moderna, cercana y al alcance de todos". Deslizaba la experta en redes que para los Reyes es un salto "bueno y productivo" con el que van a conseguir "empatizar".

Esa empatía, no obstante, también la están mostrando en su relación familiar. De una forma innata y hasta ejemplar. Para aquella jornada tan especial, Casa Real había preparado un riguroso programa que salió como estaba previsto. No obstante, fueron las sorpresas la que pusieron el toque de emoción. Hubo dos. No dejaron indiferente a nadie, dieron la vuelta al mundo y a día de hoy, se ve como un claro gesto de esta monarquía renovada y transparente 2.0.

La primera la protagonizaron Leonor y Sofía, en complicidad con su madre. Letizia, que hasta hace unos años intentaba mantener a sus hijas alejadas del foco público, confabuló un plan con la Princesa y la Infanta que emocionaron, casi hasta las lágrimas, al monarca. Previo al banquete que ofrecieron en el Palacio Real, la heredera y su hermana, con móvil en mano, leyeron unas conmovedoras palabras.

La Familia Real, cómplices y unidos, en el último acto del décimo aniversario de Felipe VI en el torno. Gtres

"Mamá, papá, majestades. Perdón por colarnos, pero nosotras también tenemos algo que decir hoy", comenzó a pronunciar Leonor. Sofía tomó el relevo y expresó: "Gracias por acompañarnos para recordar que en estos 10 años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles".

Leonor retomó el mensaje para invitar a unirse al brindis: "Por nuestra madre y nuestro padre, por nuestros Reyes. Desde que nacimos, nos han enseñado el valor de esta institución, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos". Como broche final, la Infanta expresó: "Mamá, papá, gracias".

Horas más tarde, los Reyes le devolvieron el gesto a sus hijas, sorprendiéndolas en la Galería de las Colecciones Reales durante un acto que, en principio, sólo iban a presidir ellas dos. Felipe y Letizia, de hecho, aparecieron en la mitad del recorrido, volviendo a dejar una escena cariñosa.

La complicidad entre padres e hijas dio una imagen de unión, solidez y cercanía. Un gesto que se convirtió en la noticia protagonista de la jornada, dentro y fuera de España. Se elevó a titulares en la prensa extranjera y algún medio británico, incluso, les calificó como "una familia fabulosa". Así, Felipe VI y Letizia, con el férreo apoyo de Leonor y Sofía, comienzan una nueva era: la monarquía renovada 2.0.