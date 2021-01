La 'dolce vita' de Julián Muñoz: nueva casa y horas de ocio entre la cafetería y el locutorio

Julián Muñoz (73 años), el exalcalde con más causas judiciales abiertas en España, ha decidido 'emanciparse'. Año nuevo, vida nueva. Los vecinos de la Campana en Marbella ya le ven haciendo vida en el 'pisito' de Nueva Andalucía que ha alquilado hace unos meses y al que JALEOS ha tenido acceso en exclusiva. Su vida transcurre en ese barrio como si fuera un ciudadano de a pie. Una de las vecinas cuenta sus andanzas por la zona, que ya son conocidas por todos.

La urbanización, ubicada en pleno corazón de La Campana, le da opción a desplazarse con comodidad a su anterior domicilio, el de su hija Eloisa, que está a escasa distancia del que ahora habita. "Julián necesitaba cierta privacidad. Es normal, él tiene una vida. Por eso nos dijo a los amigos que se iba a alquilar aquí una vivienda cerca de la de su hija", comenta a este medio una de las amigas más cercanas y antiguas que el exedil tiene en la ciudad andaluza.

Este es el bloque de pisos donde vive en la actualidad Julián Muñoz. EL ESPAÑOL

Por las mañanas, y de "chándal", baja a desayunar al Café de París, una cafetería muy chic a los pies de su nuevo domicilio, donde le gusta degustar el desayuno estrella, compuesto de café con tostada, jamón, aguacate y tomate. Allí, después de fumarse unos cuantos cigarrillos y departir con los vecinos del barrio, se va a realizar, como a algunos les dice, "sus gestiones laborales". Es entonces cuando entra al locutorio Estrella de Belén, a pocas cuadras de su casa, y donde se tira "alguna horita que otra ahí haciendo sus quehaceres".

La verdad es que nadie entiende muy bien lo que el exmandatario municipal realiza en los ordenadores de un sitio tan peculiar. "Vamos, chiquilla, ¿qué este hombre no tiene un ordenador en condiciones en su casa para tener que meterse ahí?", comparte una fuente su impresión con este medio. Esta misma mujer también 'denuncia' lo que sigue aprovechando la charla: "He coincidido con él en más ocasiones. Por ejemplo, en el ambulatorio pidiendo citas y siempre las pide haciéndolas coincidir con las fechas que tiene en los juzgados. Mira, la última vez que declaró por videoconferencia me lo encontré yo aquí abajo tomando, y estaba como una pera. Aquí ya le estamos calando".

El locutorio donde pasa parte del día el exmandatario, muy pendiente del ordenador. EL ESPAÑOL

Pero la noticia bomba que cuentan sus vecinos llega de la mano de una nueva mujer en la vida de Julián: las entradas y salidas de Julián Muñoz con una mujer rubia de mediana edad, a la que también transporta en su cuatro por cuatro. "Claro que le vemos. La mujer con la que va es rubia y no sé si es española. Se pasea por aquí con ella y parecen muy compañeros". ¿Está de nuevo enamorado Julián Muñoz?

Nueva Andalucía, lo más 'chic'

Nueva Andalucía es el distrito marbellí que más le gusta al exedil. Precisamente, esta zona de Marbella en la que ahora reside el exnovio de Isabel Pantoja (64) fue una de las zonas más cuidadas por Muñoz cuando salió como alcalde en las municipales de mayo de 2003, como cabeza de lista y consiguió la mayoría absoluta. Ese año en que conseguía la alcaldía, su matrimonio se hundía a vista de todos y él era investido el 14 de junio, después de haber hecho su aparición oficial con la tonadillera en El Rocío, acompañándole la cantante en el Salón de Actos en algunos de actos oficiales. Tras el escándalo social y el trasfondo de corrupción, Julián Muñoz cambió su domicilio de las Petunias y se trasladó a vivir a pocos metros de donde reside en la actualidad. En La Pera, Mi Gitana. Eran otros tiempos.

Su otro pasatiempo preferido

A finales de diciembre de 2020, este medio se hizo eco de otro de los hobbies de los que disfruta Julián en su día a día. Le gusta esconderse en las redes sociales con el nombre del 'Oso Yogi'. ¿Será a esto, a navegar, a lo que se dedica en esos ratos de locutorio? "Me dijo que desde ese perfil nos podemos comunicar mejor. Es más seguro porque con este alias no me conoce ni Dios", explicó entonces una amiga a este medio. En este peculiar perfil no aparece la foto de Julián Muñoz, sino la imagen de un perro negro tumbado. Para distraer la atención de aquellos usuarios que se interesen en su perfil, Julián ha puesto en su biografía que ha estudiado Medicina en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

La foto de perfil y el nombre que utiliza Julián Muñoz. Facebook

El interior de las publicaciones es un hacha afilada para el gobierno de Pedro Sánchez (48). El oso antropomorfo y parlante, creado por los estudios de animación de Hanna-Barbera, debería estar orgulloso de verse en este perfil, en el que figuran 89 amigos, de los cuales cerca de un 75 por ciento son mujeres. Rusas, árabes y de todas nacionalidades de una belleza extraordinaria. Llama la atención que entre estas féminas figuren Karina Pau, quien logró atrapar su corazón y con la que dicen que aún tiene negocios. De igual forma, la madre de sus hijas, Mayte Zaldívar, a quien además la sigue en su bar, Puesto 85, que posee en el Mercado de Marbella. 'Yogi Bear', el personaje ficticio de Julián Muñoz, despotrica en las redes sociales ocultando su identidad. Así, expone sus críticas a Pedro Sánchez y al Gobierno que le apoya, llamándolos "ladrones".

