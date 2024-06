Descubrimos el primer acto público al que asistirá Rafael Amargo tras el duro revés de la Fiscalía: todos los detalles

Hasta este pasado jueves, 6 de junio de 2024, pocas personas había más felices que el bailaor Rafael Amargo (49 años). El artista de Granada había recuperado la libertad tras quedar absuelto del presunto delito de tráfico de drogas, por el que la Fiscalía le solicitaba nueve años de prisión. Una felicísima noticia que Amargo afrontó como una gran "bendición".

"He sufrido mucho. (...) ¿Y ahora qué? ¿Quién me devuelve estos cuatro años?", son sólo dos declaraciones de muchas que expresó un liberado y pletórico, aunque dolido y dañado, Rafael a la salida de prisión. Manifestó seguir trabajando con su abogado para restañar su honor mancillado y avanzó su regreso al trabajo. No obstante, este pasado 6 de junio su vida volvió a paralizarse: la Fiscalía recurrió su puesta en libertad.

Y se pidió celebrar un nuevo juicio. Claro está, un mazazo que Rafael encara, pese a todo, con gran resiliencia. En medio de este agitado y convulso escenario, EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la información de cuál será el primer acto público al que asista Rafael, en compañía de su mujer, Luciana Bogniano, tras el revés de la Fiscalía.

[Duro golpe para Rafael Amargo: la Fiscalía recurre su puesta en libertad y pide repetir el juicio]

Rafael Amargo junto a su esposa, Luciana Bogniano, en una imagen tomada en Madrid, el pasado 15 de mayo. Gtres

Rafael acudirá -al menos, al cierre de este artículo no consta que Amargo haya cancelado su rentrée- a la llamada de una buena conocida, la actriz y productora Ana Navasquillo, quien presentará en Madrid su nuevo largometraje, El Retorno. Este proyecto se estrenará y presentará ante los medios de comunicación el próximo 27 de junio.

El estreno tendrá lugar en el Centro Cultural El Torito, en Madrid, y ese día se darán cita diversos rostros conocidos del panorama nacional, como Carla Vigo (23), Josele Román (77), Malena Gracia (54), Juan José Ballesta (36) y Helena Bianco (76), entre otros. Hay nombres cuya asistencia aún está por confirmar, explica a este medio la propia Navasquillo, como Rappel (78) o Charo Reina (64).

Especifica Navasquillo que "El Retorno es un thriller psicológico donde la protagonista crea tensión y confusión en el espectador, ya que no se sabrá la realidad del personaje hasta el final de la película". Se trata de una producción de Iberevents Producciones, en colaboración con Fantasy Line Productions.

Una fuente apunta a EL ESPAÑOL que, pese al último revés de la Fiscalía, "seguro" que Amargo hablará con la prensa en el acto. En otro orden de cosas, este no será el único proyecto que afrontará Amargo próximamente. Existe otra producción en la que ya se encuentra inmerso y trabajando como director: Electra Complejo Destino.

Cartel promocional de 'Electra Complejo Destino'

Un trabajo que se estrenará el próximo 28 de junio y en el que el papel protagonista recae en su razón de amor, la mujer de su vida, Luciana. Ya lo dijo el bailaor a la salida de la cárcel: "Luciana ha estado cuatro años pendiente de mí y de cuidarme con todo este drama y se había olvidado que también es actriz y este es un premio porque merece sentirse realizada. Va sobre la gran Electra de Sófocles".

Añadió Rafael: "Estaremos ahí hasta que ahora la obra aguante, porque lo que queremos que sea una obra con continuidad, y tengo otra propuesta de una compañía importante de teatro que me ha llamado para dirigir, pero primero quiero que se estrene ésta y salga bien, porque estoy muy, muy vulnerable todavía. Con todo lo que me ha pasado, estoy ahora despertando porque metido en la vorágine no me he dado cuenta".

Electra Complejo Destino se presentará La Encina Teatro de Madrid los días 28, 29 y 30 junio. Más tarde, los días 11, 12, 12 y 14 de julio. También contará con la participación de Josele Román, que interpretará a La Santa. Luciana, por su parte, dará vida a Electra.

A este proyecto se unen, imparables, dos más: además de un late night que podría emitirse en Ocho televisión -aunque todavía está negociando las condiciones-, Rafael sueño con "terminar mi carrera como bailaor con un espectáculo en la Gran Vía madrileña para cumplir el sueño de mi padre. Lo tendré que hacer por él porque por mí ya me conformo con mucho menos, lo de la ambición se me frenó mucho".

"Poco a poco iré saliendo y me reciclaré de coreógrafo o bailaor a actor. Creo que como actor tengo una carrera muy grande por delante", ha añadido recientemente.

En las últimas semanas, Rafael ha puesto el foco en aquellos proyectos que se le cayeron tras el escándalo que lo ingresó en prisión: "Quiero reclamar lo que tenía firmado y no he podido hacer. Una película en Bollywood que hubiera sido la entrada triunfal en Oriente Medio, en el mercado ese que ningún actor lo ha conquistado. El contrato del Festival de Estambul que se quedó la gente con la entrada comprada, eso también tienen que pagármelo, esas cosas son las que voy a denunciar".

El argumento de la Fiscalía

Este pasado jueves, 6 de junio, la Fiscalía pidió en su recurso que se considere válido el auto del 1 de julio de 2020, el mismo que aceptó las intervenciones telefónicas a Rafael. También solicita que se declare nula la sentencia y "dado que se ha procedido a valorar la prueba por el tribunal, se proceda a la celebración de un nuevo juicio ante tribunal distinto".

La Fiscalía arguye que el mencionado auto judicial estaba "suficientemente fundado, recogiendo todos los indicios que se hacían constar en el oficio policial que solicitaba la adopción de medidas de investigación tecnológica", y que la medida fue "razonable y proporcionada".

Rafael Amargo, en una de sus visitas a los juzgados, en junio de 2023, en Madrid. Gtres

"La solicitud se fundaba en datos objetivos sólidos (...) y no en meras conjeturas, sin que los mismos tuviesen que ser sometidos a una comprobación judicial", añade el escrito.

Precisa el fiscal que "hay que recordar que no es precisa una investigación exhaustiva, ni la comprobación previa de los datos ofrecidos por la policía" y "no hay por qué dudar sistemáticamente de los datos 'objetivables' ofrecidos por la policía, que gozan de una presunción de autenticidad".

Añade que "el juez instructor no tiene que realizar una investigación judicial de la investigación policial", y afea que se crea a unos acusados y testigos "de dudosa imparcialidad" frente a las declaraciones de los agentes, que gozan de presunción de veracidad.

La Fiscalía desgrana por qué considera acreditado que los acusados vendían droga desde la casa de Rafael Amargo e incide en que "el tribunal está contaminado", por lo que si se revoca la sentencia "procedería la celebración de un nuevo juicio ante tribunal distinto".