Julián Muñoz recibe el alta tras más de dos semanas en el hospital, pero su estado de salud "sigue siendo grave"

Tras más de 15 días ingresado en el Hospital Universitario de Costa del Sol de Marbella por insuficiencia respiratoria, Julián Muñoz (76 años) ha recibido el alta. En la mañana de este lunes, 25 de marzo, el expolítico se ha trasladado a su domicilio, donde deberá continuar con el tratamiento impuesto por los médicos.

Según ha adelantado la periodista Sandra Aladro en el programa Vamos a ver, de Telecinco, la situación de Julián Muñoz "sigue siendo grave y continuará el tratamiento al que está sometido en su domicilio".

Fue el pasado jueves, día 21, cuando se conoció que el exalcalde de Marbella llevaba 15 días en el hospital. Hasta ese momento, su estado de salud se mantenía en la más estricta intimidad. "No queremos ni confirmar ni desmentir. Es una situación muy delicada y privada", comentó a EL ESPAÑOL Elia, la hija menor de Julián Muñoz, poco después de que trascendiera la noticia.

Julián Muñoz en Algeciras. Imagen de 2021. Gtres

Más tarde, ante los micrófonos de Europa Press, Elia aseguró que su padre estaba "malillo". Sin embargo, no dio ni un dato más. Los reporteros también captaron a Mayte Zaldívar (67), exmujer de Julián, a las afueras del hospital. Pero la que fuera concursante de Supervivientes fue mucho más reservada y sólo se limitó a agradecer por el apoyo recibido.

Zaldívar, sin embargo, sí se pronunció a través de Pepe del Real. Después de estar con el expolítico en el hospital, habló con el colaborador sobre la gravedad de su estado.

En los últimos años, Julián Muñoz ha sufrido varias complicaciones de salud. En 2021, entre finales de marzo y principios de abril, ingresó en el Hospital Comarcal de la ciudad malagueña como consecuencia de una colecistitis aguda, una inflamación de la vesícula biliar.

Entonces este periódico contactó con él y aseguró que había tenido varios baches que le llevaron a visitar el centro médico. "Tenía unos dolores terribles en el abdomen y me tuvieron que ingresar de inmediato", explicó en su momento. En esa misma temporada, Julián Muñoz afrontó otros problemas. "Tuve que volver al hospital por un tema de la degeneración macular que padezco, me inyectan todos los meses", declaró, indicando que había perdido el 50% de su visión como consecuencia de la misma.

Julián Muñoz junto a sus dos hijas, su principal apoyo en sus momentos más duros. Imagen de 2016. Gtres

Sobre sus baches de salud también se pronunció en enero de 2022 durante su docuserie No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad. "La segunda vez que entré en la cárcel quise pelear mi libertad porque estaba enfermo. Me había dado un ictus. Mi lucha se centró en que yo no me moriría en la cárcel. Me quedé en 64 kilos. Me hice diabético, me quedé sordo, tuve problemas de infartos... Un desastre", confesó.

De su reciente trance es poco lo que se conoce. Pepe del Real, sin embargo, aseguró el pasado jueves que el entorno de Julián Muñoz estaba preocupado porque no había "evolución". "Al revés. Las cosas están yendo peor", decía el televisivo.