Julián Muñoz, ingresado de urgencia en un hospital de Marbella: hablamos con su hija Elia

Justo cuando Isabel Pantoja (69 años) se ha convertido en noticia por dejarse ver públicamente con una buena amiga personal, Mariló de la Rubia, su última y más polémica expareja vuelve también a copar titulares en la prensa. Julián Muñoz (76), exalcalde de Marbella, está ingresado desde hace 15 días en el Hospital Universitario Costa del Sol de la localidad malagueña por una insuficiencia respiratoria.

Tras esta información, desvelada en el programa Vamos a ver, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con su hija, Elia, fruto de su matrimonio con Mayte Zaldívar (67), para conocer de primera mano la situación de la familia: "No queremos ni confirmar ni desmentir. Es una situación muy delicada y privada", ha subrayado a este periódico.

Cabe destacar que a finales de marzo y principios de abril de 2021, la expareja de Isabel Pantoja ya ingresó en el Hospital Comarcal de la ciudad malagueña como consecuencia de una colecistitis aguda -una inflamación de la vesícula biliar-.

Julián Muñoz, en una imagen de archivo. Gtres

Este periódico contactó con él y aseguró que le habían pasado "varias cosas" de salud que le llevaron a visitar el centro médico. "Tenía unos dolores terribles en el abdomen y me tuvieron que ingresar de inmediato", subrayó.

Esta no era la única dolencia que padecía. "Tuve que volver al hospital por un tema de la degeneración macular que padezco, me inyectan todos los meses", declaró, indicando que había perdido el 50% de visión como consecuencia de la misma. "Estoy bastante jodido, con perdón de la palabra", incidió a este medio.

Unos baches de salud que también confirmó en enero de 2022, durante su docuserie titulada No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, donde también habló sin tapujos sobre su estancia en la cárcel, acusado de delitos de prevaricación y fraude en relación con convenios para desarrollar operaciones urbanísticas en la localidad firmados entre el Ayuntamiento de Marbella y la empresa General de Galerías Comerciales.

"La segunda vez que entré en la cárcel quise pelear mi libertad porque estaba enfermo. Me había dado un ictus. Mi lucha se centró en que yo no me moriría en la cárcel. Me quedé en 64 kilos. Me hice diabético, me quedé sordo, tuve problemas de infartos... Un desastre", confesó.

Ese mismo 2022, Muñoz tuvo que enfrentarse a otro duro golpe: a su hija Elia le diagnosticaron un cáncer. Este diario fue el primer medio que consiguió contactar con ella. "Perdona que sea bastante escueta, pero hoy me encuentro regular. Es cierto lo dicho. Muchas gracias y disculpa no poder decir más", manifestó Elia. El exmatrimonio conformado por Mayte y Julián Muñoz se encontraba totalmente abatido con esta dura noticia.

Delitos y cárcel

Julián Muñoz, en una imagen de 2019. Europa Press

Por otro lado, Julián estuvo ingresado en prisión durante cinco años y dos meses por el Caso Malaya, nombre con el que se acuñó a la trama de corrupción urbanística, pese a que la jueza le sentenció a 20 años de cárcel por malversación pública y cohecho continuado.

En una de sus salidas de prisión, en 2018, un nuevo grado penitenciario, EL ESPAÑOL publicó en exclusiva las imágenes y el vídeo del exalcalde de Marbella en el bar de copas Trafalgar en la urbanización de Calahonda, a las cinco de la mañana, bailando sevillanas. Este medio también confirmó que la mujer rubia con la que bailaba se trataba de Rocío, una mujer que fue compañera de Zaldívar durante su época en la cárcel, que ingresó en 2014 acusada de blanqueo de capitales.

En 2021 pudo conseguir la libertad provisional por sufrir "una pluripatología grave e incurable, a la cual se añade la afección oftálmica que ahora padece y que también es incurable", señalaba el auto de la Audiencia Nacional que emitió ese mismo año.